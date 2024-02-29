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Предвестники дегенерации мышц: не игнорируйте эти симптомы!

Автор: Econet 29 февраля 2024 6284
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Мышечная дистрофия или миопатия – представляет собой группу хронических заболеваний, которая в основном, поражает скелетные мышцы. Возникают они вследствие генетических мутаций, начинаются с очень слабых проявлений, затем прогрессируют. Есть наиболее частые признаки этого заболевания, на которые следует обратить внимание.

Предвестники дегенерации мышц: не игнорируйте эти симптомы!

Признаки мышечной дистрофии

1. Мышечная слабость

Даже незначительная потеря мышечных клеток провоцирует ощущение слабости. Затруднения начинают вызывать самые обычные движения – подъем со стула, расчесывание. Человек внезапно обнаруживает, что часто роняет предметы или ему тяжело удерживать в руке легкие вещи. Кроме этого, возникает ощущение стянутости мышц, их болезненности и дискомфорта.

2. Сгорбленная спина

Слабые мышцы спины не в состоянии держать спину ровно. Возникают различные искривления, которые приводят к сколиозу. Нарушения позвоночника вызывают смещения и заболевания внутренних органов, чаще проявляются уже в подростковом возрасте и поражают все слои населения. Заболевание без лечения прогрессирует и вызывает различные патологии органов и систем.

3. Увеличение объема икр

Мышечная дистрофия может проявиться внезапным увеличением икроножных мышц. Это чаще происходит в детском возрасте у мальчиков. Заболевание развивается очень быстро. Мышцы икр получают большую нагрузку, так как на них приходится основная стабилизация тела. А мышечные волокна деградируют и заменяются жировой и соединительной тканью.

4. Проблемы с речью и употреблением пищи

Предвестники дегенерации мышц: не игнорируйте эти симптомы!

Атрофия мышечной ткани может приводить к нарушению процессе жевания, проглатывания пищи, изменению тембра голоса после еды, кашель и першение в горле. Заболевание чаще возникает в среднем возрасте, но известны случаи его диагностирования и у молодых представителей обоих полов. Кроме этого, возможны изменения речи, появление гнусавости, атрофия лицевой мускулатуры.

5. Нарушения дыхания

Мышечная слабость и искривление осанки может затруднять работу органов дыхания. Само дыхание, чаще не вызывает затруднений, но провоцирует нарушения, косвенно указывающие на мышечную дегенерацию – головные боли, частые ночные кошмары, невозможность сконцентрироваться. Слабость мышц грудной клетки ухудшает кашель, увеличивает вероятность инфицирования верхних и нижних дыхательных путей, перерастания в хроническую форму, риск перехода в пневмонию.

6. Нарушение работы сердца

Некоторые формы мышечной дистрофии увеличивают риск нарушений сердечной деятельности. Такое заболевание называется кардиомиопатия и начинается практически бессимптомно, хотя у некоторых пациентов наблюдалась отечность ног, одышка, повышенная утомляемость. Слабые сердечные мышцы затрудняют нормальную работу сердца и вызывают нарушения сердечного ритма, обморочные состояния, слабость и головокружение.

Предвестники дегенерации мышц: не игнорируйте эти симптомы!

7. Глазные заболевания

Мышечная дистрофия часто провоцирует различные глазные заболевания, среди которых пониженное глазное давление, повышенная слезоточивость, слабость мышц глаз и катаракта. Глазной хрусталик затуманивается, появляется размытость очертаний, непереносимость яркого света, ухудшение ночного зрения, тусклость различных цветовых оттенков.

8. Гормональные нарушения

При мышечной дистрофии нарушается слаженная работа всего организма, в том числе страдает и гормональная система, возникают нарушения секреции гормонов. У мужчин они провоцируют ранние облысения, начиная со лба, обычно с 20-30 лет. Кроме этого, повышается риск атрофии тестикул и возникновения полового бессилия, бесплодия.

Предвестники дегенерации мышц: не игнорируйте эти симптомы!

Терапевтические мероприятия

Адекватного лечения мышечной дистрофии не существует, как и подавляющего большинства хронических заболеваний. Но вполне возможно вести здоровый образ жизни и поддерживать свой организм в практически нормальном состоянии.

В поддержании мышц сильными и здоровыми поможет:

  • регулярная физическая нагрузка – гимнастические упражнения низкой интенсивности, тренировки на растяжки мышц, стимулируют мышечную ткань к росту и укрепят мышечные объемы;
  • правильное питание – натуральные продукты, богатые витаминами и микроэлементами насытят организм полезными веществами. При мышечной слабости особенно необходимы витамины Е и D, кальций. Их источниками являются морепродукты, капуста, авокадо, оливковое масло, орехи, сыр;
  • применение куркумы – эта пряность содержит куркумин, который помогает при заболеваниях, связанных с мышечным истощением;
  • употребление зеленого чая – исследования подтверждают способность зеленого чая бороться с оксидативным стрессом в тканях, и тем самым способствовать замедлению износа мышечных волокон;
  • ванны с содой – содовый раствор ощелачивает, унимает болезненные ощущения, снижает воспаления мышечной ткани.

Любые спазмы и боли, носящие длительный характер, напряжение и повышенный тонус мышц могут являться симптомами мышечных патологий и требуют незамедлительного обращения к врачу.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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