Приготовьте на завтрак эту кашу, чтобы наладить работу печени

Печень – это жизненно важный орган, поскольку от его здоровья зависит работа всего организма. Именно печень пропускает через себя все вещества, попадающие в кровь. Врачи утверждают, что можно помочь своей печени, приготовив полезный завтрак.

При погрешностях питания и неправильном образе жизни, происходит накопление токсинов и разрушение клеток печени.

Коротко о здоровье печени

Основные признаки нарушений здоровья печени:

хроническая усталость и плохое самочувствие;

увеличение размеров печени;

горький или металлический привкус во рту;

появление желтого налета на языке.

Факторы, ухудшающие функции печени:

погрешности питания, переедание, вредные продукты;

курение, алкогольные напитки;

физические и психоэмоциональные перегрузки;

осложнения после заболеваний, приема некоторых лекарственных препаратов.

Важно осознавать, что при возникновении любых признаков или подозрении на нарушения работы печени, необходимо срочно обратиться к врачу. Печень – это единственный орган, в котором нет нервных окончаний, она может разрушаться абсолютно безболезненно для человека. И поставить правильный диагноз и назначить адекватную терапию сможет только специалист.

В любом случае, вашей печени пойдет на пользу перемена рациона, и отказ от жирных и острых продуктов, спиртных напитков и курения. А включение каш в ежедневное питание поможет восстановить работу этого важного органа, продлить его молодость и здоровье.

Особенно хорошо восстановить работу печени поможет каша, которую специалисты рекомендуют готовить на завтрак.

Рецепт каши для восстановления печени

Овсянка – один стакан. Овес блокирует всасывание вредных веществ, ускоряет выведение токсинов. Облегчает процесс пищеварения. Обеспечивает организм энергией, не перегружая работу желудка.

Тыква (очистить и нарезать кубиками) – 20-40 гр. Восстанавливает клеточные структуры печени, омолаживает. Помогает очищению всех внутренних органов. Ученые Йельского университета доказали пользу тыквы для организма человека. Они советуют употреблять ее также в виде компонента салата. Употребление сырой тыквы натощак улучшает функции желудка и пищеварительного тракта.

Изюм (хорошо промыть и перебрать) – ½ горсти. Оптимизирует функции печени, помогает восстановлению клеток.

Миндаль – при желании. Содержит жирные кислоты, который сам организм не может выработать. Нормализует работу печени.

Все ингредиенты смешать в небольшой кастрюльке, залить водой или молоком, можно положить немного соли. Довести до закипания и отставить. Пусть каша настоится под накрытой крышкой.

Такую кашу рекомендуется готовить минимум 2-3 раза в неделю. Она быстро усваивается, не допускает всасывания вредных веществ. Она дает легкость, энергию, избавляет от неприятного налета на языке.

Какие еще каши любит печень

Пшенная. Пшено содержит растительный белок, обладает антиоксидантными свойствами. Эта крупа помогает связывать токсины и быстро выводить из организма. Также, такая каша очень питательная, способствует быстрому насыщению, хорошо усваивается организмом, нормализует состав крови.

Гречневая. Она содержит все необходимые белки, кислоты и минеральные вещества. Они благоприятно воздействуют не только на печень, но и улучшают функции всех органов и систем организма. Особенно укрепляют работу сердца, сосудистой и нервной системы.опубликовано econet

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