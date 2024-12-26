Под каким углом находится ваша ШЕЯ и какие ПОСЛЕДСТВИЯ этого

Человеческая голова весит около 5 кг. Но когда мы наклоняем, вес на шейном отделе позвоночника начинает возрастать. Под углом в 15 градусов, этот вес составляет около 12 килограммов, на 30 градусов, это 18 кг, на 45 градусов, это 22 кг, а в 60 градусов это 27 кг.

Это нагрузка, которая идет в дополнение к нашим смартфонам, планшетам и ноутбукам, которую испытывают миллионы людей ежедневно, но почему-то она не указана на упаковке. Исследование опубликованное в Национальной медицинской библиотеке США уже облетело весь интернет и даже попало в Вашингтон Пост. В нем этим нагрузкам дали новое определение “текстовая шея” (text neck) и утверждается, что это может привести к раннему износу и стиранию позвоночника, дегенерации и даже хирургическим операциям. «Это уже эпидемия», утверждает начальник отдела хирургии позвоночника и реабилитационной медицины в Нью-Йорке Hansraj. «Просто посмотрите вокруг, каждый человек с опущенной головой»

Синдром «текстовой шеи»: чем опасен и как от него избавиться

27 кг много ли это? Представьте себе 8-летнего ребенка с такой нагрузкой на шею ежедневно по несколько часов в день. Пользователи смартфонов тратят в среднем от 2 до 4 часов в день, сидя сгорбившись. Они играют, отправляют сообщения, сидят в соцсетях Вконтакте, Facebook, Твиттере, читают электронную почту или смотрят видео. В год это выливается в 700 до 1400 часов, а старшеклассники могут сидеть в этом сгорбленном положении до 5000 часов. Некоторые медики утверждают, что на каждую пядь наклона головы вперед, давление на позвоночник удваивается.

“После длительного растягивания, ткань воспаляется и становится больной», утвердает доктор Hansraj. Это также может привести к деформации мышц, защемлению нервов, грыже дисков и, со временем, это может даже изменить естественный изгиб шеи. С таким диагнозом уже ходит 58% взрослых американцев.

Многие люди жалуются на боли в шее, голове и позвоночнике, но плохая осанка может также вызвать и другие проблемы. Эксперты говорят, что это может снизить объем легких на целых 30%. Это также было связано с головными болями и неврологическими проблемами, депрессией и болезнями сердца.

«Избежать технологий невозможно, но нужно принять к сведению эти проблемы и люди должны приложить все усилия, чтобы уменьшить нагрузку на свой позвоночник при работе с мобильными устройствами и телефонами, а не сидеть сгорбившись целыми днями,» говорится в исследовании.

Смотрите на устройство не сгибая шею, а просто опустив глаза. Поднимите экран выше

Упражнение: Двигайте головой слева направо несколько раз. Упритесь подбородком в ладошки и поднимайте голову вперед, а затем назад. Встаньте в дверном проеме расставив руки и выгибайте грудь вперед, чтобы укрепить «мышцы хорошей осанки».

«Я люблю технологии, и ни в коем случае их не отвергаю», сказал Hansraj. «Мое послание состоит в том, чтобы при работе со смартфонами вы следили, чтобы ваша голова не наклонялась». опубликовано econet

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