Полезнее не бывает! Приседания для мужчин и женщин

Правильно выполненные приседания являются полезными для мужчин и женщин, как для фигуры, так и для здоровья. Однако в процессе занятий, особенно при глубоком исполнении и с утяжелителями, идёт сильная нагрузка на колени. Поэтому при возникновении болезненных ощущений следует прекратить упражнения и обратиться к врачу.
Приседания являются важным упражнением и для общего физического развития, и в силовых видах спорта. Оно включено практически во все программы физподготовки, в том числе и для профессиональных спортсменов. Рассмотрим, чем же эти упражнения полезны для мужчин и женщин, есть ли противопоказания к ним, какие существуют виды и как правильно их выполнять.
Приседания приносят много пользы как для сильной, так и для слабой половины человечества. Это упражнение следует уметь правильно делать, иначе вы не получите всей пользы и можете даже навредить себе. Наиболее опасна неправильная техника выполнения для колен. Однако и при правильном выполнении глубоких приседаний, особенно с утяжелителями, идёт сильная нагрузка на колени и поясницу, поэтому важно прислушиваться к реакциям своего тела.
А вот для сердца влияние таких упражнений неоднозначно. С одной стороны, это нагрузка на организм, а с другой — они способствуют улучшению кровотока и полезны при ишемии и аритмии. У людей со слабыми ногами нередко слабое сердце, и приседания великолепно укрепляют и то, и другое.
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И женщинам, и мужчинам эти упражнения приносят следующие плюсы:
Если вы иногда занимаетесь приседаниями, но не заметили выраженного результата от тренировок, то стоит задуматься, достаточно ли часто вы выполняете эти упражнения. Они полезны и в таком исполнении, но эффект будет только при регулярном их использовании.
Несомненно, эффективность таких упражнений зависит от правильности исполнения, количества подходов и числа исполнений.
Неверное выполнение техники приседаний может иметь негативный эффект:
Ко всему прочему женщинам следует быть особо осторожными с этими упражнениями:
Женщинам, пекущимся о красоте своей фигуры, важно не перекачать ягодицы. Для этого ноги нужно ставить по ширине плеч, можно немного шире. Глубина не должна быть ниже параллельного положения бёдер. Чрезмерные нагрузки могут вызвать жилистость ног, которое приемлемо выглядит у сильного пола, но не особо эстетично — у женщин.
Важно! От лишнего травматизма убережёт разминка. Перед такими занятиями рекомендуется попрыгать на скакалке и размять голени.
К этому в целом оздоровительному упражнению существуют и запреты:
От подобных занятий также следует воздержаться при обострении хронических заболеваний, простуде, гриппе.
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Чтобы приседать правильно, важно придерживаться следующих рекомендаций от профессионалов:
Важно! Рывки, резкие движения, большая скорость могут привести к потере равновесия, что способствует получению травмы. Особенно могут пострадать суставы коленей.
При выполнении приседаний нужно учитывать ряд нюансов:
Новичкам в спорте желательно начинать занятия без утяжелителей. Любая нагрузка должна быть постепенной. Приседания со штангой можно делать только при соответствующей спортивной подготовке.
Существуют различные виды приседаний по расположению ног и использованию спортивных снарядов, утяжеляющих это упражнение. Рассмотрим наиболее действенные из них. После их освоения можно начинать заниматься более усложнёнными вариантами, например, приседаниями на одной ноге «пистолетиком».
Ознакомьтесь с основными техниками и правилами приседаний.
Такое утяжеление приседаний способствует наращиванию мышц квадрицепсов. Работают также мышцы в области поясницы и ягодиц. Спину стараются удерживать прямо, без наклона вперёд.
Выполняют упражнение следующим образом:
Выполнять упражнение могут только профессиональные спортсмены невысокого роста.
Важно! Ни в коем случае не кладите штангу на область шеи. Это может привести к серьёзной травме.
Этот вид приседаний подходит для тех, кто не освоил приседания со штангой, но хочет овладеть данной технику. Использование треп-штанги даёт нагрузку на ягодицы и квадрицепсы, а также на трапециевидные мышцы спины. Упражнения с таким снарядом не особо популярны, так как возникает необходимость в треп-баре, но зато отпадает необходимость в наличии стоек и силовой рамы.
Упражнения хорошо делать при проблемах с позвоночником, поскольку классическая техника в таком случае не подходит. Нагрузка на позвоночник при приседаниях с треп-штангой не такая большая. Приседания с трэп-штангой Выполняют упражнение следующим образом:
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Это частичное приседание. Полуприседы позволяют взяться за поднятие более тяжелого веса. При его выполнении нагрузка на колени и поясничную часть спины поменьше.
Упражнение похоже на приседание «сумо»: ноги поставить на ширину плеч и развернуть колени в разные стороны. Отличием является то, что опускаться нужно не очень низко — колени должны находиться под углом около 110–120°.
Это упражнение хорошо прорабатывает нижнюю часть квадрицепсов. При выполнении такого приседания нужно произвести отклонение назад максимально, но бедра и туловище должны находиться на одной линии. Чтобы не потерять равновесие, можно придерживаться рукой за спинку стула или другую опору.
Такое движение похоже на разгибание ног на тренажёре. Если тренировки по какой-либо причине приостанавливаются (отпуск, командировка), это упражнение поможет не потерять спортивную форму, пока нет возможности выполнять комплекс упражнений полноценно.
Данное упражнение хорошо прорабатывает ягодичные мышцы и внутреннюю часть бёдер.
При его выполнении необходимо:
Это упражнение хорошо прорабатывает мышцы ягодицы.
Его выполнение следующее:
Этот комплекс состоит только из приседаний. Он отлично поможет подтянуть фигуру при ежедневном выполнении. Каждый четвёртый день комплекса следует давать себе отдых, но мужчинам, выполняющим приседания со штангой, можно тренироваться через день. Приседания следует выполнять в 3–5 подходов и постепенно увеличивать число выполняемых упражнений. Мужчины могут между подходами давать себе 1 минуту отдыха, а женщины — 2 минуты.
Для подтягивания разных групп мышц при приседаниях рекомендуется менять постановку ног и использовать не только классические приседания. Мужчинам оптимально ставить ноги поуже, прорабатывая квадрицепсы. Женщинам же для фигуры лучше использовать широкую постановку ног («плие») для подтягивания ягодиц и стройности бёдер.
Если приседания хорошо освоены и стали выполняться легко, можно начать использовать треп-штангу или штангу. Мужчинам утяжелители (штангу или гантели) можно использовать с самого начала, чтобы подкачать не только нижнюю часть тела.
Таблица комплекса для женщин:
|1-й подход
|2-й подход
|3-й подход
|
4-й подход
|
1-я неделя
|15–25
|15–20
|
10–20
|
0–18
|
2-я неделя
|25–37
|25–35
|25–33
|
25–30
|
3-я неделя
|40–50
|35–45
|35–44
|
30–41
|
3-я неделя
|52–75
|7–62
|44–55
|
42–48
Как мы видим из таблицы, женщинам в первый день следует сделать 50 приседаний в 4 подхода, а к концу месяца — довести их количество до 240 раз. Мужчинам рекомендуется добавить ещё один подход и начинать с 60 раз, а на 30-й день уже уметь выполнить упражнение 300 раз.
Ослабленным людям можно начать этот комплекс всего с 30 приседаний и довести его до 145 раз.
В это период следует придерживаться рационального питания, чтобы организм получал достаточно белка.
Правильно выполненные приседания являются полезными для мужчин и женщин, как для фигуры, так и для здоровья. Однако в процессе занятий, особенно при глубоком исполнении и с утяжелителями, идёт сильная нагрузка на колени. Поэтому при возникновении болезненных ощущений следует прекратить упражнения и обратиться к врачу.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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