Проблемы с СЕРДЦЕМ: 9 подсказок организма

Симптомы, которые говорят о проблемах с сердцем. Помните, что лишь настоящий врач, а не доктор Гугл, может поставить окончательный диагноз.

Благодаря здоровому питанию и продвинутой медицине сегодня все меньше людей умирают от заболеваний сердца. И все же закупорка артерий до сих пор остается актуальной проблемой. Сердечный приступ – самый серьезный симптом заболевания сердца (имейте в виду, что у женщин и у мужчин симптомы разные), но иногда наше тело подает нам менее яркие сигналы о том, что пришла пора сходить к врачу.

Симптомы, которые говорят о проблемах с сердцем

Вы постоянно чувствуете усталость

У вас сводит ступни

Вы испытываете сильные боли при ходьбе

У вас бывают головокружения

У вас одышка, хоть вы и занимаетесь спортом

У вас депрессия

У вас бывают мигрени

Вы слышите биение сердца, когда засыпаете ночью

Тревожность, потливость и тошнота одолевают вас разом

Все перечисленные ниже симптомы могут говорить о наличии других проблем со здоровьем, так что не стоит принимать все близко к сердцу. Помните, что лишь настоящий врач, а не доктор Гугл, может поставить окончательный диагноз.

Вы постоянно чувствуете усталость

Речь идет не о нехватке сна, а о сильном переутомлении. Такое состояние напоминает ощущения в начальной стадии ОРЗ. Усталость может пройти, если вы отдохнете, а может и означать проблемы с сердцем. Из-за нехватки кислорода в организме сердце перегружено попытками доставить необходимое его количество. Но не стоит на основании лишь одной усталости бить панику. Идите к врачу.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

У вас сводит ступни

Ступни может сводить по ряду причин: беременность, варикозное расширение вен, длительное нахождение в одном и том же положении. Либо это может быть сигналом хронического состояния сердца, при котором оно неэффективно перекачивает кровь. В этом случае судороги не являются единственным показателем заболевания. Обычно в этом состоянии присутствуют и другие симптомы – одышка и/или переутомление.

Вы испытываете сильные боли при ходьбе

Если у вас сводит мышцы бедер и ног, когда вы двигаетесь, не стоит списывать это на возраст и отсутствие тренировок (хоть это и может быть причиной). Возможно, подобное состояние свидетельствует об атеросклерозе периферических артерий, который образуется из-за бляшек в артериях ног.

Если у вас это заболевание, то вероятность закупорки одной из сердечных артерий составляет 50%. Не переживайте, периферический атеросклероз и вызванное им заболевание сердца отлично лечатся.

У вас бывают головокружения

Головокружения могут быть вызваны обезвоживанием, большими нагрузками, или даже возникнуть из-за резкого вставания с кровати. Постоянные же головокружения требуют консультации у врача – не являются ли они следствием побочных эффектов лекарств, проблем с внутренним ухом, анемии или сердечных заболеваний. Голова может кружиться из-за закупорки артерий, что ослабляет кровяное давление, или из-за ослабевшего сердечного клапана, который не в состоянии поддерживать давление на нужном уровне.

У вас одышка, хоть вы и занимаетесь спортом

Несмотря на то, что вы три раза в неделю посещаете тренажерный зал, пройти лестничный пролет без одышки у вас не получается? Или, может быть, вы много кашляете? Возможно, у вас астма, анемия, инфекция или, что бывает редко, проблема с сердечным клапаном или со способностью сердца перекачивать кровь.

У вас депрессия

Депрессия – одна из наиболее распространенных проблем современного человека. Депрессия не является, по сути, сигналом проблем с сердцем, но моральное благополучие напрямую связано с физическим. Многие исследования показали, что люди в подавленном состоянии больше подвержены риску сердечных заболеваний. Также тенденция такова, что у людей с многочисленными факторами риска сердечных заболеваний (или с уже имеющимися заболеваниями) часто бывает депрессия. С какой стороны ни посмотри, а от депрессии лучше избавиться.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

У вас бывают мигрени

Иногда головная боль – это просто головная боль. Но бывают случаи, когда постоянные мигрени говорят о проблемах с вашим "мотором". В среднем головные боли бывают у 12% людей, но этот показатель взлетает до 40%, когда речь идет о страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Достоверно неизвестно, как головные боли связаны с болезнями сердца, однако причиной может быть общий дисбаланс нервной системы.

Вы слышите биение сердца, когда засыпаете ночью

Иногда из-за нарушений работы сердечного клапана по ночам вы можете слышать, как бьется сердце. Конечно, можно просто перевернуться на другой бок и заснуть, но это не значит, что вы должны пустить проблему на самотек. Обратитесь к врачу. Громкое сердцебиение может также означать пониженное давление, низкий уровень сахара, анемию, побочное действие лекарств, обезвоживание и другие проблемы.

Тревожность, потливость и тошнота одолевают вас разом

Неожиданно на вас нападает беспокойство, вы начинаете потеть, и вас тошнит. Все это классические симптомы панической атаки, но они могут быть и симптомами сердечного приступа. Если такое состояние сопровождается одышкой (хоть вы даже и пальцем не пошевелили), сильной усталостью, болью в груди, которая отдается (может и не отдаваться) в спину, плечи, руки, шею или горло, немедленно обратитесь к врачу. В таких случаях промедление в пять минут может резко снизить ваши шансы на спасение собственной жизни.опубликовано econet

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet