Признаки и принципы диагностики подагры

✅ Одним из ключевых факторов развития подагры, является фактор наследственности и характер питания. В группе риска находятся пациенты страдающие ожирением, гипертонической болезнью, сахарным диабетом, имеющие в анамнезе заболевания почек и желудочно-кишечного тракта. Малоподвижный образ жизни, регулярное употребление алкоголя, употребление пищи белкового характера, в особенности, животного происхождения, все это также непосредственно влияет на развитие подагры.
Описания признаков подагры встречается в манускриптах Гиппократа и врачей средних веков. Первое четкое описание этой болезни принадлежит английскому доктору Сиденхаму, а отделение ее от ревматоидного артрита было проведено известным клиницистом Гарро.
Ранее больных с подагрой изображали в виде человека, в ногу которого вгрызается огромное животное или чудовище. Многие из пациентов, излагая жалобы врачу, используют такие выражения: «как будто ногу грызет собака» или «эта болезнь изъела меня». И это соответствует действительности, т. к. подагра вызывает интенсивные боли в суставах и приводит к их полному разрушению.
Особенного внимания заслуживает и обследование больного при появлении признаков воспаления суставов, т. к. от правильности постановки диагноза зависит дальнейшая тактика лечения тех признаков и симптомов, которые могут быть характерны как для подагрического поражения суставов, так и для других видов артритов. Значимую роль в этом отношении сыграло введение в клиническую практику лабораторных методик диагностики, которые позволяют выявлять кристаллы уратов в суставных тканях, крови и моче.
В своем развитии подагра проходит IV основные стадии:
По длительности подагрического артрита выделяют:
Подагра в подавляющем большинстве случаев начинается приступом острого подагрического артрита, которому предшествовала длительная и бессимптомная гиперурикемия.
В большинстве случаев подагрический артрит дебютирует с острого приступа болезни, который проявляется болью и припухлостью суставов первого пальца стопы.
Чаще он затрагивает один сустав: коленный, голеностопный, сустав большого пальца и стопы на одной из нижних конечностей и др. В более редких случаях артрит поражает локтевые, плечевые, лучезапястные, грудинно-ключичные и тазобедренные сочленения.
Характерной особенностью такого первого приступа является тот факт, что он чаще развивается ночью или ранним утром на фоне полного здоровья. Приступ проявляет себя такими, развивающимися в течение одного часа, симптомами:
У мужчин чаще воспаляется один из суставов, а у женщин и людей пожилого возраста – несколько. Также для лиц преклонного возраста характерно менее острое течение первого приступа.
Спровоцировать острый приступ подагры могут различные факторы: обострение хронических заболеваний, хирургическое лечение, переохлаждения, прием алкогольных напитков или жирных и острых блюд, посещение бани или сауны, резкая смена климата.
После завершения острого подагрического приступа у больного исчезает боль, восстанавливается функциональность сустава, пропадает отечность и покраснение кожи. Характерной особенностью этой болезни является тот факт, что первый приступ может проходить самостоятельно и даже спонтанно. За несколько часов или дней все симптомы полностью исчезают, и болезнь переходит в межприступную стадию.
Если больной не обращается за врачебной помощью или лечение проводится не в полной мере, то последующий приступ подагры протекает более выраженно и длительно. До его появления могут пройти недели или месяцы, и в подагрический процесс будут вовлекаться другие суставы.
На этой стадии подагры наблюдаются периоды полного отсутствия болей и кратковременные периоды неинтенсивных артралгий. Именно в межприступном периоде у больного появляются сопутствующие патологии, вызываемые подагрой: атеросклероз сосудов, инсулинрезистентность, первые признаки поражения почек (пиелонефриты и симптомы нефросклероза), артериальная гипертензия и др.
Эта стадия подагры определяется наличием в анамнезе больного нескольких эпизодов подагрического артрита. Она характеризуется появлением затяжных приступов болезни и началом формирования тофусов.
У больного усугубляются признаки дисфункции суставов, развивается атрофия мышц из-за их малой подвижности. На этой стадии пациенты испытывают сложности в передвижении и в некоторых случаях становятся нетрудоспособными. Как правило, на этой стадии подагры, приблизительно через 5 лет после начала ее хронической стадии, у больного образуются тофусы: узлы, состоящие из солевых отложений и окруженные соединительнотканной капсулой.
Они могут располагаться на локтях, стопах, фалангах пальцев, разгибательных поверхностях предплечий, голеней, бедер, на лбу, ушных раковинах и хрящевой перегородке носа. Над тофусом наблюдается истончение кожи, и могут образовываться свищи, из которых в спонтанном порядке выделяется пастообразная белая масса, включающая в себя ураты.
Также постоянно повышенный уровень мочевой кислоты, сопровождающий течение этой стадии заболевания, может приводить к выраженному нефросклерозу и формированию камней в почках уратного происхождения. Далее эта патология может вызывать развитие почечной недостаточности и наступление смерти больного.
Тофусы вблизи суставов — характерный признак подагры.
При диагностике подагры врач может опираться на такие классификационные критерии заболевания:
Самым надежным способом обнаружения уратных кристаллов является поляризационная микроскопия.
При невозможности проведения таких анализов врач может опираться на метод дифференциальной диагностики, который основан на присутствие 6 клинических, рентгенологических или лабораторных признаков из 12:
1. максимально выраженные признаки воспаления сустава в первые сутки приступа боли;
2. первый приступ артрита поражает только один сустав;
3. покраснение кожи над воспаленным суставом;
4. более чем один эпизод острого приступа в анамнезе;
5. асимметричность в признаках воспаления плюснефалангового сустава;
6. боль и воспалительная реакция, локализирующиеся в первом плюснефаланговом суставе;
7. гиперурикемия;
8. поражение одного тарзального сустава;
9. наличие похожих на тофусы образований;
10. асимметричность в воспалении суставов;
11. отсутствие патологических микроорганизмов в посеве суставной жидкости;
12. выявление на рентгеновских снимках кист в области тофусов.
Комбинации из 6 вышеприведенных признаков подагры может подтверждать заболевание.
При исследовании крови у больных с подагрой определяются такие показатели:
Автор Юлия Карпова
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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