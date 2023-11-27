Почему одни выглядят старше своих лет, а другие моложе

Состояние нашего организма отражается на внешнем виде. Это, например, вес, здоровье кожи, волос, зубов, гибкость. Поэтому мы говорим, что кто-то выглядит моложе своих лет. Но есть особые биомаркеры, которые покажут полную картину нашего биологического возраста.
Каждый человек, помимо возраста, указанного в паспорте, имеет биологический возраст. Это определенная совокупность биопараметров, которая всё расскажет о состоянии организма. Никто не хочет стареть. И вопрос «как продлить молодость» волнует каждого из нас. Дело не только в отсутствии морщин и подтянутом теле. Всем хочется оставаться подольше бодрыми, энергичными и необремененными хроническими болезнями.
Биомаркеры вашего биологического возраста
Если человек выглядит и чувствует себя лучше, чем большинство представителей его возраста, мы говорим "хорошо сохранился", если наоборот - "рано постарел".
Возраст в паспорте - константа, но биологический возраст поддается коррекции, причем и в лучшую, и в худшую сторону. Тут много зависит от среды и стиля жизни.
Понятие «биологический возраст» включает особые маркеры старения. Это так называемые AGE-MARK.
Вот биомаркеры старения, которые можно отследить по в анализам. Что считается отклонениями от нормы?
Перечень маркеров старения
ИМТ (или индекс массы тела). В норме: 18,5-24,9. Если показатель больше / меньше, то это плохо. Но при ИМТ менее 20 имеется риск преждевременного климакса.
Объем талии. Мужчины - не больше 94 сантиметров; женщины - не больше 80 сантиметров.
Гликированный гемоглобин. Не должен превышать 5,5 %
Гомоцистеин. Нормальный показатель - менее 7 мкмоль/л
Ферритин. Норма - 70-90 (если показатель более 100 – это сигнал системного воспаления / рака).
Индекс HOMA. Резистентность к инсулину- не больше 1,4.
С-реактивный белок. Должен быть меньше 1мг/мл. У лиц в возрасте 65+значение более единицы имеет непосредственную связь с вероятностью инсульта, внезапной смерти из-за сердечной патологии.
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Конечно с возрастом снижается выработка коллагена, поэтому и морщины проявляются. А если говорить о женщинах, то на фоне менопаузы, могут начаться жуткие приливы были, недосыпы, тоже красоты не добавляет. Хорошо ледис формула менопауза усиленная формула помогает исправить ситуацию. В целом комплекс улучшает выработку коллагена, уменьшаются морщинки, улучшает гормональный фон. Это придает уверенность в себе и старость не так заметна.Ответить
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