Почему обязательно нужно замачивать орехи, бобовые и семечки перед употреблением

Зачем нужно замачивать и проращивать семена, и как правильно это делать - вы узнаете из этой статьи.

Замачивать и проращивать семечки, орехи, злаки и бобовые предпочитают вегетарианцы и сыроеды, поскольку в их рационе отсутствуют многие группы продуктов. Также такие методы применяют люди, имеющие повышенную чувствительность к определенным продуктам. Предварительное замачивание позволяет повысить питательную ценность продукта, а также нейтрализовать токсичность содержащихся в нем вредных компонентов.

Зачем нужно замачивать и проращивать семена

Дело в том, что все семена обладают «химическим оружием», так называемым защитным механизмом против системы пищеварения человека (хищника). Благодаря замачиванию и проращиванию удается снизить возможный вред от токсинов, содержащихся в семенах, для человеческого организма. Кроме того, эти процессы увеличивают содержание витаминов в семенах.

Замачивание и проращивание – это не сложные процессы, но требующие предварительной подготовки. И время обработки каждого продукта отличается. Необходимо отметить, что в продажу стали чаще поступать «сырые» семечки и орехи, прошедшие пастеризацию и стерилизацию специальными рентгеновскими лучами с целью снижения риска порчи продукта от бактерий и других вредоносных микроорганизмов, а также продления срока его хранения, но после такой обработки замачивание бесполезно, поскольку проращивание невозможно.

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Как правильно замачивать и проращивать продукты

Наиболее простой способ:

1. Насыпать семена либо крупу в емкость, налить туда в 2 раза больше воды, добавить половину чайной ложки соли (морской), сок лимона либо яблочный уксус (из расчета 1-2 столовых ложки на стакан семян или крупы). Накрыть емкость тканью и оставить замачиваться.

2. Слить всю жидкость и промыть под проточной водой семена либо крупу (пока вода при сливе не будет чистой). Последний раз промыть их раствором яблочного уксуса.

3. Семена либо крупа готова к дальнейшему приготовлению.

Для замачивания семян и семечек требуется от 4 до 8 часов, крупам нужно от 4 до 12 часов, орехам требуется от 2 до 12 часов, а фасоль-бобовым – от 7 до 48 часов, в зависимости от вида.

Прорастают семена и семечки за 2-5 дней, крупам требуется от 1 до 12 дней, фасоль-бобовым нужно 2-4 дня.

Сырые проростки следует употреблять с осторожностью, поскольку они еще могут содержать вредные микроорганизмы. Проращивать продукты необходимо в чистой емкости.

Из пророщенной продукции можно готовить различные блюда или употреблять в сыром виде, в последнем случае их можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней.опубликовано econet

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