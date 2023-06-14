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Почему прием цинка и пробиотиков положительно влияет на иммунитет

Автор: Econet 14 июня 2023 6540
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Иммунная система защищает организм от вирусов, микробов и прочих патогенов. От того, насколько сильна иммунная защита, зависит состояние здоровья. Есть эффективный способ укрепить иммунитет: обеспечить поступление в организм пробиотиков и минерала цинка.

Почему прием цинка и пробиотиков положительно влияет на иммунитет

Когда мы говорим о поддержке иммунитета, первым питательным компонентом, который, придет на ум, станет, наверно, витамин С. Но минерал цинк (Zn) также считается незаменимым элементом для сильной иммунной защиты, здорового пищеварения и не только.

Минерал Zn и пробиотики необходимы для иммунной защиты организма

В комбинации с пробиотиками Zn эффективно поддерживает функцию усвоения питательных веществ и защиты от патогенов.

Какие продукты имеют в составе Zn

Zn присутствует в красном мясе (говядине), субпродуктах (печени), дичи, молокопродуктах, яйцах, киноа, чечевице, конопляных и тыквенных семечках, орехах кешью и миндальных.

Пониженный показатель цинка в организме наблюдается при употреблении недостаточного объема продуктов с высокой концентрацией данного минерала или при наличии проблем с его усвоением. 

Почему прием цинка и пробиотиков положительно влияет на иммунитет

Как Zn и пробиотики усиливают иммунный ответ

Пробиотики - это микроорганизмы, которые помогают усваивать питательные вещества и поддерживают функции кишечника. Zn и пробиотики в комбинации дают высокий позитивный эффект.

Сочетание «Zn + пробиотики» обеспечивает:

  • Поддержку иммунитета и активацию иммунной защиты.
  • Поддержку кишечной микрофлоры, общего здоровья и целостности слизистой кишечника.
  • Поддержку нормальной иммунной реакции слизистой дыхательной системы.
  • Оптимизацию переваривания пищи, в том числе устранение запоров и газообразования.

Если в меню отсутствуют насыщенные минералом Zn продукты, прием добавок станет удачной стратегией для устранения нехватки и поддержания оптимальной его концентрации в организме. 

Добавки с цинком, как правило, капсулированы, принимаются 1 раз в сутки как во время еды, так и через определенный промежуток времени. Прием Zn в комбинации с пробиотиками натощак считается лучшей стратегией, как и прием за полчаса до еды.  

Прочие ценные свойства минерала Zn 

Zn позитивно воздействует на прочие системы организма.Он имеет значение в синтезе коллагена, протеина, который формирует соединительные ткани и хрящи.

Zn выполняет такие ключевые функции:

  • Оптимизация функций печени и помощь в высвобождении витамина А в кровь.
  • Поддержка синтеза ДНК и деления клеток.
  • Контроль функционирования макрофагов, течения воспалительных реакций и развития иммунных клеток / деятельность клеток-киллеров.
  • Поддержка роста и восстановления соединительных тканей (например, кожи).
  • Антиоксидантное действие и борьба с оксидативным стрессом.
  • Поддержка фертильности, здорового роста и развития плода в процессе беременности, нормальное развитие младенцев.

Zn функционирует в организме в сочетании с прочими минералами, поэтому имеет смысл включить в рацион насыщенные питательными веществами продукты.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Полина

      Давно знаю про противовирусные свойства цинка, повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Я обязательно себе курсы эваларовского цинка в шипучих делаю. В такой форме мне больше нравится витамины принимать – вкусный напиток со вкусом манго, жалко только, что всего одна таблетка в день. Дозировка очень мощная, но я бы его по несколько раз в день пила

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