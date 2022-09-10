Почему причину любых хронических болезней нужно искать в пищеварительном тракте

Если вы страдаете лишним весом и другими проблемами со здоровьем, вам обязательно нужно прочесть эту статью. Таких советов вам не дадут в больнице, поскольку большинство врачей лечат только симптомы заболевания, а не ищут истинную причину его развития.

Найти реальную причину болезни обычно не удается по причине разделения врачебной практики на несколько специализаций. То есть возникает следующая ситуация: если человек страдает мигренями, его направляют к невропатологу, при болях в суставах – к ревматологу, с инфекцией мочевыводящей системы – к нефрологу, с кожной сыпью – к дерматологу. Мы привыкли к такой тактике лечения, а узкоспециализированные врачи не могут оценить полную картину болезни, причем рекомендации одного специалиста могут противоречить рекомендациям другого.Возможно, эта фраза прозвучит странно, но причину любых хронических болезней нужно искать в пищеварительном тракте.

Как работа ЖКТ влияет на весь организм

Именно в ЖКТ находится так называемый перекресток всех недугов. Причем не имеет никакого значения, присутствуют или отсутствуют у вас симптомы нарушенного пищеварения. Если проблемы с работой ЖКТ существуют, то другие системы и органы не могут быть здоровыми и напротив, если вы страдаете хроническими заболеваниями, в первую очередь обратите внимание на состояние пищеварительного тракта.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Перекресток симптомов и вероятность развития заболеваний ЖКТ

Хроническая усталость возникает из-за синдрома раздраженного кишечника (СРК) либо синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) в тонком кишечнике;

Если вечером или ночью у вас произвольно дергаются ноги – это свидетельствует о наличии СРК, СИБР, повышенной чувствительности организма к глютену (ЧГ) либо целиакии;

Фибромиалгия возникает по причине СИБР или СРК;

Появление на коже розовых угрей провоцирует СИБР, СРК или наличие в организме бактерии хеликобактер пилори;

Развитию пиодермии гангренозной и узловатой эритемы способствует болезнь воспаленного кишечника (БВК);

Алопеция, дерматит и витилиго вызывает повышенная чувствительность к глютену.

Ситуацию можно рассмотреть и с другой стороны.

Перекресток болезней ЖКТ и симптомов либо заболеваний

ЧГ либо целиакия провоцируют развитие следующих недугов:

Анемии железно-дефицитной;

Снижение репродуктивной функции у женщин;

Уменьшение веса плода;

Разборчивость в питании у детей;

Инфекции мочеполовой системы;

Остеопороза;

Нарушение в работе щитовидной железы;

Неврологических заболеваний;

Кожных заболеваний;

Синдрома беспокойных ног;

Лимфомы;

Снижение веса при нормальном аппетите;

Аутоиммунных заболеваний (болезнь Аддимона, тиреоидит, алопецию, склеродерму, артрит, витилиго, диабет первого типа, гепатит аутоиммунный, цирроз и прочие).

Гастроэзофагальный рефлюкс (ГЭРБ), то есть заброс содержимого желудка в просвет пищевода возникает по причине:

Бронхиальной астмы;

Хронического кашля и охриплости горла;

Скопления слизи на задней стенке глотки;

Нарушения сна.

Воспаление кишечника провоцируют:

Проблемы с суставами, артриты;

Кожные заболевания (пиодермия, эритема);

Глазные заболевания (ириты, увеиты);

Язвы в ротовой полости (стоматит);

Синдром беспокойных ног.

Раздражение кишечника (СРК) провоцирует:

Урологические проблемы, хроническая боль в области таза;

Цистит;

Фибромиалгия;

Хроническая усталость;

Нарушение сна;

Розовые угри;

Мигрень;

Синдром беспокойных ног.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Низкая кислотность желудка возникает при:

Кандидозе;

Паразитарной инфекции;

Наличии в организме бактерии хеликобактер пилори;

Вздутии живота;

Повышенном газообразовании;

Скрытой либо явной пищевой аллергии;

Запоре либо диареи;

Анемии;

Наличии в стуле остатков не переваренной пищи;

Зуде возле анального отверстия.

Учитывая все вышеперечисленные симптомы, вы наверняка заметили, насколько взаимосвязано состояние желудочно-кишечного тракта с состоянием кожи. На самом деле кожа является лучшим индикатором состояния ЖКТ. Если у вас есть кожные проблемы, то в первую очередь нужно обратить внимание на работу пищеварительной системы.

Также важно знать о взаимосвязи кишечника с головным мозгом. Наверняка вы не раз говорили фразу «нутром чую» или «внутри все опустилось, когда я увидел счет по кредитной карте после праздников». Другими словами, когда человек попадает в стрессовую ситуацию, первым делом на происходящее реагирует кишечник. Как только вам удастся восстановить полноценную работу ЖКТ, то все неприятные симптомы и хронические болезни исчезнут. Заботьтесь о своем здоровье и питайтесь правильно! опубликовано econet.ru

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet