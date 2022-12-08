"Поза гирлянда": Делайте это упражнение каждый день и ваше тело преобразится!

Упражнение "Поза гирлянды" стимулирует работу органов брюшной полости, избавляет от болей в спине. Полезно женщинам, которые страдают от болей в спине во время менструации - дает облегчение, нормализует цикл.
Есть такая древняя техника под названием «маласана». Если выделять на такое упражнение всего несколько минут в день, ваше тело уже вскоре скажет вам спасибо. Упражнение способно на многое: расщепляет жиры, тонизирует органы в брюшной полости, устраняет менструальные сбои и смягчает боли во время менструаций.
Мала означает «гирлянда». В позе руки свисают словно гирлянды, отсюда и название.
Существуют две техники выполнения асаны , каждая из которых описывается ниже.
1. Глубоко присядьте и опустите таз на пол, соединив стопы вместе. Плотно прижмите подошвы и пятки к полу. Оторвите таз от пола и балансируйте.
2. Разведите колени широко в стороны и продвиньте корпус вперед.
3. На выдохе продвиньте руки перед стопами и опустите ладони на пол.
4. Поочередно заведите руки за спину и сцепите пальцы.
5. Вытяните спину и шею вверх.
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6. Оставайтесь в этом положении в течение 30 секунд — 1 минуты. Дышите в нормальном ритме.
7. С выдохом наклонитесь вперед и опустите голову на пол. Задержитесь в позе на 30 секунд — 1 минуту. Дышите в нормальном ритме.
8. На вдохе оторвите голову от пола и вернитесь в положение, описанное в п. 5.
9. Отпустите руки, сядьте на пол и расслабьтесь.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.kz/
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