Подробное руководство по включению в свой рацион здоровых жиров

Жиры бывают полезные (ненасыщенные жирные кислоты Омега 3, Омега-6, Омега-9), не очень полезные (насыщенные жиры - их избыток вредит здоровью) и крайне вредные (трансжиры). Какие продукты с содержанием жиров рекомендуется ввести в свой пищевой рацион, а какие - исключить?
Не все жиры, которые мы употребляем, откладываются в области живота и талии. Например, полезные жиры не являются причиной лишнего веса. Жиры нужны для функционирования организма. Какие из них действительно полезны для здоровья?
Большинство трансжирных кислот образуется в ходе гидрирования ненасыщенных жирных кислот. Гидрирование меняет молекулярную структуру насыщенных жирных кислот, в результате увеличивается срок хранения продуктов.
Трансжирные кислоты содержатся в полуфабрикатах, чипсах, промышленной выпечке, маргарине и других переработанных продуктах.
Важно употреблять как можно меньше трансжирных кислот (тем более, что организм в них не нуждается).
Трансжиры оказывают негативное воздействие на здоровье: увеличивают вероятность кардио-сосудистых болезней и запускают воспаление.
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Эти жиры сохраняют твердость при комнатной температуре и слабее реагируют на нагревание. Как они действуют в организме?
Мембраны клеток состоят из липидов (жира). Мембрана, состоящая из насыщенных жиров (в отличие от ненасыщенных), окажется более жесткой, менее жидкой и проницаемой. Насыщенные жиры имеют свойство плотно склеиваться. Попадая в кровяное русло, насыщенные жирные кислоты повышают содержание «плохого» холестерина (холестерина липопротеинов низкой плотности - ЛПНП) и закупоривают просвет сосудов.
Текучесть мембран – это важное свойство, необходимое для работы клеток организма (особенно для нервных клеток). Благодаря текучести клетки впускают питательные соединения, но не пропускают вредные компоненты. Текучесть также способствует клеточной коммуникации.
Насыщенные жиры требуются организму, так как дают ему энергию и работают в формировании клеточных мембран.
Около 2/3 головного мозга состоит из жира. Жир нужен для поддержания его функций.
Это важно знать! Избыток насыщенных жиров в рационе увеличивает вероятность кардио-сосудистых проблем.
Источники насыщенных жирных кислот:
Польза для здоровья: усиление иммунитета, развитие мозга, уменьшение воспаления.
Это полезно знать! Лучше не выбирать рыбу крупного размера, так как в ней накапливается ртуть.
Польза для здоровья: развитие головного мозга, мускулатуры, костной ткани. Снижение риска кардио-сосудистых патологий.
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Польза для здоровья: профилактика сахарного диабета и кардио-сосудистых проблем.
Жиры Омега-9 организм может производить самостоятельно.
Важно потреблять в 5 раз больше Омега-6, чем Омега-3. Избыток омега-6 негативно сказывается на метаболизме омега-3. Подобный дисбаланс способствует возникновению кардио-сосудистых проблем.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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