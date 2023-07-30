Почему важно принимать фолиевую кислоту

Фолиевая кислота (витамин B9) - водорастворимый витамин, он не производится в организме. Фолиевая кислота необходима беременным женщинам, так как она предупреждает врожденные пороки развития у плода. Какие еще полезные свойства имеет витамин В9, каковы его дозировка и побочные эффекты?
Фолат (или витамин В9) работает в процессе клеточного деления, образовании азотистых оснований, которые есть в составе ДНК, развитии эритроцитов. Фолат содержится в зеленых листовых овощах, в нежирном мясе, молоке, яйцах. Присутствие фолата в пищевых продуктах не обеспечивает дневную норму. Помочь может добавка фолиевой кислоты.
Фолиевая кислота – искусственный вариант фолата. Это вещество организм человека не может производить самостоятельно.
Фолат работает в восстановлении генетической информации (и ДНК – в том числе). Пример: при пагубном действии лучей солнца на кожные покровы УФ-излучение повреждает генетический код клеток дермы. А фолат позволяет ликвидировать полученный ущерб.
Все клетки у нас в организме беспрерывно делятся. Фолиевая к-та обеспечивает здоровое клеточное деление и правильное копирование генетической информации.
Фолиевая к-та поддерживает трансформацию гомоцистеина в метионин, который участвует в производстве белка. Кроме того, фолиевая к-та обеспечивает созревание эритроцитов (красных кровяных телец), сохраняя их здоровую концентрацию я в крови.
Нормальная дозировка фолиевой к-ты - 400 мкг в сутки с поправкой на страну проживания. В общем, предел в 1000 мкг не вызывает побочного действия.
ВОЗ декларировала дозировку фолата в 400–800 мкг в сутки для женщин, которые планируют зачать ребенка.
Примерно у 50% женщин отмечается нехватка вит-на B9 (фолата). Если вы планируете беременность, то прием фолиевой к-ты на протяжении трех-четырех месяцев до оплодотворения дает примерно на 80 % снизить вероятность пороков в развития плода.
Почему фолат необходим в процессе вынашивания ребенка и попытках зачать?
Добавки с фолиевой к-той благополучно переносятся организмом. Точных фактов побочного действия от приема этой добавки нет. Отмечаются лишь единичные случаи тошноты, рвоты, расстройства желудка при употреблении фолиевой к-ты.
Если вы планируете принимать фолиевую к-ту, важно ознакомиться с информацией, какие еще витамины, микроэлементы и травы имеются в ее составе. Дополнительные компоненты добавки могут иметь другие рекомендуемые нормы потребления, чем у фолиевой к-ты.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
Во время беременности ее прием очень важен, так она снижает риск развития врожденных пороков. Только лучше принимать ее в легко доступной форме, такая в комплексе фруттилар для беременных есть. Это пастилки с витаминами для беременных и кормящих, я себе такие брала на протяжении всего срока - вкусные и про прием не забываешьОтветить
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