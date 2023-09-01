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Почему некоторые точки на теле очень болезненные

Автор: Econet 01 сентября 2023 6276
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Биологически активные точки на теле, а, точнее, воздействие на них оказывает благотворное влияние на организм. Каждая такая точка "отвечает" за конкретный орган или ситему. Вот основные из них. Как работать с биологически активными точками? Узнайте здесь.

Почему некоторые точки на теле очень болезненные

Если вы обнаружили некоторые болезненные точки у себя на теле, не пугайтесь. А лучше уделите им внимание. Зачем? Таким образом вы сможете устранить ряд проблем в вашем организме и, вероятно, избежите многих неприятных последствий в отношении своего здоровья. Данные точки именуют биологически активными, а воздействие на них не подразумевает наличие медицинского образования. Таким образом, каждый вполне может оказать себе помощь самостоятельно.

Биологически активные точки на теле

Воздействие заключается в том, что вы надавливаете на биологически активную точку подушечкой 2-го, 3-го, реже — 1-го пальца.

1. Область шеи

Почему некоторые точки на теле очень болезненные

  • нейтрализует стресс
  • облегчит головную боль
  • нормализует сон
  • уберет напряжение в шее

2. Область между большим и указательным пальцами ног

Почему некоторые точки на теле очень болезненные

  • облегчит головную боль
  • укрепит память и улучшит концентрацию
  • даст прилив энергии

3. Область между верхней губой и носом

Почему некоторые точки на теле очень болезненные

  • уберет головокружение
  • облегчит болевые ощущения
  • укрепит память и улучшит концентрацию

4. Область между большим и указательным пальцами руки на тыльной стороне ладони

Почему некоторые точки на теле очень болезненные

  • уберет боль в ушах
  • снимет спазмы и боли в области спины
  • снимет боль или напряжение в области шеи

5. Область под коленной чашечкой

Почему некоторые точки на теле очень болезненные

  • стимулирует пищеварение
  • снимет воспаление
  • предотвратит накопление излишков жира

6. Область на задней поверхности плеча

Почему некоторые точки на теле очень болезненные

  • уберет боль в области лопаток
  • снимет боль в спине
  • поможет ослабить перенапряжение мышц

7. Ухо

Почему некоторые точки на теле очень болезненные

  • профилактика работы сердца
  • уберет головную боль
  • запустит метаболизм

Правила работы с биологически активными точками:

1. Найти необходимую точку для устранения явлений, которые вас в данный момент тревожат. Произвести легкое надавливание в продолжение 30 сек. — таким образом вы стимулируете локальное кровообращение.

2. Теперь осуществить 9 вращений по часовой стрелке и 9 — против, не причиняя при этом болевых ощущений.

3. Длительность точечного массажа в каждой точке не должна быть более 3-4 мин.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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биологически активные точки здоровье сердце головная боль шея энергия концентрация

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