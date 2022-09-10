Почему причину любых хронических болезней нужно искать в пищеварительном тракте

Если вы страдаете лишним весом и другими проблемами со здоровьем, вам обязательно нужно прочесть эту статью. Таких советов вам не дадут в больнице, поскольку большинство врачей лечат только симптомы заболевания, а не ищут истинную причину его развития.
Найти реальную причину болезни обычно не удается по причине разделения врачебной практики на несколько специализаций. То есть возникает следующая ситуация: если человек страдает мигренями, его направляют к невропатологу, при болях в суставах – к ревматологу, с инфекцией мочевыводящей системы – к нефрологу, с кожной сыпью – к дерматологу. Мы привыкли к такой тактике лечения, а узкоспециализированные врачи не могут оценить полную картину болезни, причем рекомендации одного специалиста могут противоречить рекомендациям другого.Возможно, эта фраза прозвучит странно, но причину любых хронических болезней нужно искать в пищеварительном тракте.
Как работа ЖКТ влияет на весь организм
Именно в ЖКТ находится так называемый перекресток всех недугов. Причем не имеет никакого значения, присутствуют или отсутствуют у вас симптомы нарушенного пищеварения. Если проблемы с работой ЖКТ существуют, то другие системы и органы не могут быть здоровыми и напротив, если вы страдаете хроническими заболеваниями, в первую очередь обратите внимание на состояние пищеварительного тракта.
Учитывая все вышеперечисленные симптомы, вы наверняка заметили, насколько взаимосвязано состояние желудочно-кишечного тракта с состоянием кожи. На самом деле кожа является лучшим индикатором состояния ЖКТ. Если у вас есть кожные проблемы, то в первую очередь нужно обратить внимание на работу пищеварительной системы.
Также важно знать о взаимосвязи кишечника с головным мозгом. Наверняка вы не раз говорили фразу «нутром чую» или «внутри все опустилось, когда я увидел счет по кредитной карте после праздников». Другими словами, когда человек попадает в стрессовую ситуацию, первым делом на происходящее реагирует кишечник. Как только вам удастся восстановить полноценную работу ЖКТ, то все неприятные симптомы и хронические болезни исчезнут. Заботьтесь о своем здоровье и питайтесь правильно! опубликовано econet.ru
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