Причины цистита и урологических проблем, о которых вы могли не знать

Врачи-урологи отмечают резкий рост заболеваний мочевыделительной системы у молодых людей. Нарушение мочеиспускания, пиелонефрит и цистит значительно «помолодели», все чаще встречаются у подростков. Специалисты связывают обострение с незнанием основных причин воспалений, неправильным питанием и небрежным отношением к своему здоровью.

Большинство пациентов считают, что урологические проблемы появляются при запущенных инфекциях. На деле причин болезненного воспаления почек или мочевого пузыря гораздо больше. Зная основные из них, можно предотвратить серьезные заболевания и осложнения.

Причины урологических проблем

Только у небольшого числа пациентов заболевания мочеполовой системы связаны с врожденными или аутоиммунными патологиями, появлением кист или злокачественных опухолей. В подавляющем большинстве диагностированных случаев причина кроется в неправильном отношении к собственному здоровью:

Невылеченные инфекции

Основная причина цистита у женщин напрямую связана с анатомическим строением мочеполовой системы. У слабого пола уретра расположена близко к анусу и влагалищу, поэтому патогенные бактерии беспрепятственно проникают внутрь мочевого пузыря. Такой опасный «обмен микрофлорой» возникает при нарушении правил гигиены: нередко диагностируется заражение кишечной палочкой, уреаплазмой, перерастающее в хронический пиелонефрит.

Неправильный выбор одежды

Зимой и в межсезонье резко возрастает число пациентов, у которых урологические проблемы возникли на фоне переохлаждения поясницы и малого таза. Модники забывают о сохранении здоровья, выбирая укороченные модели курток, открывающие спину. При ослабленном иммунитете восходящие инфекции, которые «спят» в организме, проявляют активность, поражают мочевыводящие пути. Последствием становится пиелонефрит, острый цистит или болезненные колики.

Не менее актуальная проблема, по мнению урологов, – ношение мужчинами слишком тесного нательного белья или брюк. Это ухудшает кровообращение предстательной железы, снижает влечение и потенцию, становится причиной воспаления простаты, мужского бесплодия.

Нерациональное питание

Одной из причин образования в почках камней врачи считают чрезмерное употребление белковой пищи. Получая избыток полезного компонента, организм не успевает расщеплять и утилизировать его, полностью вывести с мочой. В результате образуются плотные ураты и оксалаты, способные нарушить мочеиспускание, работу всей выводящей системы.

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Беременность

По мере роста и развития эмбриона матка значительно увеличивается в размере. Она начинает давить на органы малого таза, мочевой пузырь. При скрытых инфекциях или кандидозе нередко наблюдается резкий рост бактерий и пиелонефрит беременных. Осложнение может привести к повышению артериального давления или опасному гестозу, требует экстренного родоразрешения.

Меры предосторожности

Многие урологические проблемы развиваются без видимых симптомов. Стесняясь обращаться к врачу, пациенты занимаются самолечением, упуская драгоценное время. Врачи-урологи рекомендуют внимательно относиться к собственному здоровью, исключая любые факторы риска:

1. Не избегайте гинеколога, регулярно сдавайте анализы на урогенитальные инфекции. Помните о предохранении при сексуальном контакте с новым партнером.

2. Одевайтесь по погоде, избегайте перегревания или переохлаждения. Нижнее белье подбирайте из натуральной ткани, пропускающей воздух, оставьте кружевные стринги на «особый случай».

3. Поддерживайте правильный питьевой режим. Чистая вода выводит из организма соли и отложения, снижает риск мочекаменной болезни. Но не нагружайте почки избыточным потреблением жидкости: оптимальный суточный объем, по мнению врачей, – от 1,5 до 2,5 литра.

4. Не принимайте без необходимости и назначения врача мочегонные препараты, не используйте травяные чаи сомнительного производителя для сброса веса.

Для предотвращения мочекаменной болезни снижайте употребление белковой пищи. При фосфатах исключите бобовые, яйца и сладости. При образовании уратов избегайте грибов, копченостей, жирного мяса и колбас. Ешьте больше овощных блюд, салатов, налегайте на каши, свежие ягоды и сухофрукты.

Урологические проблемы и нарушение мочеиспускания могут привести к серьезным осложнениям: образованию камней, гипертонии, пиелонефриту. Зная основные причины воспаления, легко поддерживать здоровье мочеполовой системы и всего организма.опубликовано econet

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