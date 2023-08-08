Пояснично-крестцовый остеохондроз: Упражнения для восстановление гибкости позвоночника

Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника встречается наиболее часто. Дегенеративный процесс наблюдается обычно в нижнепоясничных дисках. Основными синдромами заболевания являются следующие: люмбаго (поясничный прострел); люмбалгия – хроническая боль в пояснице; люмбоишиалгия проявляется болями в пояснице, распространяющимися на одну или обе ноги.

При остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника задачами лечебной гимнастики являются:

поднятие эмоционального состояния и общего тонуса больного;

уменьшение боли;

улучшение периферического крово– и лимфообращения;

формирование мышечного корсета туловища;

укрепление мышц спины, брюшного пресса, ягодичных, бедренных, икроножных мышц;

восстановление гибкости позвоночника.

Упражнения при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника (в стадии ремиссии)

Людям с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника, решившим заняться гимнастикой, необходимо знать следующее:

Упражнения выполняются в исходных положениях лежа на спине, на животе, на боку и стоя на четвереньках , т. е. при полной разгрузке позвоночника, потому что в этих случаях внутридисковое давление в пораженном участке снижается вдвое по сравнению с таковым в вертикальном положении.

, т. е. при полной разгрузке позвоночника, потому что в этих случаях внутридисковое давление в пораженном участке снижается вдвое по сравнению с таковым в вертикальном положении. На ранних стадиях заболевания необходимо вводить упражнения, направленные на расслабление мышц туловища и конечностей; они способствуют уменьшению раздражения нервных корешков, контактирующих с грыжей межпозвонкового диска.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

В острую и подострую стадии заболевания противопоказаны упражнения:

а) связанные с разгибанием поясничного отдела позвоночника, так как усиление давления на задние отделы фиброзного кольца и нервные корешки может проявиться сильным болевым синдромом;

б) включающие наклоны туловища вперед более чем на 15–20°, поскольку это способствует значительному повышению внутридискового давления, смещению диска, растяжению мышц поясничной области (такие упражнения не рекомендуются и при нестойкой ремиссии).

Строго противопоказаны активные движения, направленные на увеличение подвижности (мобильности) в пораженном отделе позвоночника.

Хороший лечебный эффект оказывают упражнения на вытяжение позвоночника по его оси. При этом увеличиваются межпозвоночные промежутки и диаметр межпозвонковых отверстий, что способствует декомпрессии нервных корешков и окружающих его сосудов.

Для стабилизации пораженного отдела позвоночника, укрепления мышц туловища, тазового пояса и конечностей следует включать в комплекс физические упражнения статического характера, т. е. такие при выполнение которых мышцы развивают напряжение, но не изменяют своей длины сначала с малой экспозицией (2–3 с), а затем с нарастающей (до 20–30 с).

В период ремиссии заболевания гимнастика должна быть направлена на тренировку и укрепление мышц живота, спины, ягодиц и длинных разгибателей мышц бедра. Увеличение силы и тонуса мышц живота приводит к увеличению внутрибрюшного давления, благодаря чему часть сил, воздействующих на нижние межпозвонковые диски, передается на дно таза и диафрагму. Этот механизм способен уменьшить давление, приходящееся на межпозвонковые диски, приблизительно на 30 %.

При выполнении упражнений, особенно в подострой стадии заболевания, необходимо фиксировать поясничный отдел позвоночника поясом штангиста или ортопедическим корсетом ленинградского типа. Ношение ортопедического корсета снижает внутридисковое давление на 24 %.

Исходное положение – лежа на спине

1. Сжать пальцы в кулак с одновременным тыльным сгибанием стоп. Повторить 10–12 раз. Темп средний. Дыхание свободное.

2. Попеременное сгибание ног в коленных суставах, скользя стопой по полу. Выполнить 8—10 раз каждой ногой. Темп медленный. Дыхание свободное.

3. Поднять прямую левую ногу, согнуть стопу до прямого угла, вернуться в и.п. Повторить 5–8 раз каждой ногой. Темп медленный. Дыхание свободное.

4. Руки в стороны – вдох, вернуться в и.п. – выдох. Повторить 3–4 раза. Темп медленный.

5. Ноги согнуть в коленных суставах, кисть правой руки положить на левое колено. Поднять согнутую левую ногу, одновременно упираясь в колено правой рукой, не давая ему приблизиться к голове. Упражнение выполнять с усилием в течение 10 с. Отдохнуть 10–15 с, расслабив мышцы рук, туловища, ног. Затем переменить и.п. так, чтобы левая рука упиралась в правое колено. Повторить 5—10 раз. Дыхание свободное.

6. Приподнять верхнюю часть туловища, вытянув руки вперед, ноги удерживая все время на полу. Сохранять это положение 10 с, затем медленно вернуться в и.п. Отдохнуть 5—10 с. Повторить 10–15 раз.

7. Кисти к плечам. Локти соединить перед грудью – выдох, развести локти в сторону – вдох. Повторить 3–4 раза.

8. Ноги согнуть в коленях, руки вдоль туловища. Сделать «полумостик», поднимая таз – вдох, опуская – выдох. Повторить 6–8 раз.

9. Подтянуть колени к груди и обхватить их руками, голову поднять к коленям. Выполнить качательные движения на спине 3–5 раз. Вернуться в и.п. Отдохнуть 10–14 с. Повторить упражнение 4–6 раз. Дыхание свободное. Темп медленный.

10. Одновременно приподнять верхнюю часть туловища, вытянув руки вперед, и прямые ноги. Удержаться в этом положении как можно дольше. Отдохнуть 10–15 с. Повторить 5 раз.

11. Положить кисти рук на живот. Вдох – «надуть» живот, выдох – живот втянуть.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Исходное положение – лежа на боку (сначала на правом, затем на левом)

12. Правая рука под головой, левая на коврике перед грудью в упоре. Выполнить плавные махи прямой левой ногой вперед-назад. Повторить 6–8 раз. То же выполнить лежа на другом боку правой ногой. Дыхание свободное. Темп медленный.

13. Одновременный подъем в сторону прямой левой ноги и левой руки. Повторить 6–8 раз. То же выполнить правой ногой и правой рукой. Дыхание свободное. Темп медленный.

14. Правая рука под головой, левая – вдоль туловища, ноги выпрямлены – вдох. Согнуть ноги, максимально приблизив их к животу, подбородком стараться достать колени – выдох. Повторить 3–4 раза.

Исходное положение – лежа на животе

15. Руки под головой. Одновременное сгибание ног в коленных суставах. Дыхание свободное. Темп медленный. Повторить 6–8 раз.

16. Руки вытянуты вверх. Имитация плавания способом «брасс». Прогибание в позвоночнике должно быть минимальным! Повторить 6–8 раз. Темп медленный. Дыхание свободное.

17. Руки под головой, ноги поставить на носки. Выпрямить колени, вернуться в и.п. Темп медленный. Дыхание свободное.

18. Напрячь ягодичные мышцы, чтобы они стали твердым-и. Держать напряжение 5–7 с. Затем расслабиться. Повторить 5—10 раз.

19. Руки вытянуты вверх, ноги вместе. Вдох – поднять правую руку вверх, выдох – опустить; вдох – поднять левую руку, выдох – опустить.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Исходное положение – стоя на четвереньках

20. Направляя таз назад, сесть на пятки, голову опустить между руками – выдох. Вернуться в и.п. – вдох. Повторить 6–8 раз.

21. Правым коленом, скользя по полу, достать левую ладонь. То же выполнить другой ногой. Повторить 6–8 раз. Темп медленный. Дыхание свободное.

22. Скользя по полу правой ногой назад, сесть на левую пятку. То же выполнить левой ногой. Кисти рук должны оставаться на месте, голову не поднимать. Повторить 4–6 раз. Темп медленный. Дыхание свободное.

23. Вдох – отвести правую руку в сторону, выдох – вернуться в и.п. То же выполнить левой рукой.

24. Согнуть руки в локтях, опереться на предплечья. Округлить спину, опустить голову – выдох. Вернуться в и.п. – вдох. Движение выполнять плавно. Повторить 6–8 раз. Темп медленный.

25. Вдох – отвести одну прямую ногу назад, голову поднять выше. Выдох – голову опустить, спину округлить, ногу вернуть в и.п. Выполнить то же другой ногой. Повторить 4–6 раз. Темп медленный.

26. Лечь на живот, расслабиться, дыхание свободное, 15–20 с. опубликовано econet

Ирина Котешева "Как избавиться от боли в спине"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet