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Почему причину любых хронических болезней нужно искать в пищеварительном тракте

Источник: Econet 10 сентября 2022 6738
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Если вы страдаете лишним весом и другими проблемами со здоровьем, вам обязательно нужно прочесть эту статью. Таких советов вам не дадут в больнице, поскольку большинство врачей лечат только симптомы заболевания, а не ищут истинную причину его развития.

Почему причину любых хронических болезней нужно искать в пищеварительном тракте

Найти реальную причину болезни обычно не удается по причине разделения врачебной практики на несколько специализаций. То есть возникает следующая ситуация: если человек страдает мигренями, его направляют к невропатологу, при болях в суставах – к ревматологу, с инфекцией мочевыводящей системы – к нефрологу, с кожной сыпью – к дерматологу. Мы привыкли к такой тактике лечения, а узкоспециализированные врачи не могут оценить полную картину болезни, причем рекомендации одного специалиста могут противоречить рекомендациям другого.Возможно, эта фраза прозвучит странно, но причину любых хронических болезней нужно искать в пищеварительном тракте.

Как работа ЖКТ влияет на весь организм

Именно в ЖКТ находится так называемый перекресток всех недугов. Причем не имеет никакого значения, присутствуют или отсутствуют у вас симптомы нарушенного пищеварения. Если проблемы с работой ЖКТ существуют, то другие системы и органы не могут быть здоровыми и напротив, если вы страдаете хроническими заболеваниями, в первую очередь обратите внимание на состояние пищеварительного тракта.

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Перекресток симптомов и вероятность развития заболеваний ЖКТ

  • Хроническая усталость возникает из-за синдрома раздраженного кишечника (СРК) либо синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) в тонком кишечнике;
  • Если вечером или ночью у вас произвольно дергаются ноги – это свидетельствует о наличии СРК, СИБР, повышенной чувствительности организма к глютену (ЧГ) либо целиакии;
  • Фибромиалгия возникает по причине СИБР или СРК;
  • Появление на коже розовых угрей провоцирует СИБР, СРК или наличие в организме бактерии хеликобактер пилори;
  • Развитию пиодермии гангренозной и узловатой эритемы способствует болезнь воспаленного кишечника (БВК);
  • Алопеция, дерматит и витилиго вызывает повышенная чувствительность к глютену.

Почему причину любых хронических болезней нужно искать в пищеварительном тракте

Ситуацию можно рассмотреть и с другой стороны.

Перекресток болезней ЖКТ и симптомов либо заболеваний

ЧГ либо целиакия провоцируют развитие следующих недугов:

  • Анемии железно-дефицитной;
  • Снижение репродуктивной функции у женщин;
  • Уменьшение веса плода;
  • Разборчивость в питании у детей;
  • Инфекции мочеполовой системы;
  • Остеопороза;
  • Нарушение в работе щитовидной железы;
  • Неврологических заболеваний;
  • Кожных заболеваний;
  • Синдрома беспокойных ног;
  • Лимфомы;
  • Снижение веса при нормальном аппетите;
  • Аутоиммунных заболеваний (болезнь Аддимона, тиреоидит, алопецию, склеродерму, артрит, витилиго, диабет первого типа, гепатит аутоиммунный, цирроз и прочие).

Гастроэзофагальный рефлюкс (ГЭРБ), то есть заброс содержимого желудка в просвет пищевода возникает по причине:

  • Бронхиальной астмы;
  • Хронического кашля и охриплости горла;
  • Скопления слизи на задней стенке глотки;
  • Нарушения сна.

Воспаление кишечника провоцируют:

  • Проблемы с суставами, артриты;
  • Кожные заболевания (пиодермия, эритема);
  • Глазные заболевания (ириты, увеиты);
  • Язвы в ротовой полости (стоматит);
  • Синдром беспокойных ног.

Раздражение кишечника (СРК) провоцирует:

  • Урологические проблемы, хроническая боль в области таза;
  • Цистит;
  • Фибромиалгия;
  • Хроническая усталость;
  • Нарушение сна;
  • Розовые угри;
  • Мигрень;
  • Синдром беспокойных ног.

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Почему причину любых хронических болезней нужно искать в пищеварительном тракте

Низкая кислотность желудка возникает при:

  • Кандидозе;
  • Паразитарной инфекции;
  • Наличии в организме бактерии хеликобактер пилори;
  • Вздутии живота;
  • Повышенном газообразовании;
  • Скрытой либо явной пищевой аллергии;
  • Запоре либо диареи;
  • Анемии;
  • Наличии в стуле остатков не переваренной пищи;
  • Зуде возле анального отверстия.

Учитывая все вышеперечисленные симптомы, вы наверняка заметили, насколько взаимосвязано состояние желудочно-кишечного тракта с состоянием кожи. На самом деле кожа является лучшим индикатором состояния ЖКТ. Если у вас есть кожные проблемы, то в первую очередь нужно обратить внимание на работу пищеварительной системы.

Также важно знать о взаимосвязи кишечника с головным мозгом. Наверняка вы не раз говорили фразу «нутром чую» или «внутри все опустилось, когда я увидел счет по кредитной карте после праздников». Другими словами, когда человек попадает в стрессовую ситуацию, первым делом на происходящее реагирует кишечник. Как только вам удастся восстановить полноценную работу ЖКТ, то все неприятные симптомы и хронические болезни исчезнут. Заботьтесь о своем здоровье и питайтесь правильно! опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.kz/

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