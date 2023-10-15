Подагра: причины, симптомы, лечение заболевания

Подагрой называют острое воспаление суставов, спровоцированное неправильным питанием. Зачастую такая проблема возникает вследствие чрезмерного употребления мяса, морепродуктов и алкогольных напитков. Также провокаторами могут служить стресс, перегревание или переохлаждение суставов, большая физическая нагрузка.

Ранее для лечения заболевания назначалась особая диета, но соблюдать ее многим пациентам было сложно. Поэтому специалисты разработали новую систему здорового питания для профилактики и лечения подагры. Это своего рода антиподагрическая диета, позволяющая контролировать выработку и вывод мочевой кислоты из организма. Рассмотрим основные симптомы подагры и режим питания, рекомендованный при данном недуге.

Что нужно знать про подагру

Основные симптомы подагры

Пациенты с этим заболеванием страдают от:

острой суставной боли, преимущественно в ночное время;

отечности суставов и покраснения кожи на пораженных участках;

повышения температуры тела;

периодических приступов подагрического артрита;

появления подкожных новообразований в области ушных раковин и локтевых суставов;

почечных колик в ночные часы.

При подагре страдают суставы пальцев рук, суставы первых пальцев стоп, а также локтевые, коленные и голеностопные суставы. Предотвратить развитие заболевания или облегчить симптомы поможет специальная диета.

Диета при подагре: что можно и нельзя употреблять

При данном заболевании в крови повышается уровень мочевой кислоты, это провоцирует скопление в суставах урата натрия и развитие острого воспалительного процесса, сопровождающегося отечностью тканей, покраснением кожи и болевым синдромом. Мочевая кислота – это продукт обмена пуринов, естественных веществ, которые содержатся в каждой клетке тела и в пищевых продуктах. К вредным пуринам относятся: гуанин, аденин, ксанин и гипоксанин. Эти вещества есть в продуктах животного происхождения и клетках, делящихся с высокой скоростью (к примеру, дрожжах).

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Другие, не опасные пурины (теобромин, теофиллин, кофеин) содержатся в чае, кофе, шоколаде. Полезные пурины входят в состав продуктов растительного происхождения, они служат главными поставщиками органических кислот, способствуют ощелачиванию организма и выведению из него излишков мочевой кислоты.

Соблюдая особую диету при подагре, удастся уменьшить частоту и тяжесть приступов. Специальная диета помогает:

предотвратить развитие мочекаменной болезни;

нормализовать уровень холестерина;

стабилизировать массу тела.

За сутки рекомендуется принимать пищу 5-6 раз небольшими порциями. Обязательно необходимо обильное питье. В период обострения заболевания следует исключить из рациона рыбные и мясные блюда, яйца и алкогольные напитки.

Специалисты дают следующие рекомендации по питанию при подагре:

1. Минимизировать потребление рыбы жирных сортов, мяса молодых птиц и животных.

2. Уменьшить потребление насыщенных жиров, заменив их овощами в любой кулинарной обработке, а также молочной продукцией (обезжиренной или с малым содержанием жиров).

3. Уменьшить количество алкоголя – можно употреблять максимум 250 мл сухого вина в сутки, не больше 3-4 раз в неделю.

4. Исключить из рациона продукты, содержащие большое количество фруктозы – кондитерские изделия, сладкие соки и безалкогольные напитки.

5. Включить в рацион сложные углеводы – цельнозерновые, овощи и фрукты.

6. Ограничить употребление продуктов, содержащих щавельную кислоту – шпината, петрушки, черного перца, маковых семян, сахарной свеклы, фасоли, какао, орехов.

7. Пить больше воды – минимум 2 литра в сутки, если нет проблем с почками и сердцем.

Важно понимать, что это только общие рекомендации касательно питания при подагре. Поскольку организм каждого человека индивидуален, перед сменой режима питания нужно проконсультироваться с врачом. Также важно наблюдать за реакцией организма и помимо соблюдения диеты принимать лекарственные препараты для лечения подагры.опубликовано econet

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