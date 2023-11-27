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Почему одни выглядят старше своих лет, а другие моложе

Автор: Econet 27 ноября 2023 5948
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Состояние нашего организма отражается на внешнем виде. Это, например, вес, здоровье кожи, волос, зубов, гибкость. Поэтому мы говорим, что кто-то выглядит моложе своих лет. Но есть особые биомаркеры, которые покажут полную картину нашего биологического возраста.

Почему одни выглядят старше своих лет, а другие моложе

Каждый человек, помимо возраста, указанного в паспорте, имеет биологический возраст. Это определенная совокупность биопараметров, которая всё расскажет о состоянии организма. Никто не хочет стареть. И вопрос «как продлить молодость» волнует каждого из нас. Дело не только в отсутствии морщин и подтянутом теле. Всем хочется оставаться подольше бодрыми, энергичными и необремененными хроническими болезнями. 

Биомаркеры вашего биологического возраста

Если человек выглядит и чувствует себя лучше, чем большинство представителей его возраста, мы говорим "хорошо сохранился", если наоборот - "рано постарел". 

Возраст в паспорте - константа, но биологический возраст поддается коррекции, причем и в лучшую, и в худшую сторону. Тут много зависит от среды и стиля жизни.

Понятие «биологический возраст» включает  особые маркеры старения. Это так называемые AGE-MARK.

Вот биомаркеры старения, которые можно отследить по в анализам. Что считается отклонениями от нормы? 

Перечень маркеров старения

  • ИМТ (или индекс массы тела). В норме: 18,5-24,9. Если показатель больше / меньше, то это плохо. Но при ИМТ менее 20 имеется риск преждевременного климакса.
  • Объем талии. Мужчины - не больше 94 сантиметров; женщины - не больше 80 сантиметров.
  • Гликированный гемоглобин. Не должен превышать 5,5 %
  • Гомоцистеин. Нормальный показатель - менее 7 мкмоль/л
  • Ферритин. Норма - 70-90 (если показатель более 100 – это сигнал системного воспаления / рака).
  • Индекс HOMA. Резистентность к инсулину- не больше 1,4.
  • С-реактивный белок. Должен быть меньше 1мг/мл. У лиц в возрасте 65+значение более единицы имеет непосредственную связь с вероятностью инсульта, внезапной смерти из-за сердечной патологии.

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Почему одни выглядят старше своих лет, а другие моложе

  • ТТГ. Тиреотропный гормон – регулирует работу щитовидки. Показатель 0,4-2,0 мЕд/л. У людей в возрасте 60+ 0,4-3,0 мЕд/л.
  • Т4. Свободный тироксин (гормон щитовидки, регулирующий энерго- и пластический обмен в организме). Показатель - 15-19 мЕд/л.
  • 25-OH (Витамин Д3). Норма в крови методом ХМС (хроматография масс-спектрометрия) - 60-70 нг/мл. Нормы при ИФА (иммуноферментный анализ) - 90-100 нг/мл.
  • Витамин В12. Это биомаркер старения головного мозга. Показатель в пределах 600-800 пг/мл.
  • Калий (микроэлемент). Норма - 3,5-4,5 ммоль/л.
  • Интерлейкин 6. Должен быть менее 1,07 пг/мл. Показатель, который превышает 2-3, говорит о высоком риске онкологии толстой кишки и печени.
  • Соматомедин С ( ИФР-1). Нормальное значение - менее 105-120 нг/мл. В возрасте старше 50 лет - 160-180 нг/мл.

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Эти показатели в пределах нормы снижают вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии

  • Тромбоциты. Норма - 300 тыс/мкл.
  • Альбумин. Норма - 43-50 г/л.
  • Мочевая кислота. Для женщин - 150-280 мкмоль/л, для мужчин -  210-360 мкмоль/л.
  • Толщина комплекса интимы общей сонной артерии (КИМ). Норма - не больше 0,6 мм. Показатель растет с годами. До 25 лет толщина КИМ – в пределах 0,6 мм, к 45 годам этот показатель более 0,8 мм.  
  • Индекс соотношения общего холестерина к ЛПВП (липопротеины высокой плотности). Показатель в норме меньше / равняется 3.

Показатель холестерина в плане прогноза рисков инфаркта и инсульта уже не актуален.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Елена

      Конечно с возрастом снижается выработка коллагена, поэтому и морщины проявляются. А если говорить о женщинах, то на фоне менопаузы, могут начаться жуткие приливы были, недосыпы, тоже красоты не добавляет. Хорошо ледис формула менопауза усиленная формула помогает исправить ситуацию. В целом комплекс улучшает выработку коллагена, уменьшаются морщинки, улучшает гормональный фон. Это придает уверенность в себе и старость не так заметна.

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