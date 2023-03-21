Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Почему обязательно нужно замачивать орехи, бобовые и семечки перед употреблением

Почему обязательно нужно замачивать орехи, бобовые и семечки перед употреблением

Автор: Econet 21 марта 2023 6036
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Зачем нужно замачивать и проращивать семена, и как правильно это делать - вы узнаете из этой статьи.

Почему обязательно нужно замачивать орехи, бобовые и семечки перед употреблением

Замачивать и проращивать семечки, орехи, злаки и бобовые предпочитают вегетарианцы и сыроеды, поскольку в их рационе отсутствуют многие группы продуктов. Также такие методы применяют люди, имеющие повышенную чувствительность к определенным продуктам. Предварительное замачивание позволяет повысить питательную ценность продукта, а также нейтрализовать токсичность содержащихся в нем вредных компонентов.

Зачем нужно замачивать и проращивать семена

Дело в том, что все семена обладают «химическим оружием», так называемым защитным механизмом против системы пищеварения человека (хищника). Благодаря замачиванию и проращиванию удается снизить возможный вред от токсинов, содержащихся в семенах, для человеческого организма. Кроме того, эти процессы увеличивают содержание витаминов в семенах.

Замачивание и проращивание – это не сложные процессы, но требующие предварительной подготовки. И время обработки каждого продукта отличается. Необходимо отметить, что в продажу стали чаще поступать «сырые» семечки и орехи, прошедшие пастеризацию и стерилизацию специальными рентгеновскими лучами с целью снижения риска порчи продукта от бактерий и других вредоносных микроорганизмов, а также продления срока его хранения, но после такой обработки замачивание бесполезно, поскольку проращивание невозможно.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Почему обязательно нужно замачивать орехи, бобовые и семечки перед употреблением

Как правильно замачивать и проращивать продукты

Наиболее простой способ:

1. Насыпать семена либо крупу в емкость, налить туда в 2 раза больше воды, добавить половину чайной ложки соли (морской), сок лимона либо яблочный уксус (из расчета 1-2 столовых ложки на стакан семян или крупы). Накрыть емкость тканью и оставить замачиваться.

2. Слить всю жидкость и промыть под проточной водой семена либо крупу (пока вода при сливе не будет чистой). Последний раз промыть их раствором яблочного уксуса.

3. Семена либо крупа готова к дальнейшему приготовлению.

Для замачивания семян и семечек требуется от 4 до 8 часов, крупам нужно от 4 до 12 часов, орехам требуется от 2 до 12 часов, а фасоль-бобовым – от 7 до 48 часов, в зависимости от вида.

Прорастают семена и семечки за 2-5 дней, крупам требуется от 1 до 12 дней, фасоль-бобовым нужно 2-4 дня.

Сырые проростки следует употреблять с осторожностью, поскольку они еще могут содержать вредные микроорганизмы. Проращивать продукты необходимо в чистой емкости.

Из пророщенной продукции можно готовить различные блюда или употреблять в сыром виде, в последнем случае их можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

орехи семена крупы здоровье

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    В основном, свободу человек проявляет только в выборе зависимости. Герман Гессе
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.