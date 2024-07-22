Признаки недосыпания, на которые следует обратить внимание

Для поддержания активности и хорошего самочувствия человеку необходим полноценный сон. При недосыпании чаще развивается невроз и депрессивное состояние, появляется лишний вес, ухудшается состояние кожи и общее самочувствие. Во время отдыха в организме запускаются процессы восстановления и регенерации тканей, что позволяет выглядеть моложе.
Во сне в организме вырабатываются важные гормоны, которые влияют на активность и работоспособность, регулируют метаболизм. При нарушении режима отдыха гормональный фон меняется, «циркадный ритм» и биологические часы сбиваются. Появляется рассеянность, иммунитет не справляется с инфекциями.
Регулярный и полноценный сон – залог хорошего настроения и самочувствия. Ночью организм восстанавливает силы, нормализует обменные процессы, поэтому важно высыпаться не менее 7−8 часов.
Врачи выделяют несколько характерных симптомов недосыпания, на которые следует обратить внимание:
При недосыпании у человека ухудшается здоровье и самочувствие, обостряются хронические заболевания. Признаком недостатка сна могут быть перепады настроения, слезы или смех без причины.
При постоянном недосыпании человек постепенно привыкает к напряженному режиму и режиму отдыха в 5−6 часов. Но в организме меняются обменные процессы, возникают скрытые заболевания и нарушения. Это чревато ранним старением, хронической депрессией и другими тяжелыми состояниями.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Головные боли, сниженная концентрация внимания, сердцебиение. Нужно научится контролировать свои эмоции. Я сама курсами эваларовский глицин форте принимаю, в составе глицин - снижает выработку гормонов стресса, витамины группы В, мозговую активность повышает. Намного спокойнее себя чувствую и высыпаюсь отлично.Ответить
Плохо спится мне на фоне нервного перенапряжения, от этого и устаю больше. Нервы нужно укреплять. Да и весь организм поддерживать, своевременно пополнять запас витаминов. Мужчинам советую мэнс формула больше чем поливитамины принимать, 20 витаминов в составе, в частности группа В, витамин Д, С. Минералы - цинк, селен. Сил намного больше, энергии прибавилось, и никакой сонливости днем.Ответить
Добавить комментарий