Почему стоит ввести брокколи в свой рацион

Капуста брокколи – прекрасный компонент для многих блюд. Она содержит широкий спектр витаминов и химических соединений, которые оказывают противораковый эффект. Брокколи полезна и взрослым, и детям. Вот как правильно выбирать, хранить и готовить этот сорт капусты.
Капуста брокколи – крестоцветный овощ, соцветия которого имеют яркий зеленый оттенок. Но есть сорта брокколи белого и пурпурного тона. Брокколи на экспорт культивируют в таких странах как Италия, Китай, Испания. Лидерами по потреблению этой капусты считаются американцы. Чем же так полезна именно эта капуста и как ее готовить?
Брокколи – истинный кладезь необходимых для организма соединений. Эта капуста сохраняет вит-ны C и B9, если ее приготовить или заморозить. Крестоцветные овощи (и брокколи в том числе), имеют в составе соединения глюкозинолаты, которые в комбинации с вит-ном C и бета-каротином оказывают доказанный противораковый эффект.
Кроме того, в этом сорте капусты присутствуют:
микроэлементы:
Важно делать акцент на внешнем виде соцветий (желательно, чтобы они были насыщенно-зелеными, цветочки - сомкнутыми).
Брокколи может храниться в течение 4–5 дней в специальной емкости в холодильнике.
Если брокколи была приобретена упакованной, пластик снимаем сразу перед приготовлением. Неупакованную капусту перед тем как отправить в холодильник, следует упаковать.
Для приготовления блюд берут соцветия (бутоны, которые не распустились) и их основание. Брокколи лучше подвергать непродолжительной кулинарной обработке (в таком случае большая часть микроэлементов и питательных соединений сохранятся). Например, глюкозинолаты крайне чувствительны к высоким температурам).
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Источник: https://econet.kz/
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