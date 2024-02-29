Почему необходимо контролировать уровень железа в организме

✅Железа, которое содержится в теле человека, хватит на крупный гвоздь. Это приблизительно 2,5–4,5 грамм. Казалось бы, совсем немного. Тем не менее влияние железа на многие жизненно важные процессы огромно, и его недостаток (как и избыток) моментально сказывается на нашем самочувствии и может привести к серьезным последствиям.

Еще в 1980-х годах исследователи предположили, что гендерное различие уровня железа в крови является причиной высокой распространенности болезней сердца среди мужчин. Патологоанатом доктор Джером Салливан первым опубликовал статью в журнале The Lancet под названием «Железо. Риск сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин».

Джозеф Меркола: о важности уровня железа для здоровья человека

Кроме того, все то же исследование здоровья медсестер показало, что риск болезней сердца у женщин возрастает после менопаузы или удаления матки, т. е. когда организм перестает избавляться от железа каждый месяц с помощью менструации. В результате можно предположить, что существует связь между уровнем железа и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Нейродегенеративные заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и БАС. Мозг нуждается в кислороде больше, чем какой-либо другой орган. Доставка кислорода осуществляется главным образом с помощью железа.

Но, как и во всем теле, избыток железа в мозге может нанести вред. Тот факт, что уровень железа в крови повышается с возрастом, объясняет хотя бы отчасти, почему такие нейродегенеративные заболевания, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, ассоциируются со старостью. Высокие концентрации железа были обнаружены в бляшках кровеносных сосудов мозга у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. У пациентов на ранних стадиях болезней Альцгеймера и Паркинсона концентрации железа в мозге также не соответствовали норме.

Исследование 2014 года показало, что повышенный уровень ферритина в спинномозговой жидкости способствует переходу легкого когнитивного нарушения в болезнь Альцгеймера. Высокий уровень железа в мозге также связан с тяжелыми формами когнитивных нарушений.

Окислительный стресс и возникающие в его результате воспаления — механизмы, которые задействованы в процессе разрушения функции мозга.

Рак. Избыток железа способствует возникновению рака, так как выработка лишних гидроксильных свободных радикалов ОН" приводит к повреждению ДНК митохондрий. Повышение уровня ферритина в сыворотке крови наблюдается у пациентов с разными формами рака, включая рак поджелудочной железы, молочных желез, меланому, гипернефрому и болезнь Ходжкина. Анализ научного исследования состояния здоровья и питания населения показал связь между питанием, уровнем железа в организме и риском рака толстого кишечника.

Уровень железа также связан с полипами и предраковыми повреждениями в толстом кишечнике. Вот почему потребление красного мяса повышает риск развития колоректального рака. Избыток железа провоцирует воспаления, которые впоследствии приводят к повреждениям слизистой оболочки.

Считается, что пищевые волокна могут предотвратить данные процессы, так как волокно связывается с железом и помогает вывести его из организма через пищеварительный тракт. Существуют данные, что избыток железа также способствует развитию рака печени. Дополнительным подтверждением связи онкологических заболеваний и избытка железа служит тот факт, у что регулярных доноров крови риск развития рака довольно низок. Рандомизированное исследование показало, что заборы крови снижают риск онкологических заболеваний примерно на 37 %.

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Остеопороз. Оптимальный уровень железа в крови необходим для поддержания здоровья костей, которое регулируется клетками, чувствительными к этому минералу. Проще говоря, избыток железа может навредить Вашим костям.

Это объясняет, почему люди, страдающие нарушениями обмена железа, например гемохроматозом, склонны к остеопорозу.

Как узнать, что у вас избыток железа в крови?

Из-за того, что высокий уровень железа опасен для здоровья, а симптомы могут не проявляться до тех пор, пока концентрация этого минерала не достигнет опасной отметки, необходимо регулярно проводить анализ крови, чтобы правильно оценивать риски.

Симптомы переизбытка железа

К сожалению, уровень железа, достаточный для того, чтобы навредить Вашему здоровью, не имеет мгновенных проявлений. Но если повышение сохраняется в течение долгого времени, могут возникнуть следующие симптомы:

боль в суставах;

бронзовый или серый цвет кожи. Так называемый «бронзовый диабет»;

нерегулярное сердцебиение;

быстрая утомляемость;

боли в животе;

фибрилляция сердца;

спутанность сознания.

Необходимость точного анализа

Как показано в таблице ниже, в медицине применяются несколько тестов для проверки запасов железа в организме человека. Проблема заключается в том, что большинство врачей не слишком компетентны в этой области, поэтому не могут должным образом оценить значимость скрининг-теста на уровень ферритина в крови. Некоторые специалисты предложат сдать другие анализы и ошибочно убедят Вас в том, что уровень железа соответствует норме и поводов для беспокойства нет.

Самый важный анализ — это анализ на ферритин. Он измеряет концентрацию ферритина в крови. Два других лабораторных теста используются, чтобы сосчитать процент насыщения трансферрина железом: «железо в сыворотке крови» измеряет объем циркулирующего в организме железа, а «общая железосвязующая способность сыворотки крови» показывает способность молекул трансферрина к переносу железа.

Необходимо сдавать именно анализ на ферритин, а не анализы на уровень железа или общую железосвязующую способность сыворотки крови. Два последних теста могут показать хорошие результаты даже в случае повышенного уровня ферритина. Поэтому не разрешайте Вашему лечащему врачу заменять тест на ферритин другими. Это неправильно.

Как Вы успели заметить, нормированная область значений достаточно широка, но рамки, которые можно считать «здоровыми», не отражают оптимального уровня. Это напоминает наше отношение к концентрации витамина Э: почти весь XX век уровень витамина Э ниже 20 нг/мл считался дефицитом, но современные научные исследования показали, что для поддержания здоровья концентрация витамина должна составлять 40 нг/мл.

Разрыв между допустимой и оптимальной областями значений ферритина еще более значительный. Чтобы разобраться в тонкостях данного вопроса, были проведены многочисленные эпидемиологические исследования, которые связали долгую продолжительность жизни с уровнем ферритина ниже 80–90 нг/мл, типичным показателем для женщин в период постменопаузы.

Здоровые границы уровня ферритина составляют от 20 до 80 нг/мл. Ниже 20 — это дефицит железа, выше 80 — его переизбыток. У женщины репродуктивного возраста средняя концентрация ферритина в крови — 35 нг/мл, а у мужчин — 150 нг/мл. Уровень ферритина может быть очень высок. В своей практике я сталкивался с концентрацией больше 1 000, но в любом случае показатель выше 80 говорит о наличии серьезных проблем. Идеальный уровень составляет от 40 до 60 нг/мл.опубликовано econet

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