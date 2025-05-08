Почему секутся волосы и как устранить проблему простейшим способом

Существует два основных фактора, влияющих на появление секущихся кончиков – это расстройства нормальной работы организма и воздействие вредной окружающей среды. Внешний вид волос отражает все происходящее с человеком, а кончики волос особенно чувствительны к всевозможным повреждениям. Есть очень простые методы, которые помогут решить эту проблему.

Последние несколько сантиметров волос могут многое поведать, на них особенное влияние оказывает мытье очень горячей водой, многократное расчесывание, процедуры сушки и укладки, завивание и выпрямление. Кроме этого, именно на них воздействует ультрафиолетовое облучение, повреждение от высоких и низких температур, недостаток увлажнения, то, что называется атмосферным старением.

Можно ли «склеить» посеченные кончики?

Исцелить каким-либо чудодейственным методом посеченные концы волос невозможно. Поврежденные волосы никогда не примут свой первоначальный вид. Все косметические средства способны только сгладить разрушенные эпителиальные ткани и улучшить их поверхность. В основе ухода лежит хороший шампунь. Необходимо, чтобы он обладал высокими очищающими свойствами, но был достаточно мягким. Шампуни, имеющие высокое качество, содержат достаточное количество кондиционера, который значительно улучшает состояние волос. При выборе шампуня следует учитывать, что чем больше повреждение волоса, тем менее агрессивным должно быть средство.

Экспресс-уход от секущихся кончиков

Для лечения посеченных кончиков можно применять увлажняющий крем для рук. Следует выбирать менее жирный крем с большим содержанием влаги. Он будет хорошо проникать в поврежденные волосы и не оставит жирных следов. Увлажнение лучше делать перед сном.

Возьмите небольшое количество крема и нанесите его на секущиеся кончики, слегка разотрите. Количество определяется индивидуально и зависит от длины волос, структуры и характера повреждений. Для получения устойчивого результата процедуру необходимо выполнять не менее десяти раз.

Почему секутся волосы

Дефицит влаги

Чтобы уменьшить повреждения, нужно регулярно пользоваться кондиционирующими средствами. Они полностью пропитывают поврежденные клетки волос, склеивают их, уменьшают и сглаживают повреждения. Кондиционеры не допускают спутывания, снижают статистическое электричество, придают блеск и здоровый внешний вид. После их применения волосы становятся послушными, эластичными и очень приятными на ощупь.

При более глубоком восстановлении, поможет применение питательных масок и сывороток. В их составе должно быть высокое содержание шелка и кератинов, коллагена и пантенола. Хорошо восстанавливает поврежденные концы применение натурального масла жожоба, кокосового или арганового. Кроме этого, предотвратить повреждения структуры волос поможет применение термозащитных средств и увлажняющих спреев, намного облегчающих процесс расчесывания. Также поддержанию волос в порядке способствует стрижка у парикмахера профессионала.

Повреждение химическими препаратами

Особенно часто поврежденные кончики появляются у женщин, которые злоупотребляют химическими веществами для окрашивания или завивания волос. У них наблюдается не только нарушения в кутикуле, но и разрушение коркового слоя, что провоцирует расщепление или перелом в средних частях волосяного стержня. Получается замкнутый круг – волосы с нарушенной структурой сильнее запутываются, а перепутанные локоны еще больше усиливают повреждения поверхностного слоя.

Неправильное расчесывание

Слишком частое (без необходимости) расчесывание волос неподходящей расческой, усиливает нарушения кутикулы. Следует особое внимание уделять материалу расчески – не подходят дешевые пластмассовые, металлические или деревянные изделия. Кроме этого, следует помнить, что повреждение мокрых волос происходит намного быстрее, чем сухих. Также, мокрые волосы быстрее путаются и секутся, чем высохшие.

Недостаточное питание

Соблюдение правильного питания очень важно для хорошего состояния волосяного покрова. Недостаточное количество витаминов и минералов ведет к дефициту влаги, повышенному выпадению, усиливает их ломкость и повреждение кончиков. Для нормального роста и развития волос требуются белки, которые способствуют выработке кератина и L-лизина, необходимых для строительства волосяного фолликула. Дефицит этих веществ, приводит к повышенной ломкости и плохому внешнему виду волос.

Недостаток жиров в питании, приводит к нарушению защитного липидного слоя, который предохраняет волосы и кожу головы от вредных воздействий окружающей среды. Из-за недостаточного жирового слоя, волосы быстро пересыхают, фолликулы волос нарушаются, и волосы выпадают. Для обеспечения локонов всеми необходимыми полезными веществами, рекомендуется регулярное употребление мясных и куриных блюд, субпродуктов, жирной морской рыбы и яиц, сырых овощей и фруктов, ягод и зелени.

Кроме этого, повреждения волос могут появиться вследствие:

гормональных нарушений – из-за плохой работы щитовидки снижается метаболизм в волосяных фолликулах;

заболеваний кожи головы – постоянные воспалительные процессы повреждают корни волос и способствуют их выпадению;

механических повреждений – все прически и укладки, начесы и выпрямления вредят структуре волос;

слишком частого мытья – способствует вымыванию кожного сала, пересыханию и повреждению;

высоких температур – выпаривают влагу между волокнами, разрушают кератин;

низких температур – холод быстро пересушивает волосы, электризует, разрушает межклеточное пространство;

солнечного света – ультрафиолет способствует распаду белков и липидов, повреждает кожу головы и волосяного покрова.опубликовано econet

опубликовано econet