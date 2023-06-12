Последствия стресса для всех систем организма

Стресс негативно отражается на функциях всего организма. Он может поразить любую его систему. Среди них скелетно-мышечная, дыхательная, сердечно-сосудистая, эндокринная, желудочно-кишечная, нервная и репродуктивная системы. В этой связи важно научиться контролировать стресс.
Организм быстро восстанавливается после стрессов в малых дозах. Но постоянный, хронический стресс пагубно воздействует на все тело.
Во время стресса мускулатура напрягается. Мышечное напряжение - это практически рефлекторная реакция - защита тела от травм и боли.
При неожиданной стрессовой атаке мускулы незамедлительно напрягаются, потом напряжение проходит. Стойкий стресс вызывает состояние, при котором мускулы пребывают в постоянном тонусе. Это грозит головными болями, мигренью (из-за стабильного напряжения мускулатуры верхней части тела), болями в пояснице и руках.
Способы релаксации и прочие методы снятия стресса снижают напряжение мускулатуры. Благодаря им можно избежать многих вызванных стрессом сбоев.
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При помощи дыхания к клеткам поступает кислород (О) и удаляются отходы CO2. Стресс может дать респираторную симптоматику: одышку и неглубокое, частое дыхание, так как дыхательные пути сужаются. Если человек не страдает респираторными недугами, то организм без труда справляется с усиленной нагрузкой и обеспечивает полноценное дыхание. Но стресс усугубляет патологии дыхания у больных астмой и обструктивной болезнью легких.
Учащенное дыхание по причине стресса может стать причиной панической атаки. В подобных случаях помогут дыхательные практики методы релаксации.
Внезапный, кратковременный стресс проявляется в учащении пульса и усиленных сокращениях сердечной мышцы. Посредниками этих состояний являются стрессовые гормоны - адреналин, норадреналин, кортизол.
В придачу к этому сосуды, направляющие кровь к мускулам и сердцу, расширяются, повышая артериальное давление. Через время состояние нормализуется.
Стойкий, продолжительный стресс чреват серьезными сердечно-сосудистыми патологиями: гипертонией, сердечным приступом, инсультом.
Способ стрессовой реакции, возможно, отразится и на показателе холестерина.
В ходе стресса затрагивается ось гипоталамус-гипофиз-надпочечники (HPA). Это активирует производство стероидных гормонов - глюкокортикоидов (например, кортизола).
При стрессе гипоталамус дает сигнал гипофизу о производстве гормона, который сообщает надпочечникам об увеличении синтеза кортизола. Ведь в критической ситуации нужны силы для ее преодоления. Кортизол наращивает содержание энергии с помощью глюкозы и жирных кислот в печени.
Глюкокортикоиды необходимы для регуляции иммунной защиты и снятия воспаления. Но стойкий стресс грозит повреждением связи «иммунитет - ось HPA».
Подобный сбой в перспективе грозит возникновением стойкой усталости, нарушений метаболического характера (диабет, избыточный вес), депрессии, дисфункций иммунитета.
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В кишечнике присутствуют нейроны, которые имеют коммуникацию с головным мозгом. Стресс негативно отражается на взаимодействии мозга и кишечника, что вызывает боль, вздутие, газообразование.
В стрессовом состоянии люди начинают активно поедать пищу или, наоборот страдают отсутствием аппетита. Переедание, потребление спиртного и курение в стрессовой ситуации провоцирует изжогу / кислотный рефлюкс. Отказ от еды тоже могут вызвать изжогу.
Стресс в некоторых случаях затрудняет глотание еды или увеличивает объем поглощаемого воздуха, что дает отрыжку, образование газов и вздутие.
При мощном стрессе не исключена рвота.
Стресс особенно пагубен для страдающих хроническими кишечными проблемами (воспаление, СРК).
Включает отделы: центральный (головной и спинной мозг) и периферический (вегетативная (ВНС) и соматическая (СНС) нервные системы).
ВНС работает в физическом реагировании на стрессы. Она включает симпатическую нервную систему (СНС) и парасимпатическую нервную систему (ПНС).
При стрессе СНС дает сигнал надпочечникам о производстве адреналина и кортизола. Эти гормоны вызывают усиленное сердцебиение, учащенное дыхание, расширение сосудов в конечностях, повышение показателя глюкозы в крови.
Ситуация нормализуется, и состояние организма нормализуется. Это результат работы ПНС. Но гиперактивность ПНС тоже вызывает стрессовые реакции - сужение бронхов у больных астмой, расширение сосудов и сбои кровоснабжения.
И СНС, и ПНС имеют связь с иммунитетом, которая работает в стрессовых реакциях. ЦНС имеет ключевое значение в реагировании на стресс, так как регулирует ВНС.
Стойкий, продолжительный стресс ведет к крайнему ослаблению организма. Так как ВНС все еще провоцирует физические реакции, это грозит износом тела.
На репродукцию мужчин воздействует нервная система. ПНС дает расслабление, а СНС - возбуждение. У мужчин ВНС (стрессовая реакция «бей или беги») производит тестостерон и активизирует СНС, которая активирует возбуждение.
При стрессе надпочечниками производится кортизол. Он необходим для регулировки кровяного давления и работы сердечно-сосудистой, кровеносной и мужской репродуктивной систем. Избыток кортизола отражается на нормальном биохимическом функционировании репродуктивной системы у мужчин.
Стойкий стресс действует на производство тестостерона, что снижает сексуальное влечение. В критических случаях возможна эректильная дисфункция.
Стабильный стресс негативно отражается на производстве и подвижности сперматозоидов, что вызывает проблемы с зачатием.
Стресс бьет по иммунитету, и организм слабеет перед инфекциями. В результате стресса возможны инфекции яичек, простаты, уретры.
Стресс может вызвать следующие проблемы женской репродуктивной системы:
При приближении менопаузы меняется концентрация гормонов. Такая динамика вызвана тревожностью и скачками настроения. Поэтому и сама менопауза уже становится стрессовым фактором.
Эмоциональный стресс негативно сказывается на физическом состоянии. Например, учащаются приливы и увеличивается их интенсивность.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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