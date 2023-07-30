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Почему важно принимать фолиевую кислоту

Автор: Econet 30 июля 2023 6542
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Фолиевая кислота (витамин B9) - водорастворимый витамин, он не производится в организме. Фолиевая кислота необходима беременным женщинам, так как она предупреждает врожденные пороки развития у плода. Какие еще полезные свойства имеет витамин В9, каковы его дозировка и побочные эффекты?

Почему важно принимать фолиевую кислоту

Фолат (или витамин В9) работает в процессе клеточного деления, образовании азотистых оснований, которые есть в составе ДНК, развитии эритроцитов. Фолат содержится в зеленых листовых овощах, в нежирном мясе, молоке, яйцах. Присутствие фолата в пищевых продуктах не обеспечивает дневную норму. Помочь может добавка фолиевой кислоты.

Нужно ли вам принимать добавки с фолиевой кислотой

Фолиевая кислота – искусственный вариант фолата. Это вещество организм человека не может производить самостоятельно.  

Действие фолата 

Восстановление генетической структуры

Фолат работает в восстановлении генетической информации (и ДНК – в том числе). Пример: при пагубном действии лучей солнца на кожные покровы УФ-излучение повреждает генетический код клеток дермы. А фолат позволяет ликвидировать полученный ущерб.

Поддержка клеточного деления 

Все клетки у нас в организме беспрерывно делятся. Фолиевая к-та обеспечивает здоровое клеточное деление и правильное копирование генетической информации.

Обеспечение производства белка и эритроцитов

Фолиевая к-та поддерживает трансформацию гомоцистеина в метионин, который участвует в производстве белка. Кроме того, фолиевая к-та обеспечивает созревание эритроцитов (красных кровяных телец), сохраняя их здоровую концентрацию я в крови.

Почему важно принимать фолиевую кислоту

Рекомендуемая доза фолиевой к-ты 

Нормальная дозировка фолиевой к-ты - 400 мкг в сутки с поправкой на страну проживания. В общем, предел в 1000 мкг не вызывает побочного действия.

ВОЗ декларировала дозировку фолата в 400–800 мкг в сутки для женщин, которые планируют зачать ребенка.  

Фолат для беременных женщин

Примерно у 50% женщин отмечается нехватка вит-на B9 (фолата). Если вы планируете беременность, то прием фолиевой к-ты на протяжении трех-четырех месяцев до оплодотворения дает примерно на 80 % снизить вероятность пороков в развития плода.

Почему фолат необходим в процессе вынашивания ребенка и попытках зачать?

  • Он важен для полноценного развития спинного и головного мозга плода. На первых этапах вынашивания плод выглядит как скопление клеток. Они будут делиться на так называемые кластеры. Кластеры формируют складки, часть которых образует нервную трубку – первооснову спинного и головного мозга. Поэтому важно заблаговременно начинать прием добавки фолиевой к-ты.
  • Нехватка витамина В9 может иметь для беременной следующие последствия: отслоение плаценты, преждевременные роды, малокровие, патологию нервной трубки у плода, гидроцефалию и прочие пороки развития.

Побочное действие фолиевой кислоты

Добавки с фолиевой к-той благополучно переносятся организмом. Точных фактов побочного действия от приема этой добавки нет. Отмечаются лишь единичные случаи тошноты, рвоты, расстройства желудка при употреблении фолиевой к-ты.

Если вы планируете принимать фолиевую к-ту, важно ознакомиться с информацией, какие еще витамины, микроэлементы и травы имеются в ее составе. Дополнительные компоненты добавки могут иметь другие рекомендуемые нормы потребления, чем у фолиевой к-ты.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Fine Line

      Во время беременности ее прием очень важен, так она снижает риск развития врожденных пороков. Только лучше принимать ее в легко доступной форме, такая в комплексе фруттилар для беременных есть. Это пастилки с витаминами для беременных и кормящих, я себе такие брала на протяжении всего срока - вкусные и про прием не забываешь

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