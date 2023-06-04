Причины и признаки дефицита цинка в организме

Нехватка в организме минерала цинка может вызвать различные болезненные состояния. К тому же цинк крайне необходим беременным женщинам для нормального развития плода. Как выявить дефицит этого микроэлемента и чем можно его восполнить?
При дефиците микроэлемента цинка (Zn) в организме могут проявиться следующие проблемы: выпадение волос, расстройство внимания, ослабление вкуса и обоняния.
Действие цинка в организме человека полностью не изучено, но точно установлено, что минерал обеспечивает многие функции. При дефиците Zn возникают проблемы в создании здоровых клеток и сбережении энергии, половой и репродуктивной сферах.
Посредством общего анализа крови дефицит Zn выявить сложно. Имеет смысл провести анализ плазмы крови и направить пациента на сдачу анализа мочи и волос для точного определения концентрации Zn в организме.
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Дефицит Zn выступает и как симптом другого состояния. Нехватка этого минерала в организме ведет к сбоям в усвоении меди (Cu).
Во-первых, важно пересмотреть пищевой рацион и обогатить его продуктами с высоким процентом Zn. На что следует обратить внимание? Достаточно ли в вашем меню красного мяса, мяса птицы, каш, устриц. Веганам и вегетарианцам можно вводить в рацион блюда из бобов, гороха, кешью и миндальные орехи.
Доступен Zn в добавках и в мультивитаминных комплексах. Он также содержится в некоторых лекарствах от простуды, хотя не нужно принимать лекарство, если нет показаний. Легче купить добавки, которые содержат цинк.
Восполнить дефицит Zn можно с помощью сбалансированного рациона и грамотно выбранных препаратов. Как правило, дефицит цинка не является критичной ситуацией.
Добавки цинка: в виде добавок доступен ряд различных форм цинка, включая сульфат цинка, глюконат цинка и ацетат цинка. опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
Сейчас с ковидом мне кажется его всем хорошо бы пропить, чтобы иммунную защиту усилить. Я каждую весну и осень себе эваларовский цинк в шипучих беру, хорошо помогает избежать соплей. На фитомаркет ру именно такой беру. У него дозировка классная и в такой форме он хорошо организмом усваивается,Ответить
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