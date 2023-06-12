Последствия стресса для всех систем организма

Стресс негативно отражается на функциях всего организма. Он может поразить любую его систему. Среди них скелетно-мышечная, дыхательная, сердечно-сосудистая, эндокринная, желудочно-кишечная, нервная и репродуктивная системы. В этой связи важно научиться контролировать стресс.

Организм быстро восстанавливается после стрессов в малых дозах. Но постоянный, хронический стресс пагубно воздействует на все тело.

Воздействие стресса на организм

Скелетно-мышечная система

Во время стресса мускулатура напрягается. Мышечное напряжение - это практически рефлекторная реакция - защита тела от травм и боли.

При неожиданной стрессовой атаке мускулы незамедлительно напрягаются, потом напряжение проходит. Стойкий стресс вызывает состояние, при котором мускулы пребывают в постоянном тонусе. Это грозит головными болями, мигренью (из-за стабильного напряжения мускулатуры верхней части тела), болями в пояснице и руках.

Хронические состояния из-за нарушений опорно-двигательного аппарата

Случается, что травма, может вызвать ХБС. Люди по-разному справляются с травмой. Если человек страшится боли и новой травмы, он хуже выздоравливает.

Мышечное напряжение и их атрофия из-за отсутствия нагрузок способствуют хроническим состояниям опорно-двигательной сферы. И виной тому стресс.

Способы релаксации и прочие методы снятия стресса снижают напряжение мускулатуры. Благодаря им можно избежать многих вызванных стрессом сбоев.

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Дыхательная сфера

При помощи дыхания к клеткам поступает кислород (О) и удаляются отходы CO2. Стресс может дать респираторную симптоматику: одышку и неглубокое, частое дыхание, так как дыхательные пути сужаются. Если человек не страдает респираторными недугами, то организм без труда справляется с усиленной нагрузкой и обеспечивает полноценное дыхание. Но стресс усугубляет патологии дыхания у больных астмой и обструктивной болезнью легких.

Учащенное дыхание по причине стресса может стать причиной панической атаки. В подобных случаях помогут дыхательные практики методы релаксации.

Сердечно-сосудистая сфера

Внезапный, кратковременный стресс проявляется в учащении пульса и усиленных сокращениях сердечной мышцы. Посредниками этих состояний являются стрессовые гормоны - адреналин, норадреналин, кортизол.

В придачу к этому сосуды, направляющие кровь к мускулам и сердцу, расширяются, повышая артериальное давление. Через время состояние нормализуется.

Стойкий, продолжительный стресс чреват серьезными сердечно-сосудистыми патологиями: гипертонией, сердечным приступом, инсультом.

Способ стрессовой реакции, возможно, отразится и на показателе холестерина.

Эндокринная сфера

В ходе стресса затрагивается ось гипоталамус-гипофиз-надпочечники (HPA). Это активирует производство стероидных гормонов - глюкокортикоидов (например, кортизола).

Ось HPA

При стрессе гипоталамус дает сигнал гипофизу о производстве гормона, который сообщает надпочечникам об увеличении синтеза кортизола. Ведь в критической ситуации нужны силы для ее преодоления. Кортизол наращивает содержание энергии с помощью глюкозы и жирных кислот в печени.

Глюкокортикоиды необходимы для регуляции иммунной защиты и снятия воспаления. Но стойкий стресс грозит повреждением связи «иммунитет - ось HPA».

Подобный сбой в перспективе грозит возникновением стойкой усталости, нарушений метаболического характера (диабет, избыточный вес), депрессии, дисфункций иммунитета.

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Желудочно-кишечная сфера

В кишечнике присутствуют нейроны, которые имеют коммуникацию с головным мозгом. Стресс негативно отражается на взаимодействии мозга и кишечника, что вызывает боль, вздутие, газообразование.

Пищевод и желудок

В стрессовом состоянии люди начинают активно поедать пищу или, наоборот страдают отсутствием аппетита. Переедание, потребление спиртного и курение в стрессовой ситуации провоцирует изжогу / кислотный рефлюкс. Отказ от еды тоже могут вызвать изжогу.

Стресс в некоторых случаях затрудняет глотание еды или увеличивает объем поглощаемого воздуха, что дает отрыжку, образование газов и вздутие.

При мощном стрессе не исключена рвота.

Кишечник

Стресс действует на скорость перемещения пищи по кишечнику, вызывая понос или запор.

Не исключены болезненные мышечные спазмы.

Кишечник снабжен барьером, которые защищает организм от пищевой микробиоты. Стресс ослабляет этот барьер, в результате бактерии проникают в организм. Как правило, с ними справляется иммунная система, но возможны хронические симптомы.

Стресс особенно пагубен для страдающих хроническими кишечными проблемами (воспаление, СРК).

Нервная система

Включает отделы: центральный (головной и спинной мозг) и периферический (вегетативная (ВНС) и соматическая (СНС) нервные системы).

ВНС работает в физическом реагировании на стрессы. Она включает симпатическую нервную систему (СНС) и парасимпатическую нервную систему (ПНС).

При стрессе СНС дает сигнал надпочечникам о производстве адреналина и кортизола. Эти гормоны вызывают усиленное сердцебиение, учащенное дыхание, расширение сосудов в конечностях, повышение показателя глюкозы в крови.

Ситуация нормализуется, и состояние организма нормализуется. Это результат работы ПНС. Но гиперактивность ПНС тоже вызывает стрессовые реакции - сужение бронхов у больных астмой, расширение сосудов и сбои кровоснабжения.

И СНС, и ПНС имеют связь с иммунитетом, которая работает в стрессовых реакциях. ЦНС имеет ключевое значение в реагировании на стресс, так как регулирует ВНС.

Стойкий, продолжительный стресс ведет к крайнему ослаблению организма. Так как ВНС все еще провоцирует физические реакции, это грозит износом тела.

Репродуктивная система мужчин

На репродукцию мужчин воздействует нервная система. ПНС дает расслабление, а СНС - возбуждение. У мужчин ВНС (стрессовая реакция «бей или беги») производит тестостерон и активизирует СНС, которая активирует возбуждение.

При стрессе надпочечниками производится кортизол. Он необходим для регулировки кровяного давления и работы сердечно-сосудистой, кровеносной и мужской репродуктивной систем. Избыток кортизола отражается на нормальном биохимическом функционировании репродуктивной системы у мужчин.

Либидо

Стойкий стресс действует на производство тестостерона, что снижает сексуальное влечение. В критических случаях возможна эректильная дисфункция.

Репродукция

Стабильный стресс негативно отражается на производстве и подвижности сперматозоидов, что вызывает проблемы с зачатием.

Заболевания репродуктивной системы

Стресс бьет по иммунитету, и организм слабеет перед инфекциями. В результате стресса возможны инфекции яичек, простаты, уретры.

Репродуктивная система женщин

Стресс может вызвать следующие проблемы женской репродуктивной системы:

Отсутствие и сбои менструального цикла, болезненные месячные.

Снижение полового влечения.

Сложности с зачатием, беременностью и ее послеродовой адаптацией.

Усугубление предменструального синдрома.

Риск обострения симптомов вируса герпеса или СПКЯ.

Менопауза

При приближении менопаузы меняется концентрация гормонов. Такая динамика вызвана тревожностью и скачками настроения. Поэтому и сама менопауза уже становится стрессовым фактором.

Эмоциональный стресс негативно сказывается на физическом состоянии. Например, учащаются приливы и увеличивается их интенсивность.опубликовано econet

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