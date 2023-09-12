Правильное питание при отеках

У большинства людей отечность не связана с хроническими заболеваниями, а является последствием нарушения водно-солевого обмена в организме. От нее можно избавиться без лекарств с помощью правильного питания и специальной диеты, коррекции ежедневного меню.

Перед сменой режима питания важно исключить болезни почек и сердечно-сосудистой системы, аллергию на некоторые продукты: они могут провоцировать отечность, замедлять выведение лишней жидкости. Основу рациона должны составлять паровые отварные блюда, которые помогут оздоровить организм, избавят от отеков и усталости.

Пищевой рацион при отечности

Лучшие продукты для противоотечного питания

Для активного выведения лишней жидкости из тканей необходимо употреблять больше натурального белка. Он содержится в мясных и молочных продуктах, которые следует сделать основой ежедневного меню:

творог;

мясо птицы;

рыба;

натуральные кисломолочные напитки (кефир, йогурт, простокваша).

При выведении лишней жидкости необходимо следить за уровень калия в крови: при его недостатке нарушается работа сердца, снижается тонус сосудов, меняется артериальное давление. Микроэлемент содержится в абрикосе и кураге, черносливе, цитрусовых. Его можно дополнить витамином А, очищающим почки и мочевой пузырь. Налегайте на салаты из моркови со свежей зеленью, пейте облепиховый чай.

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Во время диеты не следует отказываться от углеводов. Но придется полностью исключить сладости и выпечку, заменив их более полезными и безопасными для здоровья фруктами. Диетологи разрешают в неограниченном количестве зеленые и кисловатые яблоки, сливы, груши, садовые ягоды, апельсины. Лучше уменьшить в рационе количество винограда и бананов, содержащих много сахара.

При составлении ежедневного меню основной упор делайте на продукты с мягким мочегонным действием. Они стимулируют выведение жидкости, насыщают ткани микроэлементами и витаминами, нормализуют давление. Наиболее полезные при отеках:

Овощи можно запекать и отваривать, готовить салаты, добавляя лук, чеснок, зелень петрушки и базилика. Мочегонный эффект дает чай с лимоном и корнем имбиря, смузи из нежирного молока с корицей. Можно принимать теплый отвар из калины или рябины, пить кефир жирностью до 2,5% перед сном.

Нередко причиной отеков становится замедленная моторика кишечника. Запоры приводят к скоплению лишней жидкости, которая повышает давление, ухудшает самочувствие человека. При подобной проблеме включайте в рацион блюда из тыквы. Полезный овощ можно тушить и запекать с изюмом, делать легкий напиток с добавлением яблочного или апельсинового сока.

Запрещенные продукты при отеках

Основная причина накопления лишней жидкости – переизбыток соли в пище. При отечности сократите ее количество, заменяйте натуральными специями: куркумой, кориандром, сушеным базиликом или укропом. Лучше полностью исключить консервы, переработанное мясо и вредный фаст-фуд.

Задерживают жидкость жиры, которые в большом количестве содержатся в сдобной выпечке, булках, кондитерских изделиях. Не менее вредные продукты при отеках – газировка и слабоалкогольные напитки, насыщенные красителями, заменителем сахара и простыми углеводами.

При появлении отеков не отказывайтесь от питья, но сократите количество кофе, крепкого чая, алкоголя. Организму необходима чистая вода без газа, которая улучшает работу пищеварительной системы, вымывает токсины, поддерживает сердечную мышцу.

При отеках важно правильно определить причину задержки жидкости в организме. Придерживаясь простой и сбалансированной диеты, можно мягко отрегулировать водный баланс, насытить ткани полезными веществами, избавиться от токсинов. Это благоприятно скажется на состоянии кожи, самочувствии, придаст сил и энергии.опубликовано econet

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