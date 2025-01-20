Природные биологически активные вещества: Профилактика заболеваний и поддержание здоровья

В этой статье приведен перечень основных природных биологически активных веществ, способствующих улучшению различных функций человеческого организма.

Биологически активные вещества играют важную роль в профилактике основных хронических заболеваний и поддержании здоровья, хотя и не являются эссенциальными пищевыми веществами. Биологически активные компоненты пищи включают широкий круг химических соединений различной структуры, физико-химических и биологических свойств. В настоящее время известно около 120 видов природной пищи, в которых идентифицированы биологически активные соединения. Наибольшее количество биологически активных соединений найдено в растительной пище.

Перечень природных биологически активных веществ

Аскорбиновая кислота участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей, в образовании стероидных гормонов; повышает сопротивляемость организма, а также принимает участие в синтезе коллагена и проколлагена и нормализации проницаемости капилляров (уменьшает сосудистую проницаемость). Поскольку прочность и функциональная целостность костной ткани зависит не только от ее минерального компонента, но и во многом от функциональной полноценности соединительно-тканного каркаса, дефицит факторов синтеза коллагена и в первую очередь витамина С может приводить к развитию остеопороза. Организм не способен сам синтезировать аскорбиновую кислоту, потребность в ней удовлетворяется витамином, вводимым с пищей.

Бета-каротин используется для синтеза витамина А, без которого невозможна нормальная жизнедеятельность сетчатки. Принимает активное участие в процессах обмена, происходящих в сетчатке глаза. Достаточное поступление бета-каротина нужно для хорошего цветовосприятия, синтеза зрительного пигмента родопсина, необходимого для адаптации органа зрения к пониженной освещенности (темновая адаптация). Витамин А обладает и рядом важных системных эффектов: он требуется для роста, деления и дифференцировки клеток эпителиальных тканей.

Боярышник кроваво-красный оказывает кардиотоническое, спазмолитическое действие, избирательно расширяет коронарные сосуды и сосуды головного мозга.

Бромелайн — протеолитический фермент, получаемый из плодов и листьев ананаса, по действию сходен с трипсином и пепсином, необходимыми для улучшения переваривания белка. Способствует процессам расщепления жиров.

Витамин А нужен для образования зрительного пигмента родопсина. Улучшает остроту зрения и отвечает за темновую адаптацию.

Витамин В1 (тиамин) играет важную роль в углеводном, белковом и жировом обмене, а также в процессах проведения нервного возбуждения в синапсах. Защищает мембраны клеток от токсического воздействия продуктов перекисного окисления. При недостатке этого витамина в организме могут нарушаться функции мышц и нервной системы.

Витамин В2 (рибофлавин) нужен не только для здоровья, но и для красоты. При его недостатке возможны частые головные боли, снижение аппетита, утомляемость, могут произойти изменения конъюнктивы глаз, кожи, нервной системы.

Витамин РР (ВЗ) (никотиновая кислота) при недостаточном содержании в организме может вызвать заболевания кожи, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

Витамин В6 (пиридоксин) принимает участие в обмене веществ. Он необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы, активирует процессы всасывания из кишечника аминокислот и железа. Из-за недостатка этого витамина могут возникнуть тошнота, снижение аппетита, повышенная возбудимость, сухой себорейный дерматит.

Витамин В12 (цианокобаламин) играет важную роль в использовании организмом аминокислот и фолацина (фолиевой кислоты), в образовании холина и нуклеиновых кислот, нормализации обмена жиров в печени.

Витамин С важен для роста и восстановления клеток тканей, десен, кровеносных сосудов, костей и зубов, способствует усвоению организмом железа, ускоряет выздоровление, стимулирует иммунитет, укрепляет стенки сосудов, предотвращая инфаркты и инсульты, помогает в профилактике раковых заболеваний и в конечном итоге увеличивает продолжительность жизни. Большинство эффектов витамина С основаны на его антиоксидантном действии. Он активно нейтрализует свободные радикалы, причем эффективность такого действия возрастает при использовании аскорбиновой кислоты с другими антиоксидантами (например, витамином Е).

Витамин D3 регулирует кальций-фосфорный обмен. Усиливает всасывание кальция в кишечнике и реабсорбцию фосфора в почечных канальцах, способствует сохранению структуры костей. Повышает проницаемость клеточных и митохондриальных мембран кишечного эпителия, активирует вторичное всасывание фосфатов, увеличивает захват этих ионов костной тканью, усиливает процесс оссификации.

Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, предупреждает повреждение липидов клеточных мембран, участвует в тканевом дыхании и других процессах клеточного метаболизма. Ткань головного мозга намного превосходит все другие ткани организма по содержанию липидных веществ и поэтому особенно подвержена негативному воздействию перекисного окисления липидов.

Витамин Р (рутин, цитрин) при недостаточном содержании в организме обусловливает повышенную проницаемость кровеносных сосудов.

Витамин К положительно влияет на мышечные ткани, регенерирует, повышает их сократительную способность. Полезен при целлюлите. При недостатке витамина К снижается свертываемость крови, учащаются кровотечения.

Глюкозамина сульфат помимо построения хрящевой ткани участвует в образовании сухожилий, суставной жидкости, соединительной ткани кожи, костей и т. д.

Готу кола оказывает стимулирующее, тонизирующее, антисептическое, противовоспалительное действие. Способствует восстановлению клеток печени, снижению холестерина, производит капилляроукрепляющий и спазмолитический эффект. Противомикробное действие имеет широкий спектр, носит неспецифический характер и является одним из наиболее ценных качеств. Готу кола называют «травой памяти». Считается, что именно ее способность изменять уровень сахара в крови обусловливает эффект улучшения памяти. Оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему. Улучшает мозговое кровообращение и снабжение мозга кислородом.

Гуаровая камедь практически не всасывается в кишечнике и способствует уменьшению аппетита.

Дигидрокверцетин — природный биофлавоноид, входящий в состав суммарной флавоноидной фракции, выделенной из лиственницы даурской или сибирской. По антиоксидантной и капиляропротекторной активности превосходит известные и применяемые в настоящее время препараты в 3–5 раз. Снижает вязкость крови, способствует повышению прочности и эластичности сосудов и капилляров, нормализует проницаемость сосудистой стенки. Обладает также мембранопротекторным, кардиопро-текторным, гепатопротекторным, гастропротекторным и иммуномодулирующим действием. Является мощным противовоспалительным и противоаллергенным средством, способствует снижению уровня холестерина, усиливает действие многих биологически активных веществ.

Зверобой продырявленный обладает антидепрессивным действием (основное действующее вещество — геперецин).

Изофлавоны сои относятся к флавоноидам (или биофлавоноидам) — природным соединениям растительного происхождения. Анализ структуры и свойств изофлавоноидов сои, основными из которых являются генистеин и дайдзеин, показал, что они находятся в растении в форме гликозидных коньюгатов и приобретают свою специфическую биологическую и физиологическую активность лишь после трансформации их микрофлорой желудочно-кишечного тракта. В результате метаболизма в конечном итоге и образуются гормоноподобные соединения и в первую очередь эквиол. Соевые изофлавоны действуют избирательно, проявляя как эстрогенную, так и антиэстрогенную активность в зависимости от количества содержащихся в крови эстрогенов.

Изофлавоны сои проявляют эффекты, аналогичные действию собственных эстрогенов женского организма и способствуют возмещению гормонального недостатка у женщин в период менопаузы. Но поскольку это гормональное свойство не полное, изофлавоны начинают проявлять свою специфическую активность только в период снижения продукции естественных половых гормонов, компенсируя их дефицит. Благодаря своим антиоксидантным свойствам изофлавоны сои позволяют также бороться со старением кожи и ослаблением костной ткани. Они не стимулируют гиперплазию и не приводят к возникновению эстрогензависимых опухолей, что возможно при применении синтетических эстрогенов.

Железо важно для процессов кроветворения и внутриклеточного обмена. При его недостатке в организме снижается иммунитет, увеличивается риск возникновения инфекционных заболеваний, анемии. Дефицит железа является одной из причин дерматитов, экзем и других заболеваний кожи.

Йод при недостаточном содержании в организме может привести к патологии щитовидной железы.

Кальций занимает пятое место среди элементов, которые входят в состав нашего организма. Его основная роль — организация целостной скелетной системы, в которой и находится 99 % этого элемента. Он является строительным материалом для всей системы соединительных тканей организма, которая включает в себя мышцы, фасции, сухожилия, кожу и кости. Необходим для сокращения и релаксации мышц, в том числе и сердечной мышцы. Играет важную роль в передаче нервных импульсов; недостаток кальция приводит к повышенной возбудимости. Этот элемент способствует омоложению организма, придавая упругость коже, блеск волосам и прочность ногтям. Повышает иммунитет, сдвигая pH организма в щелочную сторону.

Кобальт препятствует появлению злокачественных опухолей. Его недостаток проявляется нарушением работы центральной нервной системы, малокровием, снижением аппетита.

Корень алтея может ограничивать всасывание токсических продуктов, образующихся при «сжигании жиров» (благодаря возникновению в пищевом тракте густого слоя муциногенных веществ).

Корни и корневища валерианы обладают седативным, спазмолитическим действием, улучшают коронарное кровообращение.

Корень лопуха способствует выведению токсинов из организма, обладает легким мочегонным, желчегонным, потогонным и слабительным действием.

L-карнитин тартрат — одна из солей L-карнитина, имеет самую высокую его концентрацию, обладает кисловатым вкусом, требуется для нормального усвоения и распада жиров. Поскольку головной мозг 80 % своих энергетических потребностей удовлетворяет за счет жиров, ему жизненно необходим карнитин. Он нужен для продуктивной умственной работы и способен замедлять возрастные изменения головного мозга. Кроме того, современные данные показывают, что карнитин улучшает работу иммунной системы, активизирует деятельность токсиноутилизирующих и токсиновыводящих систем, благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Повышает жизненные силы организма и помогает сохранить равновесие в стрессовых ситуациях. Еще одно важное действие L-карнитина состоит в защите нервной системы от токсичного аммиака, появляющегося не только как побочный продукт жирового обмена при повышенных нагрузках, но и при нарушении работы печени.

Ламинария содержит весь комплекс веществ, необходимых для восстановления здоровья после различных экстремальных воздействий, которым может являться снижение веса.

Ликопин — тетратерпен, природный органический пигмент из группы каротиноидов. Содержится во многих красно-оранжевых частях растений, является главным компонентом, определяющим красный цвет плодов томатов. Среди каротиноидов ликопин выделяется высокой антиокислительной активностью и отсутствием токсического действия даже в высоких дозах, обнаруживает способность подавлять синтез холестерина в организме, кроме того обладает хорошо выраженными радиопротекторными, гиполипидемическими и антипролиферативными свойствами. Будучи антиоксидантном, ликопин тормозит мутации, снижает риск недостатка нуклеиновой кислоты, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. В организме человека превращается в витамин А. Наиболее доступным источником сырья для выделения ликопина являются томаты.

Лютеин и зеаксантин — основные пигменты сетчатки глаза, защищающие ее от ультрафиолетового излучения. Из шестисот природных каротиноидов только два — лютеин и зеаксантин — обладают способностью проникать в ткани глаза. Организм человека не способен самостоятельно синтезировать каротиноиды или превращать другие каротиноиды, например бета-каротин, в лютеин и зеаксантин. Они играют важную роль в профилактике заболеваний глаз. При длительном недостатке лютеина наступает необратимое ухудшение зрения. Кроме вышеперечисленного, зеаксантин и лютеин влияют и на цветовосприятие. В соответствии с этим одним из возможных путей усиления цветоразличия может быть увеличение их потребления. Важным является и обеспечение определенного соотношения лютеина к зеаксантину, которое составляет от 3 до 6 частей лютеина к 1 части зеаксантина, что и соблюдено в данном продукте.

Марганец влияет на обмен белков, углеводов, жиров, на поддержание уровня холестерина в крови.

Медь регулирует процессы снабжения клеток кислородом, образования гемоглобина.

Магний способствует выведению холестерина из кишечника, снижает возбудимость нервной системы, уменьшает боль при менструации, снимает мышечный спазм, понижает артериальное давление. Повышает сопротивляемость организма инфекциям.

МКЦ является концентратом пищевых волокон, представляющим собой наиболее чистую форму целлюлозы и получаемым в результате тонкого измельчения и тщательной очистки хлопковой целлюлозы. Применяется в фармацевтической, пищевой промышленности, медицине в качестве пищевой добавки, а также прекрасного инертного наполнителя для таблетирования лекарственных препаратов.

Натрий участвует в образовании желудочного сока.

Пантогематоген является эффективным тонизирующим, ноотропным и биостимулирующим средством. Являясь натуральным стимулятором центральной нервной системы, пантогематоген улучшает энергетический обмен на клеточном уровне, активизируя внутренние резервы организма, способствует повышению иммунного статуса. Выводит организм из состояния «хронической усталости» и влияет на жизненный тонус; активизирует защитные силы и иммунную систему, повышает устойчивость к простудным и инфекционным заболеваниям; улучшает состояние больных стресс-зависимыми заболеваниями (неврозы, неврастении, язвенная болезнь, сердечнососудистые заболевания, болезни печени и почек); нормализует сон.

Пектиновые волокна снижают калорийность пищи и способствуют быстрой насыщаемости, а также уменьшают уровень холестерина, очищают организм от шлаков и нормализуют кишечную микрофлору.

Плоды карликовой пальмы содержат в своем составе насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты и фитостеролы. Последние необходимы для клеточных мембран. Плоды обладают свойством уменьшать концентрацию холестерина в крови более чем на 15 % и могут предотвращать возникновение новообразований.

Порошок жемчуга содержит в своем составе кальций, который является основой минерального компонента костной ткани — оксиапатита, микрокристалы которого образуют жесткую структуру костной ткани.

Ресвератрол — мощный антиоксидант, содержится в косточках и кожуре винограда. Нормализует уровень липидов, оказывает онкопротекторное действие, одновременно стимулируя и активизируя способность к регенерации здоровых клеток. Оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие.

Таурин — аминокислота, которая образуется в организме при сложных ферментативных реакциях. Способствует улучшению энергетических и стимулирует репаративные процессы при дистрофических заболеваниях, сопровождающихся значительным нарушением метаболизма тканей. Обладает самостоятельной антиоксидантной активностью и способен защищать гепатоциты от воздействия многих гепатотоксичных веществ. Являясь серосодержащей аминокислотой, таурин способствует нормализации функции клеточных мембран, улучшению обменных процессов. Входит в состав основного компонента желчи, которая необходима для поддержания нормального уровня холестерина в крови. В высокой концентрации содержится в сердечной мышце, центральной нервной системе, белых клетках крови, скелетной мускулатуре. Дополнительное назначение таурина больным с острыми гепатитами приводит к достоверно более скорому снижению уровня билирубина и желчных кислот в крови на фоне снижения индекса глицин/ таурин в желчи.

Фолиевая кислота (фолацин) служит в качестве кофермента, или помощника, в химических реакциях, вовлеченных в биосинтез белка и необходимых для нормального продуцирования красных кровяных клеток и клеточного деления. Одним из важных факторов патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний наряду с холестерином и липопротеидами является повышенное содержание гомоцистеина в крови. При недостаточном обеспечении организма фолиевой кислотой уровень гомоцистеина плазмы может существенно повышаться, в результате значительно увеличивается риск ИБС, инфаркта миокарда и сосудистых заболеваний. Фолиевая кислота необходима организму для продуцирования новых клеток. Обладает антианемическими свойствами.

Фосфор влияет на состояние костей, нервной системы, мозговой ткани, деятельность печени и почек, работу мышц. При его недостатке снижается аппетит, умственная и физическая работоспособность, наблюдается апатия, слабость, резкое похудение. Может развиться остеоиороз и остеомаляция.

Цитрат цинка — микроэлемент, который служит кофактором в более чем 20 ферментативных реакциях организма, необходим для клеточного дыхания, утилизации кислорода, воспроизведения ДНК и РНК, поддержания целости клеточных мембран и обезвреживания свободных радикалов. Цинк снижает риск атеросклероза и сердечнососудистых болезней, укрепляя эндотелиальный барьер кровеносных сосудов, и в конечном итоге улучшает кровообращение в целом и микроциркуляцию в частности.

Цинк принимает участие во множестве биохимических процессов, связанных так или иначе с образованием костной ткани. При его дефиците резко замедляется формирование скелета и хрящей.

Экстракт артишока активизирует деятельность кишечника, способствует усилению его перистальтики, регенерации печени, выведению из организма токсинов, солей тяжелых металлов, радионуклеидов, обладает выраженным желчегонным действием и стимулирует работу пищеварительных желез. Является важным компонентом в восстановительном лечении при паразитарных заболеваниях.

Экстракт боярышника оказывает антиаритмическое, кардиотоническое, гипотензивное, антиатеро-склеротическое, спазмолитическое и антиоксидантное действие. Оно обусловлено наличием комплекса биологически активных веществ. Плоды боярышника содержат флавоноиды (кверцетин, гиперин, гиперозид, витексин), органические кислоты (лимонная, олеановая, урсоловая, кратегусовая, кофейная, хлорогеновая), каротиноиды, дубильные вещества, жирные масла, пектины, тритерпеновые и флавоновые гликозиды, холин, сахара, витамины. Препараты боярышника улучшают коронарное и мозговое кровообращение за счет расширения сосудов. Боярышник способствует нормализации сердечного ритма.

Тритерпеновые гликозиды и флавоноиды оказывают спазмолитическое, гипотензивное действие, положительно влияют на уровень венозного давления, улучшают эластичность сосудистой стенки артериол и капилляров. Флавоноиды боярышника блокируют активность цикло-оксигеназы эндотелия и тромбоцитов и тем самым препятствуют синтезу тромбоксанов, в результате чего уменьшается склонность к тромбообразованию и улучшаются реологические показатели крови. Кроме того, длительное применение препаратов боярышника способствует снижению концентрации триглицеридов, холестерина и липопротеидов низкой плотности.

Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, предупреждает повреждение липидов клеточных мембран, участвует в тканевом дыхании и других процессах клеточного метаболизма.

Экстракт виноградных косточек обладает антиоксидантным свойством, улучшает циркуляцию крови и укрепляет стенки капилляров. В 15 раз активнее витамина Е ив 50 раз — витамина С. Помогает справиться с возрастными болезнями. Нейтрализует свободные радикалы, препятствует их разрушительному воздействию на миокард. Активизирует иммунную систему, защищает соединительную ткань и как следствие уменьшает воспаление, защищает ткани легких и глаз. Помогает восстанавливаться коллагену — основной структурной единице суставной, костной и соединительной ткани. Замедляет процесс старения, в том числе кожи, улучшает эластичность и тонус сосудов.

Экстракт гинкго билоба служит для предотвращения органических изменений клеток головного мозга и восстановления функций центральной нервной системы. Нормализует мозговое и коронарное кровообращение, восстанавливает сниженные в результате возрастных изменений память, слух, зрение, речевые и двигательные функции, устраняет циркуляторную недостаточность (в том числе атеросклеротического и возрастного происхождения), улучшает эластичность и прочность сосудов, предотвращает тромбозы мозговых и коронарных сосудов, благотворно влияет на гематоэнцефалический барьер, а также ионный состав и проводимость нервных клеток, способствует обмену веществ нервных клеток и их снабжению кислородом, обеспечивает нормальную продукцию и выделение нейромедиаторов, обладает антиоксидантными свойствами.

Экстракт коры ивы выводит соли из организма благодаря действию основных веществ — салицилатов. Они являются главными компонентами аспирина и других болеутоляющих препаратов.

Экстракт косточек грейпфрута обладает прямой антипаразитарной активностью, воздействуя на клеточные мембраны паразитов, препятствует их размножению в органах пищеварения. Гликозиды и горечи, входящие в его состав, обеспечивают глистогонный эффект. Обладает антибактериальным и противовирусным действием, снижает аллергию при паразитарных инвазиях.

Экстракт листьев артишока имеет в составе цинарин, хлорогеновую и кофейную кислоты, минеральные соли, полисахариды (до 80 % которых составляет инулин), пектин, таннин, органические кислоты, калий, а также витамины A, B1, В2, С. Биологическая активность артишока, а также желчегонное и гепатопротекторное действие его экстрактов обусловлены главным образом наличием полифенольных производных цинарина, хлорогеновой и кофейной кислот. Благодаря комплексу этих соединений экстракт артишока стимулирует секрецию желчи, обладает детоксицирующим действием на паренхиму печени, способствует выделению токсинов из организма (в том числе алкалоидов, солей тяжелых металлов и других гепатотоксических веществ).

Содержащиеся в артишоке аскорбиновая кислота, каротин, витамины В1 и В2, а также инулин способствуют нормализации обмена веществ в организме. Следует отметить положительное влияние артишока на метаболизм липидов, благодаря чему экстракт артишока просто необходим для улучшения пищеварения, особенно при приеме значительного количества углеводов и жирной пищи, нормализации биохимических процессов в клетках печени, улучшения холестеринового обмена, что предупреждает склеротические поражения сосудов.

Экстракт плодов черники содержит микроэлементы, углеводы, органические кислоты и аминокислоты, а также витамины групп С, Е, РР, группы В и биофлавоноиды. Но основными активными компонентами ягод являются антоцианы — вещества, которые придают им насыщенный темно-фиолетовый цвет. Они обладают ценнейшей для глаз способностью увеличивать скорость образования родопсина. Благодаря этому антоцианы черники улучшают чувствительность сетчатки глаза к изменениям интенсивности света, усиливают остроту зрения при низкой освещенности.

Антоцианы являются сильными антиоксидантами и нейтрализуют действие свободных радикалов, способствуют регенерации родопсина, улучшают трофику глаза, стимулируют ее микроциркуляцию, синтез гликозаминогликана — компонента соединительной ткани, за счет чего делают капилляры сетчатки более прочными. Оказывают защитное действие на сосуды, уменьшая ломкость капилляров и оказывая положительный эффект при сосудистых поражениях в случае диабетической ретинопатии. Антоцианы подавляют альдозо-редуктазную активность, что предупреждает образование в тканях хрусталика сорбитола и развитие катаракты, а также блокируют перекисное окисление, которое является одним из звеньев патогенеза глаукомы.

Экстракт расторопши содержит силимарин, который стабилизирует мембраны гепатоцитов, снижая восприимчивость клеток к патогенным воздействиям. Антиоксидантный эффект способствует подавлению воспалительно-некротической реакции печени, торможению развития фиброза и снижает риск злокачественной трансформации гепатоцитов.

Экстракт чабреца (тимьян ползучий, богородская трава) содержит тимол, который оказывает бактерицидное действие на кокковую флору. Кроме того, трава тимьяна обладает мочегонным, антиспазматическим, обезболивающим, противоглистным действием, нормализует пищеварение.

Экстракт эхинацеи является традиционным лекарственным сырьем, входящим в государственную фармакопею. В различных видах эхинацеи было обнаружено множество химических компонентов, обладающих выраженной фармакологической активностью.

Элеутерококк колючий имеет химические соединения, природа которых полностью не раскрыта. К ним относятся особые лигнановые гликозиды — элеутерозиды А, В, С, Д, Е. Кроме того, в корнях содержатся эфирные масла, флавоноиды, смолы, крахмал, липиды, пектиновые вещества, свободные сахара и полисахариды, алкалоид аралин. В отличие от других аралиевых элеутерококк не содержит сапонинов.

Его препараты возбуждают центральную нервную систему, улучшают двигательную активность и условнорефлекторную деятельность. Повышают возбудимость и функциональную подвижность мышц и нервно-мышечного аппарата. Нормализуют показатели иммунитета в периоде реконвалесценции после тяжелых инфекций, повышают комплементарную и бактерицидную активность сыворотки крови, поглотительную и переваривающую способность лейкоцитов, увеличивают число Т-лимфоцитов, повышают уровень лизоцима, IgA и IgM; являются регуляторами обмена веществ — улучшают основной обмен, нормализуют обмен углеводов, снижают уровень гликемии при экспериментальном аллоксановом диабете, обладают гипохолестеринемическим свойством.опубликовано econet

Из книги " Система снижения веса «25 за 5». Открыть матрешку", Оксана Филонова

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