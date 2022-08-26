Подробный гид по гормональному здоровью

Гормоны влияют на все процессы, происходящие в организме человека. Они стимулируют работу сердца, сосудов, метаболизм, запускают расщепление и всасывание полезных веществ. Недостаток или переизбыток всего одного гормона может привести к сбою, который выражается в повышенной усталости, бессоннице, раздражительности и смене настроения без видимой причины.
Гормональная система человека – сложнейшая в организме, объединяет несколько органов и отделов головного мозга. Выработкой основных гормонов занимаются надпочечники, яичники, щитовидная железа и гипофиз, которые должны работать слажено и правильно. Если одно звено в цепочке дает сбой, развиваются тяжелые заболевания, ожирение или депрессия.
Основная масса гормонов вырабатывается в органах нейроэндокринной или эндокринной системы. Она регулирует многие жизненно важные процессы, помогает человеку адаптироваться к внешним условиям. Она выделяет в кровь химические соединения, без которых невозможен обмен веществ, выделение энергии и поддержка иммунитета.
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Главная эндокринная железа в системе – отдел мозга гипофиз, вырабатывающий основные группы гормонов:
Гипофиз дает органам «команду» производить гормоны, стимулирующие работу нервной и репродуктивной системы: окситоцин, изотоцин, глумитоцин, вазопрессин. Он взаимодействует со щитовидной железой и надпочечниками, корректируя уровень определенных веществ и соединений в крови.
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Гормоны условно делятся на несколько видов в зависимости от биологической основы:
Все гормоны вырабатываются в определенном количестве, влияют на самочувствие, регулируют работу сердечно-сосудистой, иммунной, пищеварительной и нервной системы. Поэтому при изменении хотя бы одного показателя начинаются проблемы со здоровьем.
Важно знать, что при нарушении уровня гормонов возникает перекос в работе всего организма. Среди основных симптомов, при которых необходимо обратиться к эндокринологу:
Некоторые симптомы характерны для определенных гормонов. К примеру, женский эстроген нарушает работу репродуктивной системы, провоцирует эндометриоз и опухоли матки. Среди более серьезных патологий, которые могут развиваться при сбое:
Высокий уровень эстрогена становится причиной варикозного расширения вен, ожирения, бесплодия. Недостаток гормона ускоряет старение кожи у женщин, провоцирует появление папиллом, нарушение менструации и бессонницу.
Синдром поликистозных яичников появляется при нарушении баланса инсулина и тестостерона. Он провоцирует избыточное оволосение, бесплодие.
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Гипотиреоз развивается при недостатке гормонов щитовидной железы. Характеризуется постоянной усталостью, нарушением сердечного ритма, снижением обменных процессов.
Гипертиреоз возникает при переизбытке гормона ТТГ, провоцирует хроническую бессонницу, нервные и психические расстройства, потливость. У больного меняется сердечный ритм, слизистые становятся сухими.
Опухоли надпочечников меняют гормональный фон, становятся причиной низкого артериального давления.
Низкий прогестерон не дает женщине забеременеть, понижает иммунную защиту организма.
Высокий прогестерон – причина мигрени, гипертонии, ожирения, аллергии и тяжелой депрессии.
При гормональном сбое симптомы многих заболеваний схожи между собой, поэтому определить, какой гормон понижен или повышен можно только с помощью клинических анализов крови.
На работу эндокринной системы влияет множество факторов: наследственность, труд во вредных условиях, неправильное питание. Проблемы могут возникать при длительном употреблении противозачаточных препаратов, переутомлении, курении или алкоголизме. Зачастую проблема начинается с пониженной выработки одного гормона, после чего меняются остальные показатели.
При гормональном сбое эндокринологи подбирают лекарственные препараты, корректирующие уровень основных гормонов. Но в некоторых ситуациях можно предотвратить нарушение. Врачи рекомендуют природные способы стимуляции эндокринной системы:
Эндокринная система влияет на обменные процессы, вырабатывает десятки гормонов для поддержания хорошего самочувствия. При частых диетах, авитаминозе, переутомлении и работе с химикатами возникает болезненный дисбаланс. Устраняйте его природными и безопасными способами, не ожидая развития серьезных патологий и заболеваний.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.kz/
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