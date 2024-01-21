Продукты для укрепления иммунитета, которые помогают бороться с гриппом

Боритесь с гриппом большим количеством жидкости, а также костным бульоном и куриным супом; зелеными листовыми овощами; яблочным уксусом; цитрусовыми и бузиной. Избегайте сладких продуктов, алкоголя и переработанных продуктов.

В какой-то момент почти все болели гриппом, и было бы разумно знать, какие продукты при этом помогают, а какие наносят вред.

Чтобы понять, что нужно есть, подумайте как о симптомах, так и об источнике ваших проблем, чтобы найти решение: необходимо поддерживать естественную иммунную систему вашего тела, пока вы работаете над борьбой с раздражающими и иногда болезненными симптомами, которые может вызвать грипп.

Джозеф Меркола, Иммуностимулирующая пища в борьбе с гриппом

Независимо от того, легко ли протекает заболевание, боретесь ли вы с жаром и сильным кашлем или болью в мышцах, судорогах и диареей, есть определенные продукты, которые стоит есть, и те, которых следует избегать.

Избавьтесь от тошноты с помощью жидкости

Когда вы боретесь с гриппом, может возникнуть проблема с поиском мотивации или даже энергии для приемов пищи, но некоторые варианты проще, чем другие.

По словам Кейси Ваврек, зарегистрированного диетолога в Векснерском медицинском центре при Университете штата Огайо, одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание, является состояние вашего желудка: не усугубляйте ситуацию, потребляя что-то, что может вызвать негативную реакцию. Она пишет:

«Грипп часто делает приемы пищи более трудными, так как его симптомы могут вызвать тошноту или симптомы, связанные с желудком. Тошнота может уменьшить желание есть, а симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом, такие как рвота и диарея, появляются, если пища потребляется слишком рано.

Употребление пищи, богатой питательными веществами, полезно независимо от того, какая у вас болезнь. На самом деле, это особенно важно, когда у вас жар. Но не вся еда создана равной. Хотя комфортная еда может быть необходима, когда вы чувствуете себя не очень хорошо, она не обязательно заставит вас чувствовать себя лучше.

На самом деле, я бы посоветовала избегать употребления обычной комфортной еды, так как у вас может возникнуть отвращение к ней, если вы будете есть ее при тошноте».

Супы на основе бульона, включая костный, полезны, так как суп заменяет как жидкости, так и натрий, которые имеют решающее значение во время болезни. Исследование, опубликованное более десяти лет назад, показало, что куриный суп действительно обладает лечебными свойствами, значительно смягчая инфекцию, вызванную вирусами простуды и гриппа.

Ученые из Медицинского центра Небраски отметили, что в курином супе есть ряд веществ, которые, вероятно, объясняют его целебные свойства. Группа проверила традиционный куриный суп и обнаружила, что он «значительно подавляет миграцию нейтрофилов и делает это в зависимости от концентрации».

Они считают, что это происходит из-за легкого уменьшения воспаления, которое вы можете заметить, потребляя его, но обратите внимание, что магазинные супы не всегда имеют такие преимущества.

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Бузина для респираторных проблем

В феврале 2019 года исследователи из Института здоровья Франклина во городе Франклине в штате Теннесси, опубликовали статью в научном журнале «Дополнительные методы лечения в медицине». Они провели метаанализ ранее опубликованных рандомизированных контролируемых клинических испытаний, связанных с использованием черной бузины в лечении симптомов верхних дыхательных путей.

Принимая во внимание такие факторы, как общее состояние здоровья, команда рассмотрела исследования, в которых приняли участие 180 участников, которым давали бузину, также известную как Sambucusnigra, в качестве добавки в ходе курса лечения.

Они обнаружили, что у тех, кто принимал естественные вещества, значительно уменьшились симптомы в верхней части дыхательных путей и что более широкое использование может представить более безопасную альтернативу отпускаемым по рецепту лекарствам.

Что нужно есть, если у вас болит горло

Если у вас болит горло, вам следует избегать продуктов, которые могут раздражать или царапать его, таких как орехи или кислые продукты, такие как лимонный или апельсиновый сок. Мягкие, насыщенные питательными веществами продукты, такие как сырой йогурт из молока травоядного скота и кефир, пюре из сладкого картофеля или из цветной капусты, легко проглотить. Вы также можете потягивать теплый костный бульон или зеленый чай.

Для успокоения подходит мятный чай, который обладает обезболивающим действием. Если хотите, добавьте немного сырого меда манука, который обладает антибактериальной активностью и известен помощью в заживлении ран.

Мед уже давно используется в качестве естественного средства от боли в горле, и современные исследования подтвердили, что он является настолько мощным противоинфекционным / противовоспалительным средством, что он может соперничать с антибиотиками. Распространенное натуральное средство от боли в горле - чай с медом и лимоном. Главное, что нужно помнить, когда дело доходит до меда, это то, что не весь мед создан равным.

У определенных видов меда антибактериальная активность в 100 раз выше, чем у других. Переработанный, рафинированный мед не рекомендуется, так как он не дает такой же пользы для здоровья, как сырой мед при употреблении.

Поэтому убедитесь, что вы используете только сырой мед или манука для лечения боли в горле. Еще одно предостережение: не стоит давать мед детям младше 1 года, так как из-за незрелой иммунной системы ребенка может возникнуть ботулизм, если мед загрязнен.

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Грудное вскармливание лучше, даже во время борьбы с гриппом

Кормящие матери могут задаться вопросом, нужно ли давать детям смесь, пока она борются с гриппом. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, поскольку заболевание не может передаваться через грудное молоко, которое обеспечивает защиту от гриппа для ребенка, лучше продолжать это делать:

«Грудное молоко обеспечивает защиту от многих респираторных заболеваний, включая грипп. Мать с предположительным или подтвержденным диагнозом гриппа должна принять все возможные меры предосторожности, чтобы избежать распространения вируса на своего ребенка, продолжая при этом кормить ему грудным молоком».

Когда дети, а не мамы, болеют гриппом, грудное вскармливание также должно продолжаться, при соблюдении общих мер предосторожности, таких как отсутствие чихания или кашля при ребенке, и частое мытье рук, чтобы избежать передачи микробов, вызывающих заболевание.

Семь видов продуктов на сезон гриппа

Существует множество естественных стратегий, которые помогут защитить себя от всех распространяющихся вирусов и бактериальных инфекций, и одним из них является добавление иммуностимулирующих продуктов в свой рацион. Вот семь здоровых видов продуктов для сезона гриппа:

1. Продукты, богатые витамином С — Витамин С является мощным целебным антиоксидантом, известным своей пользой при инфекционных заболеваниях. Исследования показали, что регулярный прием добавки витамина С может помочь уменьшить продолжительность проявления симптомов простуды.

Продукты с высоким содержанием витамина С включают:

Киви

Красный болгарский перец

Брокколи

Брюссельская капуста

Мускатная тыква

Папайя

Сладкий картофель

Томаты



3. Ферментированные продукты — Ферментированные продукты, такие как кефир, кимчи, мисо, соленые огурцы и квашеная капуста, помогают восстановить кишечник полезными бактериями и укрепить иммунный ответ.

2.Куриный суп — Как отмечалось ранее, если ваша мама или бабушка готовили куриный суп, когда вы были болели в детстве, они были на правильном пути. Куриный суп с костным бульоном отлично подходит для ускорения заживления благодаря содержащихся в нем минералам и аминокислотам.

4. Яблочный уксус — Благодаря своим антибактериальным, противогрибковым, противовирусным и противовоспалительным свойствам яблочный уксус может укрепить вашу иммунную систему и помочь вашему телу бороться с воспалением.

5. Чеснок — Чеснок является мощным антибактериальным, противовирусным и противогрибковым средством. В идеале лучше употреблять его в сыром виде и измельчать непосредственно перед едой, чтобы пожинать его преимущества.

6. Органические овощи — Темно-зеленые листовые вощи, такие как кале, шпинат, листовая капуста и швейцарский мангольд, содержат мощные антиоксиданты, флавоноиды, каротиноиды и витамин С - все это помогает защитить вас от инфекций. В идеале, выбирайте органические локально выращенные сезонные овощи, и подумайте о том, чтобы есть большую их часть в сыром виде. Приготовление сока - отличный способ добавить больше зелени в свой рацион.

7. Сырое органическое молоко травоядного скота — этот тип молока содержит полезные бактерии и жиры, которые очищают вашу иммунную систему. Это также хороший источник витамина А и цинка. Пастеризованных молочных продуктов лучше избегать, так как они могут способствовать развитию заболеваний дыхательных путей, таких как периодические простуды, застойные явления и бронхит.

Убедитесь, что вы пьете много свежей, чистой воды. Вода необходима для оптимального функционирования всех систем в вашем организме и помогает при заложенности носа и уменьшении выделений. Вы должны пить достаточно воды, чтобы ваша моча была бледно-желтой.

Что не стоит есть, когда вы чувствуете себя не лучшим образом

Пока вы болеете, важно избегать сахара, алкоголя и жирной пищи. С одной стороны, вашему организму нужна вся энергия, которую он может получить для борьбы с болезнью. С другой стороны, важно не переедать и перестать есть нездоровую пищу.

Если вы чувствуете, что заболеваете простудой или гриппом, это неподходящее время для сахара, искусственных подсластителей или переработанных продуктов. Сахар особенно вреден для вашей иммунной системы, которую необходимо укреплять для борьбы с возникающей инфекцией.

Поэтому, если вы боретесь с гриппом, вам следует избегать сахара, в том числе в форме фруктового сока и даже злаков (которые расщепляются как сахар в вашем организме).опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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