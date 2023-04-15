Полюбите квашеную капусту, если хотите иметь богатырское здоровье

Квашеная капуста относится к так называемым ферментированным продуктам. Ферментация – это, говоря простым языком, - брожение.

Технологии обработки пищевых продуктов, связанные с брожением, могут называться по-разному. К примеру, всем нам известное квашение (связанное с деятельностью молочнокислых бактерий).

Квашеная капуста - польза и прекрасный вкус

Эффект для здоровья

Польза данного продукта объясняется наличием в нем высокого процента витамина С. Но это еще не все. Квашеная капуста пользуется популярностью в качестве антипохмельного средства, полезна для здоровья и фигуры. В 100г такой капусты присутствует до 20мг витамина С.

Это способствует укреплению иммунной защиты и препятствует раннему старению клеток и тканей. В квашеной капусте также присутствуют витамин А, К и U, витамины комплекса В. Данные вещества служат профилактикой целого ряда патологий ЖКТ (например, язва желудка и язва двенадцатиперстной кишки). В кислой капусте присутствует ценный микроэлемент йод.

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Употребление этого продукта благоприятно для обогащения клеток полезными химическими соединениями, способствующими их восстановлению. В квашеной капусте присутствует молочная кислота, которая угнетает жизнедеятельность кишечной палочки и других болезнетворных микроорганизмов. Также полезные свойства кислой капусты проявляются в снижении показателя холестерина в крови и препятствии возникновению злокачественных новообразований.

Капустный рассол поможет избавиться от лишнего веса. Дело в том, что в нем присутствует тартроновая кислота, тормозящая формирование отложений жира.

Беременным указанный рассол помогает преодолеть симптомы токсикоза.

Квашеная капуста полезнее свежей

Кислая капуста намного полезнее для здоровья, чем ее свежий аналог. Закваска насыщает свежую капусту новыми ценными соединениями, витаминами, а полезные свойства этого продукта не теряются в течение 10 месяцев с момента приготовления.

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Вред квашеной капусты

Употреблять в пищу кислую капусту не рекомендуется лицам гастритом в острой стадии, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Это полезно знать! Не следует квасить овощ в оцинкованной емкости, потому что при брожении капусты цинк выделяет ядовитые соединения (олова и цинка). Подходящей посудой для этого процесса будет эмалированная посуда.

Рецепт квашеной капусты

Вам потребуются:

Капуста белокочанная (до 6 кг) 2 штуки

Морковь — 6 штук

Соль поваренная (1 ст. ложка на 1 кг овощей. ) - 6 ст. ложек

Время приготовления: 60 минут

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Число порций: 100

Технология приготовления:

Приготовить кастрюлю большого объема и миску для смешивания капусты с морковкой.

На шинковке нарезать капусту.

На терке натереть морковь

Удобно смешивать порциями в небольшой миске. Понемногу солить.

Отправить в кастрюлю и хорошенько примять кулаком. Не следует овощ мять в руках.

Выкладываем овощи слоями.

Важно бить кулаком каждый слой.

Накрыть сверху тарелкой и установить гнет. Подойдет камень или емкость, наполненная водой.

Накрыть салфеткой. Продолжительность процесса зависит от температуры воздуха в помещении. Летом продукт сквашивается быстрее (примерно за три дня). Зимой это происходит медленнее.

По истечении двух дней по краям емкости возникнет пена. Ее следует снять ложкой. На третий день снять гнет и проткнуть капусту деревянной палочкой или вилкой. Оставить «подышать».

Через два часа накрыть крышкой и отправить под гнет.

К концу третьего дня можно снимать пробу.

Переложить продукт в стеклянные банки. Хранится кислая капуста до двух месяцев в холоде.опубликовано econet

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