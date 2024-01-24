✅Многим людям знакомо ощущение, когда в руках возникает внезапная или нарастающая слабость. Во время таких «приступов» невозможно даже удержать чашку чая, но, как правило, они заканчиваются очень быстро. Рассмотрим, почему возникает слабость в руках, и связаны ли ее причины с заболеваниями.

Слабость, неловкость, онемение в руках могут являться причиной самых разных заболеваний, если слабость возникла остро и внезапно, то это требует исключения нарушения мозгового кровообращения, если же она развивается постепенно в течение нескольких недель или месяцев, то скорее всего причиной являются заболевания, которые не угрожают жизни и при своевременном выявлении и правильно подобранной терапии легко поддаются коррекции.Рассмотрим возможные причины возникновения слабости в руках.

Слабость в руках – причины

Синдром карпального канала

Диабетическая невропатия

Невропатия

Артрит

Защемление спинномозгового корешка (радикулопатия)

Грыжа межпозвоночного диска

Субботний ночной паралич

Ульнарная невропатия

Синдром карпального канала

Синдром запястного канала является одной из наиболее частых причин слабости рук, онемения и боли в руках.

Синдром запястного канала вызывается в результате частых повторяющихся движений в области лучезапястного сустава, например у художников , хирургов, татуировщиков , при неправильном положении кисти во

время работы за компьютером.

Кистевой туннельный синдром возникает в результате воспаления и отека на внутренней стороне запястья, в итоге сдавливается срединный нерв, который проходит через «туннель» костей запястья. Это приводит к боли, покалыванию, онемению, слабости и неловкости рук. Дискомфорт и слабость могут распространяться вверх предплечья, если отечность и сдавливание нерва сохраняются длительно.

Диагностика

Как правило, диагноз устанавливается после осмотра врача , сбора анамнеза и проведения специальных диагностических тестов. Иногда необходимо исследование скорости распространения возбуждения по по нерву (ЭНМГ) , чтобы подтвердить диагноз синдрома запястного канала.

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Лечение

Кистевой туннельный синдром является излечимой проблемой. Ношение бандажа, правильная организация рабочего места, перерыв во время работы, использование нестероидных противовоспалительных препаратов,

физиолечение обычно помогают. А в самых тяжелых случаях назначается оперативное лечение для снятия компрессии нерва, операция несложная и в большинстве случаев выполняется амбулаторно.

Диабетическая невропатия

Одним из осложнений диабета называется диабетическая невропатия.

Невропатия – это повреждение одного ( мононевропатия) или нескольких нервов тела (полиневропатия), чаще всего поражаются руки или ноги. Невропатия вызывает слабость, чувство тяжести, жжение, боль, покалывание, скручивание, нарушение координации движений пораженной конечности.

Диагностика

Большинство людей с диабетической невропатией знают, что у них диабет, но в некоторых случаях диабетическая невропатия может быть первым признаком сахарного диабета.

Врач диагностирует заболевание на основании типичных жалоб, сбора анамнеза, осмотра пациента. Часто требуется исследование нервной проводимости, чтобы определить степень тяжести и тип невропатии. Анализы крови назначаются для определения уровня гликемии, исключения других причин невропатии.

Лечение

Лечение направлено на основное заболевание-сахарный диабет , подбор препаратов для нормализации уровня гликемии и обменных нарушений. Также назначаются препараты для улучшения микроциркуляции и питания нерва.

Невропатия

В то время как диабет является наиболее распространенной причиной невропатии, помимо диабета существует ряд других невропатий, и все они могут вызывать слабость рук. Для определения причины, которая вызвала повреждение нерва: воспалительное или аутоиммунное заболевание, нарушением обмена веществ, дефицит питания или побочное действие лекарств назначаются анализы крови.

Независимо от причины невропатия вызывает онемение, боль или слабость рук и ног. Большинство невропатий поддаются коррекции если установлена причина и назначено верное лечение.

Артрит

Артрит вызывает боль и отек суставов. Это может привести к ощущению слабости и нарушению подвижности, особенно в руках.

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Диагностика и лечение

Артрит диагностируется на основании слабости рук, физического обследования и, возможно, анализов крови и рентгенологического исследования. Артрит – это воспаление суставов, которое можно лечить с помощью противовоспалительных препаратов и оно не опасно для жизни.

Защемление спинномозгового корешка (радикулопатия)

Медицинский термин для защемления нерва – радикулопатия. Когда нерв входит в позвоночник или выходит из него, он может быть «зажат» и сдавлен отечными тканями в данной области или давлением кости. Это обычно приводит к боли, либо слабости руки или ноги. Защемление нерва в шее (которое находится на уровне шейного отдела позвоночника) может вызвать слабость рук, потому что шейный отдел позвоночника контролирует руку. Иногда защемление нерва в шее также вызывает боль в шее.

Диагностика

Радикулопатия диагностируется на основании осмотра, оценки неврологического статуса, электронейромиографии, нейровизуализации, таких как компьютерная томография шейного отдела позвоночника или МРТ шейного отдела позвоночника, чтобы окончательно определить область и степень защемления нерва.

Лечение

Обычно лечение консервативное, назначается физиотерапия, противовоспалительные препараты, противоотечная терапия. Если сдавливание нерва длительное и нарушена функция конечности, может потребоваться оперативное лечение.

Грыжа межпозвоночного диска

Грыжа межпозвоночного диска – это выраженное снижение высоты межпозвоночного диска с нарушением целостности фиброзного кольца, содержимое грыжи вытесняется и может сдавливать проходящие рядом нервные структуры.

Диагностика

Предварительный диагноз устанавливается на основании осмотра , сбора анамнеза , оценки неврологического статуса. В качестве инструментального исследования назначается МРТ шейного отдела позвоночника.

Лечение

Для купирования обострения назначаются противовоспалительные препараты , витамины группы В, миорелаксанты, физиотерапия , гимнастика. Необходимо исключить переохлаждение , резкие рывковые движения , подъем тяжести. При неэффективности консервативной терапии показано оперативное лечение.

Однако следует понимать, что оперативное лечение не всегда решает проблему онемения и боли, оно лишь устраняет компрессию корешка .Таким образом, операция “не панацея” при наличии грыжи межпозвоночного диска, даже если симптомы заболевания не проходят.

Субботний ночной паралич

Паралич субботнего вечера – особый вид сдавливания лучевого нерва в верхней части руки. Это происходит, как правило, во время глубокого сна (часто крепкий сон возникает после употребления алкоголя, поэтому получил название “синдром субботней ночи”,

при отсутствии мягкой постели (“синдром парковой скамейки”). Прижатие нерва может быть обусловлено расположением головы партнера на наружной поверхности плеча.

Лечение

Проблема может разрешиться без медицинского или хирургического вмешательства, но иногда требуется экстренная помощь. Если вы просыпаетесь с внезапной слабостью рук, особенно если вы употребляли алкоголь накануне вечером, очень важно немедленно обратиться к врачу.

Ульнарная невропатия

Ульнарная невропатия – повреждение локтевого нерва. Этот нерв расположен около локтя и контролирует движение руки и кисти. Легкое сдавливание локтевого нерва обусловлено привычкой часто опираться на локоть, например во время телефонного разговора. Также повреждение локтевого нерва может произойти в результате травмы, артрита, туннельного синдрома , при этом возникает слабость рук, покалывание и потеря чувствительности, особенно в области безымянного пальца и мизинца.

Напоследок хочется сказать: следите за своим здоровьем, при появлении малейших симптомов заболевания обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением, ведь вовремя диагностированное заболевание и правильно назначенная терапия помогут избежать прогрессирования болезни и в более короткие сроки восстановить функцию кистей.опубликовано econet

Автор Ринат Гимранов

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