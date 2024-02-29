Предвестники дегенерации мышц: не игнорируйте эти симптомы!

Мышечная дистрофия или миопатия – представляет собой группу хронических заболеваний, которая в основном, поражает скелетные мышцы. Возникают они вследствие генетических мутаций, начинаются с очень слабых проявлений, затем прогрессируют. Есть наиболее частые признаки этого заболевания, на которые следует обратить внимание.

Признаки мышечной дистрофии

1. Мышечная слабость

Даже незначительная потеря мышечных клеток провоцирует ощущение слабости. Затруднения начинают вызывать самые обычные движения – подъем со стула, расчесывание. Человек внезапно обнаруживает, что часто роняет предметы или ему тяжело удерживать в руке легкие вещи. Кроме этого, возникает ощущение стянутости мышц, их болезненности и дискомфорта.

2. Сгорбленная спина

Слабые мышцы спины не в состоянии держать спину ровно. Возникают различные искривления, которые приводят к сколиозу. Нарушения позвоночника вызывают смещения и заболевания внутренних органов, чаще проявляются уже в подростковом возрасте и поражают все слои населения. Заболевание без лечения прогрессирует и вызывает различные патологии органов и систем.

3. Увеличение объема икр

Мышечная дистрофия может проявиться внезапным увеличением икроножных мышц. Это чаще происходит в детском возрасте у мальчиков. Заболевание развивается очень быстро. Мышцы икр получают большую нагрузку, так как на них приходится основная стабилизация тела. А мышечные волокна деградируют и заменяются жировой и соединительной тканью.

4. Проблемы с речью и употреблением пищи

Атрофия мышечной ткани может приводить к нарушению процессе жевания, проглатывания пищи, изменению тембра голоса после еды, кашель и першение в горле. Заболевание чаще возникает в среднем возрасте, но известны случаи его диагностирования и у молодых представителей обоих полов. Кроме этого, возможны изменения речи, появление гнусавости, атрофия лицевой мускулатуры.

5. Нарушения дыхания

Мышечная слабость и искривление осанки может затруднять работу органов дыхания. Само дыхание, чаще не вызывает затруднений, но провоцирует нарушения, косвенно указывающие на мышечную дегенерацию – головные боли, частые ночные кошмары, невозможность сконцентрироваться. Слабость мышц грудной клетки ухудшает кашель, увеличивает вероятность инфицирования верхних и нижних дыхательных путей, перерастания в хроническую форму, риск перехода в пневмонию.

6. Нарушение работы сердца

Некоторые формы мышечной дистрофии увеличивают риск нарушений сердечной деятельности. Такое заболевание называется кардиомиопатия и начинается практически бессимптомно, хотя у некоторых пациентов наблюдалась отечность ног, одышка, повышенная утомляемость. Слабые сердечные мышцы затрудняют нормальную работу сердца и вызывают нарушения сердечного ритма, обморочные состояния, слабость и головокружение.

7. Глазные заболевания

Мышечная дистрофия часто провоцирует различные глазные заболевания, среди которых пониженное глазное давление, повышенная слезоточивость, слабость мышц глаз и катаракта. Глазной хрусталик затуманивается, появляется размытость очертаний, непереносимость яркого света, ухудшение ночного зрения, тусклость различных цветовых оттенков.

8. Гормональные нарушения

При мышечной дистрофии нарушается слаженная работа всего организма, в том числе страдает и гормональная система, возникают нарушения секреции гормонов. У мужчин они провоцируют ранние облысения, начиная со лба, обычно с 20-30 лет. Кроме этого, повышается риск атрофии тестикул и возникновения полового бессилия, бесплодия.

Терапевтические мероприятия

Адекватного лечения мышечной дистрофии не существует, как и подавляющего большинства хронических заболеваний. Но вполне возможно вести здоровый образ жизни и поддерживать свой организм в практически нормальном состоянии.

В поддержании мышц сильными и здоровыми поможет:

регулярная физическая нагрузка – гимнастические упражнения низкой интенсивности, тренировки на растяжки мышц, стимулируют мышечную ткань к росту и укрепят мышечные объемы;

правильное питание – натуральные продукты, богатые витаминами и микроэлементами насытят организм полезными веществами. При мышечной слабости особенно необходимы витамины Е и D, кальций. Их источниками являются морепродукты, капуста, авокадо, оливковое масло, орехи, сыр;

применение куркумы – эта пряность содержит куркумин, который помогает при заболеваниях, связанных с мышечным истощением;

употребление зеленого чая – исследования подтверждают способность зеленого чая бороться с оксидативным стрессом в тканях, и тем самым способствовать замедлению износа мышечных волокон;

ванны с содой – содовый раствор ощелачивает, унимает болезненные ощущения, снижает воспаления мышечной ткани.

Любые спазмы и боли, носящие длительный характер, напряжение и повышенный тонус мышц могут являться симптомами мышечных патологий и требуют незамедлительного обращения к врачу.опубликовано econet

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