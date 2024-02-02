Признаки нездоровых отношений. Как выйти?

В токсичных отношениях, много места тревогам, боли, подозрениям, жертвенности и неверию в партнёра.

Чем отличаются здоровые отношения от созависимых - читайте здесь. Определите какие у Вас отношения. Созависимые или нет?

В токсичных отношениях, много места тревогам, боли, подозрениям, жертвенности и неверию в партнёра.

"Он/она не справится, пропадет без меня", "если не - я то кто", а так же "я не справлюсь" - эти мысли и есть скрепы токсичных отношений.

Созависимые отношения не для радости, нет. Они повод для самоутверждения об эту связь, для раненых и нереализованных "нетворцов".

Если отношения создаются из слабости, а не из силы, они не могут принести радость.

Если в основе связи ущербность, своя или другого - это разъедает психику и здоровье.

Возникшие хронические заболевания, чувство неопределённости, неустойчивости — признаки, того, что вы находитесь в деструктивных отношениях.

Со временем люди в таких отношениях потухают: теряют веру в себя и в будущее. Разочаровываются в отношениях, перестают заниматься творчеством, петь и танцевать, творить.

Забрасывают своих хобби и те отдушины, оазисы радости, что у них были раньше ибо не остаётся на это сил.

Распадаются связи с друзьями, светлыми и лёгкими, ибо вы больше не совпадаете с ним по состояниям, интересам, мыслям и чувствам.

В деструктивных отношениях страдают обычно все участники.

Агрессор и Жертва периодически меняются ролями, Жертва в моменты потери терпения становится Агрессором, а Агрессор и Тиран превращается в Жертву.

Такие отношения получили название Треугольник Карпмана, по фамилии человека, впервые описавшего три роли патологической связи: Жертва, Агрессор, Спасатель, это те роли, в которых находятся участники токсичных отношений.

Что делать, если вы узнали свою ситуацию, в описанных патологических отношениях?

1. Признать, что проблема есть и обратится к психологу или компетентному в подобном вопросе человеку, способному вернуть вам веру в собственные силы и ценность.

2. Обнаружить в какой роли вы выступаете в этих отношениях.

3. Осознать, как из своей роли вы обычно реагируете, закрепляя существующее положение дел и соотношение сил.

4. Выработать принципиально новую стратегию поведения, разрушающую деструктив в коммуникации с партнером.

Например: если вы эмоционально включались защищаясь, то теперь - иронизируете поддакивая или, как вариант, игнорируете переключая тему на погоду "какое небо голубое", ваш вариант.

5. Заручиться поддержкой психолога или близкого друга на период выхода из созависимых отношений.

Или работаете со специалистом над исцелен этих отношений, если ваш партнер готов меняться вместе с вами.

6. Обеспечить себя регулярными практиками, пространством и людьми, пополняющими ваш ресурс. Вдохновляетесь, реабилитируете свои ценности, восстанавливает целостность, возвращаете уверенность.

Так обретаете чувство защищенности и созидание возвращается в вашу жизнь.

7. Открыться новому: людям, увлечениям, идеям и творчеству. Бывать в новых местах, осваивать новые хобби, возвращать радость и удовольствие от живой жизни за пределами ролей треугольника Карпмана.опубликовано econet

Автор НАТАЛЬЯ ВАЛИЦКАЯ

Чем отличаются здоровые отношения от созависимых - читайте здесь

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