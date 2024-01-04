Покалывание в суставах: Причины и лечение

Чувство покалывания в суставах обычно является временным явлением и может появиться из-за нескольких факторов. Однако стоит насторожиться, если покалывание становится хроническим. В этой статье мы расскажем вам о возможных причинах и о том, как предотвратить болезни суставов.
Покалывание в суставах может быть тревожным симптомом. Часто оно возникает по утрам, или же присутствует постоянно, в той или иной степени. А вам знакома данная проблема?
К сожалению, если покалывание происходит не из-за онемения после неудобной позы, оно может быть вызвано разными причинами.
Как вы, вероятно, знаете, сустав — это место, где соединяются концы двух или более костей, или кости и хряща. Благодаря им наше тело может двигаться.
Но стоит учесть, что между костями, которые образуют сустав, находится эластичная ткань. Это суставной хрящ. Хрящ предотвращает трение между костями, действуя в качестве амортизирующей системы.
Сустав окружен «суставной сумкой», который поддерживает всю эту систему. Эта конструкция укреплена связками, которые защищают сустав от повреждения.
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Как вы понимаете, на суставы могут негативно влиять разные болезни. Один из симптомов, которые появляются вначале, — это покалывание рук, ног, пальцев.
Бывают случаи, когда этот симптом появляется и исчезает без видимой причины. В результате организм может самостоятельно отреагировать на угрозу здоровью и справиться с проблемой.
Однако, когда покалывание в суставах становится хроническим, и вы испытываете его в течение длительного времени, стоит обратиться к врачу и составить план лечения.
Самые частые из них:
Это заболевание костей, вызванное бактериями или грибками. Они достигают костей через кровоток, и если задерживаются в суставе, то травмируют его.
Первые признаки проявляются в виде легкого покалывания, но затем боль становится сильнее. Эту болезнь можно вылечить с помощью антибиотиков. Однако вам стоит понимать, что она может затронуть как детей, так и взрослых.
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Естественно, вам стоит иметь в виду, что диета очень важна. Так некоторые продукты содержат питательные вещества, которые помогают предотвратить боль в суставах и нарушения, которые ее вызывают.
Конечно, вы согласитесь с тем, что здоровая диета помогает предотвратить многие болезни. Однако вам стоит иметь в виду, что только врачи могут выявить точную причину покалывания в суставах. Вот почему мы советуем вам проконсультироваться со специалистом, если оно не проходит.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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