Признаки сбоя в работе щитовидной железы, на которые мы не обращаем внимание

Некоторые симптомы проблем с щитовидной железой напрямую не указывают на нее. Но стоит насторожиться, если вы наблюдаете у себя признаки, описанные в статье. Если вовремя не обратиться к доктору, проблемы могут усугубиться, а симптомы стать более явными.
Щитовидная железа в человеческом организме отвечает за выработку определенных гормонов. Их переизбыток или недостаток ведет к проблемам со здоровьем. И тогда тело начинает подавать нам сигналы, на которые следует отреагировать немедленно, дабы избежать серьезных недугов. Какие признаки нездоровья не должны оставаться без внимания? Давайте разбираться.
1. Выпадение волос. Если это сезонное явление, вполне достаточно будет внести коррективы в рацион и, посоветовавшись с врачом, пропить курс витаминов.
Но если уже и брови вылезают, самое время записаться на прием к эндокринологу.
2. Чувство сдавленности в области шеи.
3. Нервозность и постоянное чувство тревоги.
4. Учащенное сердцебиение, доставляющее дискомфорт. У некоторых сердце даже начинает «заходиться», а значит к врачу надо бежать, не откладывая.
5. Сухость кожных покровов, особенно в районе локтевых суставов. Иногда там кожа даже лопается.
6. Проблемы с ногтями - ломкость, пятна, полосы (белые и темные).
7. Озноб. Все время хочется укутаться, чтобы согреться, выпить или съесть чего-нибудь горяченького.
8. Повышенная температура (вроде бы, не слишком и большая) в течение продолжительного времени. На это ни в коем случае нельзя закрывать глаза.
9. Бессонница.
10. Дрожание рук, покалывание в конечностях.
Если вовремя не обратиться к доктору, проблемы могут усугубиться, а симптомы стать более явными. Однажды может «ударить» так, что не поздоровится.
Иногда даже внешне становятся видны проблемы со щитовидкой - на шее начинают выпирать доли органа. И тогда явно с выработкой гормонов что-то не в порядке, железа сбоит. И проблему придется решать с помощью сильнейших препаратов (антибиотиков, гормональных и пр), которые негативно сказываются на работе других органов. В первую очередь - на печени.
Недомогание станет нарастать, как снежный ком, требуя все нового и нового лечения. Поэтому лучше не игнорировать самые первые признаки и пройти комплексное обследование у эндокринолога.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Добавить комментарий