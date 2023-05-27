Признаки нехватки кальция в организме

Хрупкость костной ткани связана с развитием остеопороза. При этом состоянии меняется структура костей, они становятся пористыми и ломкими. В основе этого процесса лежит дефицит кальция. Как понять, что вашему организму не хватает этого минерала? И можно ли остановить процесс вымывания кальция из костной ткани?

Когда развивается остеопороз, костная ткань не может обновляться должным образом и удерживать необходимый ей кальций (Са). Минерал Са участвует в формировании костной ткани, зубов, волос и ногтей. Он присутствует в крови, клетках, тканевых жидкостях. Дефицит кальция может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Чем опасен дефицит кальция

Процесс обновления костей не прекращается. У страдающего остеопорозом костная ткань постепенно разрушается, но не восстанавливается как положено. Это происходит из-за гормональной динамики в постменопаузе. Женские половые гормоны воздействуют на выработку белка в составе костей - коллагена, он «строит» сетку, в ячейках которой удерживается кальций. В постменопаузе производство коллагена замедляется – теряется свойство костей задерживать кальций. В результате возрастает угроза переломов.

Можно ли замедлить «вымывание» кальция?

Женщинам в возрасте 45 + нужен кальций (Са). Но чтобы организм его полноценно усвоил, нужен витамин Д3.

Вот почему добавки кальция обогащаются вит-ном Д3.

Важно и обогатить кости кальцием, и задержать его вымывание. Как это сделать? Поддерживать выработку белка коллагена. На производство коллагена влияют минералы Cu, Mg, Zn, Mn, B.

Медь (Cu) поддерживает формирование «сшивок» между коллагеновыми нитями, цинк (Zn) обеспечивает выработку гормонов, необходимых для костей.

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Признаки нехватки кальция

Частые судороги

Симптом нехватки кальция - частые судороги в икрах ног в ночное / утреннее время. Реже наблюдаются судороги в зоне рук, подмышек, бедер.

Кальций работает в передаче нервного импульса к мускулам и отвечает за их сокращение. Когда концентрация кальция в крови ниже нормы, то случается спазм.

Ломкость ногтей

При дефиците кальция ногти становятся:

мягкими;

непрочными;

расслоенными;

ломкими.

Белые полосы, пятна тоже могут быть связаны с нехваткой этого минерала. Происходит нарушение кератинизации ногтевой пластины, которое вызывает образование пустот в слоях ногтя.

Организм восполняет нехватку кальция, вытягивая его из «второстепенных» зон тела. Волосы становятся ломкими и слабыми, ногти слоятся, зубы портятся.

Сухость кожи

Функции кальция:

укрепление защиты эпидермиса и регуляция выработки липидов;

регуляция механизмов кератинизации;

участие в процессе выработки кожного сала;

усиление антиоксидантной роли кожи, сохранение целости эластиновых и коллагеновых волокон;

регуляция тонуса капилляров, сосудов, поддержка кожного лимфодренажа.

При дефиците кальция происходит:

медленное обновление клеток и созревание кератиноцитов, что ведет к сухости дермы;

ослабление капилляров.

Разрушение зубов

Если дефицит кальция имеет хронический характер, то возникают следующие отклонения в состоянии здоровья:

кровоточивость и заболевания десен;

разрушение зубов.

Нарушение сна

Кальций принимает участие в выработке мелатонина. Содержание кальция в организме нарастает в ходе глубокой фазы сна. А дефицит минерала ведет к его нарушению. Кальций поддерживает использование аминокислоты триптофан в мозге. А триптофан позитивно влияет на синтез мелатонина, от которого зависит качество и продолжительность сна.опубликовано econet

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