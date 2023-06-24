Почему ВАЖНО знать свой уровень железа в организме

Избыток железа в организме крайне распространен и так же опасен для здоровья как дефицит витамина D, так как он создает слишком много свободных радикалов, которые повреждают митохондриальную ДНК, клеточные мембраны и белки-транспортеры электронов. Избыток железа легко диагностировать с помощью анализа на сывороточный ферритин. Нормальный лабораторный уровень объективен и находится в диапазоне между 20 и 80 нг/мл; в идеале должно быть от 40 до 60 нг/мл.

Большинство взрослых мужчин и женщин без менструации имеют уровень железа, вредящий организму. Помимо этого, существует генетическое заболевание гемохроматоз, которое заставляет тело накапливать чрезмерный и опасный для здоровья уровень железа.Если его не лечить, оно может повредить внутренние органы и способствовать развитию рака, сердечных и нейродегенеративных заболеваний, диабета и многих других расстройств.

Подвержены ли вы риску накопления избытка железа в организме?

Какое количество считается избыточным?

Рекомендуемые лабораторные тесты

Что вызывает избыток железа?

Остерегайтесь комбинации из пищи с высоким содержанием железа и углеводов

Гемохроматоз, другое заболевание, связанное с железом

Ключевые моменты лечения

Будьте аккуратней с пищевыми комбинациями, которые способствуют удержанию железа

Радует то, что избыток железа легко и бюджетно лечится. Контролируя сывороточный ферритин и/или гамма-глутамил транспептидазы (ГГТ), отказываясь от приема добавок железа и регулярно становясь донором крови, вы можете избежать серьезных проблем со здоровьем.

К сожалению, многие врачи не осведомлены об опасностях. Следовательно, проблема часто остается незамеченной.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Какое количество считается избыточным?

Тест на сывороточный ферритин измеряет запас железа в организме. Я настоятельно рекомендую всем взрослым проходить его ежегодно. Я считаю, что избыток железа так же опасен для здоровья, как и дефицит витамина D.

Просто не совершайте ошибку, придерживаясь «нормы». В некоторых лабораториях в нее входит даже уровень в 395 нанограмм на миллилитр (нг/мл), но он слишком высок для оптимального здоровья. На самом деле, при таком уровне фактически гарантированно развиваются болезни.

В идеале ваш сывороточный ферритин должен находиться где-то между 20 и 80 нг/мл, не выше. Как правило, 40-60 нг/мл это эталон для взрослых мужчин и женщин без менструации.

К сожалению, его могут поддерживать немногие, кроме детей, женщин в пременопаузе, которые теряют кровь во время менструации, и людей с острой кровопотерей, например при язве.

Опять же, если у вас высокий уровень железа, просто станьте донором крови. Если вы взрослый мужчина, стоит сдавать кровь два-три раза в год, когда уровень придет в норму. Если уровень ферритина превышает 200 нг/мл, рекомендуется более плотный график флеботомии.

Рекомендуемые лабораторные тесты

В то время как полный анализ на железо в организме может быть полезен, так как он проверяет сывороточное железо, железосвязывающую способность и ферритин, в действительности вам нужен только тест на сывороточный ферритин.

«Если вы сдали анализ только на этот маркер (гамма-ГТ), вы узнаете о железе, которое плохо связано. Железо в сыворотке обычно связано с трансферрином, который переносит два его атома через сыворотку.

Ферритин может содержать от 4000 до 4500 молекул железа и помещать их внутрь клеток. Если показатель слишком высок, это несет за собой определенные риски, потому что вы не знаете, насколько хорошо ваше тело будет удерживать это железо, когда клетки со временем распадутся в результате гемолиза или катаболизма.

На данный момент питание является самым важным фактором, который действительно вызывает проблемы. Дело не в том, что мы едим слишком много железа; а в том, что железо в нашем организме может нам вредить. Вот где пригодится гамма-ГТ. Это суррогатная мера для свободного железа».

Для женщин здоровый уровень гамма-ГТ составляет около 9 ед/л, тогда как высокий уровень «нормальных» лабораторных диапазонов обычно составляет от 40 до 45 ед/л. Для мужчин Кениг рекомендует уровень в 16 ед/л (лабораторная норма - от 65 до 70 ед/л).

«Женщины с гамма-ГТ выше 30 ед/л имеют повышенный риск развития всех видов рака и аутоиммунных заболеваний», предупреждает Кениг.

Что вызывает избыток железа?

Помимо наличия одного или обоих генов гемохроматоза, высокий уровень может являться результатом того, что у большинства людей железо плохо выделяется из организма. Итак, какие биологические процессы связаны с его избытком?

Девяносто процентов энергии, которую создает ваше тело, происходит от сжигания углеводов или жиров кислородом в митохондриях для получения аденозинтрифосфата (АТФ). Вам нужен кислород для сжигания топлива, потому что он проходит цикл Кребса. Девяносто пять процентов времени он превращается в воду.

Но от 0,5 до 5 процентов того, что осталось превращается в так называемые реактивные формы кислорода (РФК). Супероксид затем переходит в следующий РФК - перекись водорода.

Самое важное: когда у вас избыток железа в крови, химическая реакция (реакция Фентона) не приводит к созданию воды. Вместо этого запускается образование гидроксильных свободных радикалов, которые являются наиболее мощными и разрушительными из известных человеку. Они уничтожат вашу митохондриальную ДНК, переносчики электронов и клеточные мембраны.

Таким образом избыток ускоряет развитие всех основных болезней и вызывает патологии, особенно в печени и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Поверьте, очень немногие специалисты здравоохранения понимают молекулярную биологию этой реакции, поэтому практически никто не бьет тревогу при повышенном уровне железа. Вот почему вам нужно поделиться этой статьей с друзьями и семьей, поскольку вы можете буквально спасти людям жизни.

Крайне важно проверить свой уровень, и как только он остановится в безопасном диапазоне, продолжайте следить, чтобы он не поднимался. Помните, что это касается вас, даже если вы не больны гемохроматозом. По словам Кенига, уровень железа в буквальном смысле УВЕЛИЧИЛСЯ ВДВОЕ у людей в целом за последние четыре десятилетия.

Остерегайтесь комбинации из пищи с высоким содержанием железа и углеводов

Если вы едите много чистых углеводов (общее количество углеводов минус волокно), ситуация усугубляется. К сожалению, большинство из читающих сжигают углеводы в качестве основного топлива, что добавляет на 30-40% больше РФК поверх гидроксильных свободных радикалов, создаваемых наличием высокого железа.

«Когда люди лучше питаются, антиоксиданты помогают им поддерживать здоровье и предотвращать развитие заболеваний», говорит Кениг. «Самый важный из них - глутатион. Если ваши клетки, и в том числе глутатион, нездоровы, пожары воспаления будут самовоспламеняться и запускать цепную реакцию эффектов, которые продолжатся, пока вы не станете по-настоящему больны.

Это случилось со мной. У меня развилась периферическая нейропатия. Они пытаются доказать мне, что это связано с диабетом, а у меня никогда его не было. Обе ноги были будто в огне. Боль невероятная. С таким нужно идти к специалисту-невропатологу. Но когда мембраны нервной системы начинают сгорать, боль невыносима. Но никто не связывал это с железом.»

Гемохроматоз, другое заболевание, связанное с железом

Примерно у 1 из 3,5 или у 100 миллионов человек в США есть один ген гемохроматоза. Но не все из них заболевают расстройством избытка железа. Если у вас есть оба гена, тогда риск развития избытка и связанных с ним проблем со здоровьем значительно возрастает.

Примерно 1 миллион человек имеют вариант с двойным геном (C282Y / C282Y), который считается генотипом, при котором с наибольшей вероятностью разовьются осложнения при заболевании печени. Однако это становится серьезной проблемой только если значительный избыток железа происходит до постановки диагноза и надлежащего лечения.

Ежегодно от болезней печени умирает примерно 36 000 человек и происходит около 6 000 ее пересадок. Большинство из этих случаев являются результатом избытка железа, независимо от наличия генотипа гемохроматоза.

Причиной трансплантации и смерти печени номер один является неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП), состояние, которое может прогрессировать до неалкогольного стеатогепатита (NASH) и цирроза. Избыток фруктозы в пище является основным источником или инициатором НЖБП на данный момент (особенно у детей и молодых людей), но высокий уровень железа тоже играет важную роль и вызывает резистентность к инсулину и развитие заболевания.

Конечно, если вы сочетаете диету с высоким содержанием сахара с избытком железа, вы напрашиваетесь на неприятности. Это создает крайне ядовитое, смертельное сочетание, которое ускорит практически любую патологию. Если вы дочитали да этого момента, вы, вероятно, уже знаете больше, чем ваш врач. На высоком уровне железа просто не акцентируется внимание в медицинской литературе. Причина, по которой я знаю об этом, - я лично это пережил.

У моего отца бета-талассемия, и он передал мне ген, который является формой гемолитической анемии (похожей на серповидноклеточную). В результате, мои эритроциты умирают быстрее, чем обычно, и я склонен к накоплению избытка железа. У моего отца был уровень ферритина 800 нг/мл, когда я поставил ему диагноз 20 лет назад.

Он бы уже умер, если бы мы не предприняли меры для его снижения. Ему сейчас 90 лет. Недавно он был госпитализирован с пневмонией. Его врач сделал тест на железо с результатом «низкий», несмотря на то, что он был более 200 нг/мл! Они собирались делать ему инъекцию, когда вмешалась моя сестра и остановила их. Если бы ее не было там, он, возможно, попал бы в статистику медицинских ошибок.

Ключевые моменты лечения

Для закрепления, повторим три главных момента для контроля ситуации:

Уменьшите потребление чистых углеводов и увеличьте здоровые жиры , в том числе омега-3 животного происхождения, переключитесь на режим сжигания жира и защитите свои митохондрии. Это поможет радикально уменьшить реактивные формы кислорода (РФК) и вторичные свободные радикалы.

, в том числе омега-3 животного происхождения, переключитесь на режим сжигания жира и защитите свои митохондрии. Это поможет радикально уменьшить реактивные формы кислорода (РФК) и вторичные свободные радикалы. Регулярно проверяйтесь на избыток железа с помощью теста на сывороточный ферритин или уровень гамма-ГТ ; если он повышен - сдайте кровь, чтобы понизить его.

; если он повышен - сдайте кровь, чтобы понизить его. Если вы взрослый мужчина или женщина без менструации, сдавайте кровь не реже двух раз в год.

Свойство антиоксидантов без разбора подавлять все РФК может вызвать неприятные последствия, поскольку они также выступают в роли важных сигнальных молекул. Не все из них плохие. Они наносят вред только когда производятся в избытке. Вам лучше понизить их производство, а не действовать, когда они уже существуют.

Поэтому оптимизируйте уровень РФК биологически, а не полагайтесь на витамины и добавки. Здоровые жиры имеют большее значение, чем вы могли бы подумать, особенно если у вас высокий уровень железа.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Будьте аккуратней с пищевыми комбинациями, которые способствуют удержанию железа

Вот еще несколько советов и предложений относительно диеты. Потребление богатой витаминами C пищи с железом увеличит его поглощение. Если у вас анемия, это может быть полезно, но если вы боретесь с избытком, откажитесь такого сочетания. С другой стороны, кальций связывается с железом, ограничивая поглощение.

Это ослабляет его, поэтому при избытке подумайте о потреблении продуктов, богатых железом, в сочетании с пищей с высоким содержанием кальция.

Интересно, что куркумин (полученный из куркумы) действует как мощный хелатор железа и может быть полезной добавкой.

«Большинству людей это помогает. Ваше тело создано таким образом, чтобы не поглощать чрезмерные количества негемового железа, которое является элементарным. Это железо в овощах и фруктах. Если вы делаете что-либо для усиления всасывания, тело будет его впитывать.

Вы не можете контролировать железо из мяса. Вместе с Канадой мы единственная страна в развитом мире, которая добавляет 44 части элементарного железа на миллион в зерна и муку. Другая страна - Великобритания. В их случае это 16,5 частей на миллион. Это очень много, и [большинству] это не нужно», говорит Кениг.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet