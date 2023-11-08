Почему немеют руки? 7 причин уделять больше внимания своему здоровью

Если у вас немеют руки, это может оказаться, например, симптомом серьезных проблем с кровоснабжением или признаком начинающегося рассеянного склероза. Медики выделяют 7 основных причин онемения рук.

На первый взгляд онемение рук не кажется нам предвестником серьезных заболеваний. Но данный симптом может сигнализировать о серьезных проблемах с кровоснабжением. Нарушение кровотока часто приводит к печальным последствиям, особенно, если речь идет о головном мозге.

7 причин онемения рук

Обратите внимание, если у вас часто немеют руки или вы чувствуете покалывание в пальцах. Это может оказаться симптом серьезных проблем со здоровьем.

Медики выделяют 7 основных причин такого явления как онемение рук.

Вот заболевания, которые имеют одним из проявлений онемение рук.

1. Рассеянный склероз.

Подобный диагноз характеризуется процессом разрушения мозговых и нервных оболочек спинного мозга. Вследствие этого прерывается прохождение нервных импульсов, снижается чувствительность конечностей. Это и приводит к онемению рук.

2. Цервикальный остеохондроз.

Этот серьезный недуг связан с нарушениями шейного отдела позвоночника, в результате которого происходит сдавливание нерва и нарушение правильного кровотока. При таком диагнозе наблюдаются онемение рук, головные боли и нарушение координации движений.

3. Туннельный синдром.

Заболевание довольно распространено среди тех, кто осуществляют монотонную, однообразную работу руками. Из-за постоянно повторяющихся одних и тех же движений пальцев сухожилия могут набухать, тем самым вызывая онемение рук.

4. Венозный тромбоз.

При этом заболевании сгусток крови может замедлять кровоток. И, как следствие, кислород и необходимые вещества не поступают к месту назначения.

5. Анемия и сахарный диабет.

Названные болезни часто влекут за собой нарушение кровообращения в верхних и нижних конечностях.

6. Невралгия барабанного сплетения.

Заболевание связано с продолжительным процессом воспаления тканей. Последнее провоцирует боль и чувство онемения рук.

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7. Инсульт или цереброваскулярные травмы.

Самая опасная из всех перечисленных причина онемения.

Инсульт является острым нарушением кровоснабжения головного мозга. Вообще сосудистые заболевания мозга занимают 2-е место в статистике смертности по причине заболеваний системы кровообращения после ишемической болезни сердца.

Важно! Если вы чувствуете онемение в руках, помутнение сознания, нарушение двигательных функций и координации, головную боль, спутанность речи и нарушение зрения – следует в срочном порядке обратиться к доктору. Возьмите эту информацию на заметку и берегите свое здоровье. опубликовано econet

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