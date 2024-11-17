Поглаживания: оздоровительный комплекс упражнений

Этот комплекс можно применять и после пробуждения, и после физической нагрузки, и перед сном. Следует выполнять 1–2 раза в день. Утром поможет зарядиться энергией, а вечером снимет усталость и очистит от накопленного за день напряжения и негатива.

У этих упражнений нет противопоказаний и ограничений по возрасту.

Комплекс пробуждения: рекомендации восточной медицины

1. 30 раз проводим кистью, слегка касаясь кожи, сверху вниз от плеча до ладони и обратно по наружной поверхности. Мужчины начинают с левой стороны, женщины - с правой.

2. 10 с растираем ладони друг о друга. Если ладони станут горячими, то все ОК. Если теплыми, то есть проблемы и снижение потенциала. Если остаются холодными, то проблем много, и их надо решать.

3. Прогреваем глаза 10-30 с. Плотно, но без усилий накрываем ладонями глаза и совершаем пульсации в ритме сердечных сокращений.

4. Прогреваем уши 10-30 с. Накрываем ладонями уши (четыре пальца на затылке, а большой направлен вниз) и совершаем такие же вибрации.

5. Прогреваем нос 10-30 с. Прикладываем правую ладошку (женщины левую) к центральной части носа, другую помещаем сверху и совершаем такие же вибрации.

6. Продольное поглаживание головы 10-30 раз. Кисти кладем друг на друга и водим ими от подбородка к задней поверхности шеи, слегка касаясь кожи и волос. Как и всегда, мысли сосредоточены только на движении.

7. Поперечное поглаживание головы10-30 раз. Правая ладонь прикрывает правое ухо, пальцы вверх. Левая ладонь на макушке, пальцы касаются пальцев правой ладони. Перемещаем, выполняя поглаживание, левую ладонь на левое ухо, правую на макушку.

8. Поперечное поглаживание задней части шеи 10-30 раз. Положение рука на руке, ладони на задней части шеи.

9. Рисуем нимб. Положение пальцы одной ладони на ругой. Круговое поглаживание: лоб - левая теменная область - затылок - правя теменная область - лоб. 10 раз в каждую сторону.

10. Продольное поглаживание туловища спереди 10-30 раз. Кисти кладем друг на друга и водим ими от низа животе до шеи и обратно.

11. Круги над грудью. Кисти кладем на грудь, каждую со своей стороны и делаем ими 10-30 круговых движений по часовой стрелке - правая кисть поглаживает правую сторону груди, левая - левую.

12. Пробуждение живота. Кисти кладем одна на другую и делаем ими 10-30 круговых движений по ходу толстого кишечника по часовой стрелке.

13. Оживление поясницы. Кисти кладем на поясницу, каждую со своей стороны и делаем ими 10-30 круговых движений по часовой стрелке.

14. Пробуждение ног. Двумя руками стоя сверху вниз и обратно прорабатываем одно бедро, затем другое. После таким же образом, но уже сидя, - голени, а затем стопы (прежде стопа кладется на колено). 10-30 движений.

15. Проработка голеностопных суставов. Совершаем круговые движения сначала по передней, а затем по боковым поверхностям каждого сустава. 10-30 раз.

16. Поглаживание коленей. Кисть на кисти. Проходим по переднем и боковым поверхностям 10-30 раз.

17. Поглаживание тазобедренных суставов. Выполняется по наружной поверхности в области максимального выступания). Кисть на кисти. 10-30 круговых движений с каждой стороны. Как вариант, каждая кисть совершает поглаживания со своей стороны.

18. Пробуждение поясничных суставов и креста. Ладонь в ладонь и 10-15 раз проводим тыльной частью ладони сверх вниз с поясницы на крестец и обратно.

19. Проработка запястий. Сгибаем одну руку в кисти, подаем вперед. Ладонью второй руки совершаем круговые поглаживания сгиба 10-30 раз в каждую сторону. Повторяем для второй кисти.

20. Поглаживание локтевых суставов. Сгибаем одну руку в локте, подаем вперед. Ладонью второй руки совершаем круговые поглаживания сгиба 10-30 раз в каждую сторону. Повторяем для второго локтя.

21. Проработка плечевых суставов. Совершаем круговые движения по 10-30 раз с каждой стороны. опубликовано econet

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