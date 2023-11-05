Признаки того, что вашему организму не хватает йода

Чем грозит дефицит йода, какие его признаки, как предотвратить йодную недостаточность или избавиться от нее? Ответы на все эти вопросы вы найдете в этой статье.

Йод особенно необходим для полноценной работы щитовидной железы, применяющей его для создания гормонов, которые участвуют в различных процессах:

росте;

заживлении ран;

метаболизме;

развитии мозга.

Йододефицит приводит к тому, что щитовидка не вырабатывает требуемое количество гормонов, вследствие чего развивается гипотиреоз.

Дефицит йода в организме: чем грозит, признаки и как лечить

Рассмотрим основные признаки, указывающие на недостаток йода в организме:

Избыточный вес. При нехватке йода вес может резко увеличиться, это связано с замедлением обменных процессов и способствует сохранению большинства калорий в виде жира.

При нехватке йода вес может резко увеличиться, это связано с замедлением обменных процессов и способствует сохранению большинства калорий в виде жира. Постоянная слабость. Если человеку сложно справляться с повседневными задачами, если нет физических сил выполнять обычную работу даже при условии отсутствия проблем со сном – это может свидетельствовать о нехватке в организме йода.

Если человеку сложно справляться с повседневными задачами, если нет физических сил выполнять обычную работу даже при условии отсутствия проблем со сном – это может свидетельствовать о нехватке в организме йода. Повышенная сухость кожи. Шелушение кожного покрова может свидетельствовать о гипотиреозе. Дело в том, что клетки обновляются благодаря действию гормонов щитовидной железы, а если их недостаточно, то количество мертвых клеток увеличивается.

Ломкость и выпадение волос. Гормоны щитовидки способствуют восстановлению волосяных фолликул, а без этих гормонов фолликулы не обновляются, соответственно, количество волос на голове уменьшается.

Гормоны щитовидки способствуют восстановлению волосяных фолликул, а без этих гормонов фолликулы не обновляются, соответственно, количество волос на голове уменьшается. Озноб. Ощущение тепла возникает благодаря энергии, возникающей в результате обменных процессов, а если они замедляются, то человек постоянно испытывает холод.

Ощущение тепла возникает благодаря энергии, возникающей в результате обменных процессов, а если они замедляются, то человек постоянно испытывает холод. Слабый пульс. Замедление сердцебиения также провоцирует йододефицит. Дополнительными симптомами могут служить головная боль и головокружение.

Замедление сердцебиения также провоцирует йододефицит. Дополнительными симптомами могут служить головная боль и головокружение. Ухудшение памяти. Для развития мозга крайне необходимы гормоны щитовидной железы, а их недостаток может спровоцировать нехватка йода.

Для развития мозга крайне необходимы гормоны щитовидной железы, а их недостаток может спровоцировать нехватка йода. Отечность шеи. Щитовидка находится в области шеи и при недостатке йода железа начинает расширяется, что приводит к отечности.

Щитовидка находится в области шеи и при недостатке йода железа начинает расширяется, что приводит к отечности. Нарушение менструального цикла. При йододефиците могут быть редкие месячные либо слишком обильные. Это обусловлено тем, что гормоны щитовидки оказывают влияние и на другие гормоны в организме, в частности те, которые регулируют менструальный цикл.

При йододефиците могут быть редкие месячные либо слишком обильные. Это обусловлено тем, что гормоны щитовидки оказывают влияние и на другие гормоны в организме, в частности те, которые регулируют менструальный цикл. Сложное течение беременности. Йододефицит опасен не только для женщины в положении, но и для плода. Нехватка этого минерала может привести к замедлению роста ребенка или нарушению развития его мозга. Если женщина испытывает острую нехватку йода, то велика вероятность рождения мертвого ребенка либо ребенка с серьезными психическими отклонениями.

Лечение дефицита йода

Если своевременно не пополнять запасы йода в организме, то щитовидная железа начнет разрастаться, пытаясь компенсировать недостаточный уровень гормонов количеством клеток. Увеличение щитовидки называют зобом.

Оптимальная суточная норма йода составляет 120-150 мкг, а по данным статистики, большая часть жителей страны, к сожалению, потребляет до 80 мкг йода в сутки.

Для восполнения дефицита следует включить в рацион:

рыбу жирных сортов (тунца, треску), креветки;

индюшиное мясо;

картофель;

фасоль (белую);

морскую капусту;

чернослив;

клюкву;

клубнику.

При сильном дефиците йода не обойтись без специальных пищевых добавок. Также восполнить нехватку отлично помогает йодированная морская соль, ее можно использовать вместо обычной соли и добавлять в различные блюда. Наиболее эффективным способом определения нехватки йода является анализ мочи. Следите за своим рационом и образом жизни, не допускайте йододефицита, чтобы потом не столкнуться с серьезными заболеваниями. При подозрении на недостаток йода срочно обращайтесь к эндокринологу*. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet