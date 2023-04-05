Приседания: Программа для мужчин

Приседания – любимые упражняться многих спортсменов, поскольку позволяют разработать все группы мышц без использования дополнительного оборудования. Рассмотрим преимущества приседаний и технику их выполнения.

Чем полезны приседания

Такие упражнения позволяют:

нормализовать выработку гормонов (повысит уровень гормона роста и тестостерона, участвующих в формировании мышц);

улучшить обменные процессы, что усиливает прирост мышечной массы;

укрепить мышечную кору (пресс и поясницу);

улучшить гибкость тазобедренного сустава и выровнять осанку;

улучшить кровообращение и циркуляцию других жидкостей в организме;

прыгать быстрее и выше, поскольку бедра становятся более сильными и гибкими;

подтянуть мышцы бедер и ягодиц.

Приседания принесут пользу, если выполнять их правильно и не переусердствовать.

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Техника выполнения приседаний

1. Минимизируйте мышечный дискомфорт. Некоторые мышцы плохо переносят нагрузку, к примеру, поясничные.

2. Выполняя приседания силовые после обычной становой тяги, делайте раз в неделю тягу с полной нагрузкой.

3. Нагрузку увеличивайте постепенно на протяжении недели.

Чтобы добиться хорошего эффекта, заниматься нужно минимум месяц. Для мужчин ориентировочная программа занятий выглядит так:

1 день 30 приседаний 11 день 120 приседаний 21 день 145 приседаний 2 день +20 приседаний 12 день 40 приседаний 22 день 65 приседаний 3 день +25 приседаний 13 день +35 приседаний 23 день 40 приседаний 4 день 60 приседаний 14 день -25 приседаний 24 день 100 приседаний 5 день перерыв 15 день перерыв 25 день перерыв 6 день снова 60 приседаний 16 день 80 приседаний 26 день -25 приседаний 7 день +30 приседаний 17 день -30 приседаний 27 день -25 приседаний 8 день 50 приседаний 18 день +75 приседаний 28 день 150 приседаний 9 день -5 приседаний 19 день -75 приседаний 29 день -55 приседаний 10 день перерыв 20 день перерыв 30 день 175 приседаний

Приседания рекомендуется выполнять всем, кто намерен серьезно заняться спортом и усовершенствовать собственное тело. Для мужчин приседания особенно полезны, поскольку улучшают потенцию, минимизируют риск столкнуться с простатитом и нарушением гормонального фона. Доказано, что приседания с утяжелением особенно полезны женщинам в период менопаузы, поскольку упражнения повышают минеральную плотность костной ткани, предотвращая развитие остеопороза.

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Не совершайте ошибок

1. Ставьте ноги на ширину плеч.

2. Следите, чтобы колени и стопы были направлены в одну сторону.

3. Голову держите ровно, смотрите прямо.

4. Следите за руками, они должны поддерживать баланс.

5. Следите за осанкой.

Заниматься не рекомендуется при наличии ожирения, артрита, проблем со спиной, сосудами и сердцем. В таких случаях нужна консультация врача и помощь профессионального тренера.опубликовано econet

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