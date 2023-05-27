Помассируйте большие пальцы на ногах несколько минут. Эффект вас поразит!

✅Массаж больших пальцев левой и правой ног может показаться немного странным, но эффект от этого лечения удивит вас эффективностью. Когда стоит массировать эту часть стопы, какие изменения произойдут в организме после этой процедуры и как лучше это делать? Читайте, вы будете удивлены.

Массаж больших пальцев ног на ногах - это способ ... избавиться от сильных головных болей. Почему? В ноге человека находятся концы тысяч нервов, которые связаны с мозгом и, следовательно, с другими частями тела. Согласно древнекитайской рефлексологии, на большом пальце ноги (так называемые отражения) имеются точки, которые воздействуют на всю область головы. Их мягкое сжатие улучшает кровообращение, стимулирует нервную систему, расслабляет и, таким образом, снимает боль в этой части тела.

Как массировать пальцы, чтобы почувствовать облегчение?

Мы оказываем давление большим пальцем

Мы мягко, медленно и терпеливо массируем пальцы

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Давим со всех сторон и на всем протяжении, также кончик пальца, его основание и ноготь

Мы ищем болезненные места, и когда мы их находим, мы массируем - сначала легко, а когда боль уменьшается - все больше и больше

Даже если через несколько минут головная боль исчезнет, ​​мы не прекращаем массаж - сначала он может казаться болезненным, но позже мы начнем ощущать удовольствие и расслабление.

Мы можем сделать массаж самостоятельно. Однако, если у нас нет опыта, для начала стоит воспользоваться знаниями и навыками квалифицированного рефлексолога.

Вышеуказанный метод не заменяет посещение врача - если у вас частые головные боли, обязательно обратитесь к врачу.опубликовано econet

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