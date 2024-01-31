Чем отличаются здоровые отношения от созависимых

В созависимых отношениях обязательно присутствует много боли. Боль эта в состоит том, что люди делают шаги навстречу друг другу, укутывая друг друга в бытовую безопасность. Такие отношения в основном про заботу, своего рода техническую заботу.
В созависимых отношениях обязательно присутствует много боли.
Боль эта в состоит том, что люди делают шаги навстречу друг другу, укутывая друг друга в бытовую безопасность.
Такие отношения в основном про заботу, своего рода техническую заботу.
Это, как если бы кто-то в опасном мире оказался преследуемым и в опасности, а "добрый" полицейский берёт его под охрану, чтобы обезопасить его жизнь, когда кто-то "злой", например мир или человек, желает причинить ему вред.
Так в опасном мире строятся созависимые отношения.
Радости в них мало, ее почти нет.
И как только мы упираемся в отсутствие радости, начинаются перепалки на тему “Кто о ком больше заботится”.
При этом “заботящийся” глух к желаниям (не путать с потребностями) человека, о котором он “заботится”.
Заботящийся презирает его хобби, игнорирует его маленькие прихоти.
И попытка указать ему на это упирается в слова “Ты отвлекаешь меня от важных дел, я забочусь, а ты мне о какой-то чепухе!”
В созависимых отношениях очень много страха и нет времени на удовлетворение желаний.
В здоровых отношениях люди и сами, без постороннего участия партнёра, прекрасно справляются с жизнью.
Их связь полна энергии прихоти.
Прихоть - это желание просто так, это каприз: "я так хочу”. Нет в прихоти острой необходимости, нет рационального обоснования. Зато есть в прихоти чистая радость, для души, от сердца и просто так.
“Хочу, могу себе позволить” - это фраза взрослого человека.
Общение в здоровых отношениях, их" транзакции" от одного к другому и обратно основаны на исполнении желаний друг друга.
Тех желаний, без которых не так уж и плохо, но без них не было бы радости.
Поэтому в здоровых отношениях люди несут друг другу радость, отдавая ее из избытка, из внутреннего изобилия даруя вдохновение и свет.
А в отношениях созависимых каждый жертвует: “Мне самому мало, мне самому страшно, но я же о тебе забочусь, чего тебе еще надо, что ты еще хочешь?! ”
В созависимых отношениях люди глухи к желаниям друг друга.
Для скрепления отношений они используют заботу.
И чем более тяжело и жертвенно они ее предоставляют, тем больше у них обиды на то, что это не принято, не признано должным образом.
И это постоянный предмет ссор: кто для кого больше старается, жертвует.
Это мучительное "деланье" как бы оправдывает глухоту к чужим желаниям.
Забота оказывается демонстративно, как бы из последних сил.
При этом заботящийся экономит себя очень, боясь, что ему самому не хватит сил для себя. Поэтому он контролирует, с рвением полицейского, на сколько его благодарит оподаренный.
Поэтому, если хотите здоровых отношений, сначала обеспечьте себе способность полностью позаботиться о самих себе и о своих радостях самостоятельно. Учитесь себя наполнять.
Пусть на ваше состояние, не влияет чужое настроение.
И если после этого еще останутся силы - идите в отношения.
Тогда ваша связь будет из избытка, радости и полноты.
Автор НАТАЛЬЯ ВАЛИЦКАЯ
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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