Похудение после 40: 4 лучших способа

Вы удивитесь, но наш метаболизм мало меняется от 20 до 60 лет. Однако некоторые привычки приводят к увеличению веса. Как легче всего похудеть после 40 лет? Важно исключить из рациона переработанные продукты питания, практиковать физические нагрузки, контролировать стресс и наладить сон.

Распространено мнение, что метаболизм с возрастом замедляется, но это не всегда так. Потеря веса после 40 лет больше связана с образом жизни, чем наследственностью или возрастом.

Как похудеть после 40

Почему после 40 сложно похудеть?

Эти причины мешают поддерживать оптимальный вес в среднем возрасте:

Снижение мышечной массы (виноват малоподвижный образ жизни и дефицит физической активности).

(виноват малоподвижный образ жизни и дефицит физической активности). Избыток калорий (высокое содержание переработанных продуктов в пищевом протоколе).

(высокое содержание переработанных продуктов в пищевом протоколе). Нехватка в рационе антиоксидантов, пищевых волокон, витаминов, микроэлементов, здоровых жиров (омега-3).

Резистентность к инсулину.

Постоянный стресс / депрессия.

Употребление ряда медикаментозных препаратов (антидепрессанты), которые вызывают набор веса.

У женщин в период менопаузы не обязательно наблюдается снижение метаболизма, а значит, что гормональный сбой не является 100%-ным фактором увеличения веса.

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Стретегии похудения после 40

1. Пищевой протокол

Имеет смысл серьезно подойти к выбору продуктов и количеству потребляемых калорий. Дневник питания поможет наглядно увидеть картину вашего питания.

Чтобы не набирать вес после 40 лет, полезно остановить выбор на низкокалорийной диете с высоким процентом питательных веществ.

Советы:

Исключить из своего меню переработанные и калорийные продукты (сладкое, чипсы, жареное, переработанное мясо, полуфабрикаты, сахаросодержащие напитки).

(сладкое, чипсы, жареное, переработанное мясо, полуфабрикаты, сахаросодержащие напитки). Остановить свой выбор на цельных продуктах без сахара, пищевых добавок, жиров.

Употреблять продукты с высокой концентрацией пищевых волокон (овощи, фрукты, бобовые, супы на бульонах, цельнозерновые).

(овощи, фрукты, бобовые, супы на бульонах, цельнозерновые). Включать белок в каждый прием пищи (рыба, йогурт, бобовые). Как вариант - низкоуглеводная диета с акцентом в сторону белка и полезных жиров (кетогенная диета).

(рыба, йогурт, бобовые). Как вариант - низкоуглеводная диета с акцентом в сторону белка и полезных жиров (кетогенная диета). Контроль размеров порций.

Практиковать интервальное голодание (отказ от пищи в течение 13-16 часов в сутки и прием пищи исключительно в оставшиеся часы).

2. Питаться дома

Полезно посвящать пару часов в неделю на приобретение продуктов питания и приготовление еды. Это поможет избежать приемов пищи вне дома, нежелательных перекусов.

Можно готовить еду по выходным. Если нет времени, всегда можно нарезать фрукты и овощи и держать их в холодильнике.

3. Физические нагрузки

Важно поддерживать мышечную массу и подвижность. После 40 лет не всем подойдут интенсивные нагрузки, но ходьба, бег трусцой, силовые тренировки, плавание и езда на велосипеде окажутся подходящими вариантами физической активности.

Полезно каждый день сочетать аэробные упражнения и упражнения с отягощением. Подобная комбинация хороша для роста мускулов, сердца, обмена веществ, мозга и иммунитета.

Для обеспечения здорового уровня метаболизма наиболее эффективны силовые / тренировки с отягощением, так как для прокачки мускулатуры необходим расход энергии (то есть калорий).

Минимизировать количество времени, посвященного сидячему образу жизни.

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4. Здоровый сон и контроль стресса

Дефицит сна влияет на гормональный фон и связан с риском ожирения и сахарного диабета.

Постоянный стресс способствует увеличению веса, так как увеличивает синтез гормона кортизола (тот провоцирует аппетит и накопление жира в зоне живота).

Как победить стресс и улучшить сон:

Спать 7-9 часов в сутки.

Стараться ложиться спать в одно и то же. Это поможет наладить циркадный ритм, который задействован в метаболизме. Отключать на ночь все цифровые устройства, чтобы излучаемый синий свет не беспокоил вас.

Это поможет наладить циркадный ритм, который задействован в метаболизме. Отключать на ночь все цифровые устройства, чтобы излучаемый синий свет не беспокоил вас. Практиковать дыхательные упражнения, медитацию, чтение, ведение дневника, общение с природой . Это помогает расслабиться и улучшить сон.

. Это помогает расслабиться и улучшить сон. Ограничить употребление кофеина и спиртного, тем более в вечерние часы.

В дневное время обеспечить воздействие солнечного света. Это нормализует циркадный ритм и снабжает организм витамином D.опубликовано econet

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