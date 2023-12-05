Почему целиакия опасна и как её лечить?

Если белок глютен не расщепляется в кишечнике особыми ферментами, он начинает негативно воздействовать на тонкий кишечник и активирует агрессивность иммунитета. В результате развивается целиакия. Чем она опасна для взрослых больных? И как может помочь в этом случае безглютеновая диета?

Целиакия - это хроническое воспалительное состояние, при котором организм вырабатывает аутоиммунную реакцию в ответ на воздействие глютена, белка, содержащегося в зернах, таких как пшеница, ячмень, рожь и полба. Целиакия, как и многие другие аутоиммунные заболевания, является многофакторным заболеванием. Хотя точная причина целиакии неизвестна, многие факторы могут играть роль в ее развитии. Исследователи определили как генетические, так и потенциальные триггеры окружающей среды. Чтобы заболеть глютеновой болезнью, люди должны обладать генетической предрасположенностью к заболеванию. В частности, они должны нести ген HLA DQ2 и / или DQ8. Было обнаружено, что люди, чьи родители, братья, сестры или ребенок страдают глютеновой болезнью, имеют в десять раз большую вероятность развития этого состояния. Хотя генетическая предрасположенность должна присутствовать, у носителей HLA DQ2 и DQ8 не обязательно разовьется глютеновая болезнь в течение жизни , что указывает на участие других факторов окружающей среды. Целиакия у женщин встречается в два раза чаще, чем у мужчин.

Как лечить целиакию

В идеале белковый элемент клейковины – глютен – должен расщепляться, попадая в область кишечника, посредством ферментов. Однако не у всех подобные ферменты есть в организме, и нерасщепленный глютен начинает влиять на тонкий кишечник и усиливает иммунный ответ. В итоге идет разрушение кишечных клеток клетками иммунитета. Это чревато дисфункцией всасывания важных для жизнедеятельности химических соединений. Ключевая стратегия лечения целиакии - безглютеновая диета.

Проблемы диагностики целиакии у взрослых больных

Широкий спектр симптомов и даже бессимптомность этого заболевания затрудняют своевременную диагностику. И получается так, что у 83% лиц, страдающих целиакией, недуг не диагностируют вовремя.

Если больному целиакией не приступить как можно быстрее к соответствующей терапии и введению безглютенового рациона, у него возникнут проблемы в работе прочих систем организма: болезни нервной, костной и эндокринной, возрастет вероятность рака.

Общие симптомы целиакии включают:

Боль в животе, газы, вздутие живота

Анорексия

Изменения настроения

Хронический запор и / или диарея

Хроническая усталость

Задержка полового созревания

Герпетиформный дерматит, воспалительное заболевание кожи

Отставание в развитии, задержка роста у детей

Нарушение усвоения питательных веществ

Тошнота, рвота

Постоянные головные боли

Плохая концентрация

Снижение веса

У 70% взрослых больных целиакия «маскируется» под следующие состояния:

анемия;

дерматологические проблемы;

костно-мышечные болезни;

проблемы нервной системы;

аллергии;

сбои репродуктивной сферы.

Как пройти тест на целиакию

Первый шаг диагностики целиакии обычно включает дифференциацию целиакии от ряда других состояний, таких как воспалительное заболевание кишечника (ВЗК), синдром раздраженного кишечника (СРК), пищевая непереносимость, врожденные аболевания и кишечные инфекции. Клинические тесты на целиакию включают биопсию кишечника для определения повреждения кишечника и тестирование сывороточных антител. Ослабление симптомов после безглютеновой диеты также является признаком целиакии, однако это также может указывать и на другие формы непереносимости глютена, такие как непереносимость глютена без целиакии.

Здоровые способы избавиться от глютена

К счастью, если вам нужно придерживаться безглютеновой диеты, есть множество вариантов здорового питания. И это не значит, что вы должны есть изо дня в день одну и ту же скучную пищу. Употребление необработанных продуктов - самый простой способ избежать глютена. Вы можете использовать массу замен. Обратите внимание на продукты, перечисленные ниже, и вскоре вы найдете много способов перейти на безглютеновую диету!

Овощи

Свежие фрукты

Мясо и рыба (не в кляре и не обработанные)

Яйца

Молочные продукты - обычное молоко, простой йогурт и сыр (опасайтесь ароматизированных молочных продуктов, поскольку они могут содержать ингредиенты, содержащие глютен)

Орехи и семечки

Масла, такие как авокадо и оливковое

Травы и специи

Проблемы безглютеновой диеты

Отсутствие необходимого числа заведений общепита, где имеется меню с безглютеновыми маркерами.

Стойкие пищевые традиции, непонимание окружающих. Нарушение диеты наносит значительный вред, так как употребление и малого объема глютена (от 0,06 до 2 г/сутки) негативно влияет на слизистую кишечника. А неполноценное соблюдение диеты чревато развитием недуга.

Наличие в продаже большого перечня продуктов, имеющих в составе так называемый скрытый глютен (его наличие не указано на упаковке).

Пищевые добавки при болезни

Добавки при целиакии чаще всего используются для устранения дефицита питательных микроэлементов, вызванного нарушением всасывания. Общие дефициты питательных веществ включают витамин B12, фолиевую кислоту, витамин D, железо, цинк и магний. Хотя соблюдение безглютеновой диеты может способствовать заживлению слизистой оболочки кишечника и лучшему всасыванию питательных веществ, в случаях, когда дефицит сохраняется, может потребоваться добавка. Кроме того, для нормализации плотности костей часто требуются добавки с витамином D и кальцием. Ежедневный прием поливитаминов и минеральных добавок также может помочь устранить общий дефицит питательных веществ после диагностики целиакии.

Недавно исследования отметили дисбаланс в микробиоте кишечника людей с целиакией, что указывает на то, что состав бактерий в тонком кишечнике может вносить вклад в патогенез заболевания. Это привело к многообещающей гипотезе о том, что добавление пробиотиков может быть жизнеспособным вариантом лечения. Однако необходимы дополнительные исследования, поскольку в настоящее время существует минимальное количество исследований, изучающих влияние добавок с пробиотиками на целиакию.

Что будет, если не лечить целиакию?

У пациентов с целиакией, которые не придерживаются безглютеновой диеты, значительно ухудшается качество жизни, их одолевает постоянная утомляемость, перепады настроения. Они испытывают проблемы с физической активностью, у них слабеет память, ими владеет апатия, вероятны депрессивные состояния и бессонница.

Люди, страдающие целиакией, - это группа риска по диабету первого типа, у них отмечаются прочие заболевания аутоиммунной природы. Наиболее угрожающим осложнением целиакии может стать онкология тонкого кишечника.опубликовано econet

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