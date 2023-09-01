Почему некоторые точки на теле очень болезненные

Биологически активные точки на теле, а, точнее, воздействие на них оказывает благотворное влияние на организм. Каждая такая точка "отвечает" за конкретный орган или ситему. Вот основные из них. Как работать с биологически активными точками? Узнайте здесь.

Если вы обнаружили некоторые болезненные точки у себя на теле, не пугайтесь. А лучше уделите им внимание. Зачем? Таким образом вы сможете устранить ряд проблем в вашем организме и, вероятно, избежите многих неприятных последствий в отношении своего здоровья. Данные точки именуют биологически активными, а воздействие на них не подразумевает наличие медицинского образования. Таким образом, каждый вполне может оказать себе помощь самостоятельно.

Биологически активные точки на теле

Воздействие заключается в том, что вы надавливаете на биологически активную точку подушечкой 2-го, 3-го, реже — 1-го пальца.

1. Область шеи

нейтрализует стресс

облегчит головную боль

нормализует сон

уберет напряжение в шее

2. Область между большим и указательным пальцами ног

облегчит головную боль

укрепит память и улучшит концентрацию

даст прилив энергии

3. Область между верхней губой и носом

уберет головокружение

облегчит болевые ощущения

укрепит память и улучшит концентрацию

4. Область между большим и указательным пальцами руки на тыльной стороне ладони

уберет боль в ушах

снимет спазмы и боли в области спины

снимет боль или напряжение в области шеи

5. Область под коленной чашечкой

стимулирует пищеварение

снимет воспаление

предотвратит накопление излишков жира

6. Область на задней поверхности плеча

уберет боль в области лопаток

снимет боль в спине

поможет ослабить перенапряжение мышц

7. Ухо

профилактика работы сердца

уберет головную боль

запустит метаболизм

Правила работы с биологически активными точками:

1. Найти необходимую точку для устранения явлений, которые вас в данный момент тревожат. Произвести легкое надавливание в продолжение 30 сек. — таким образом вы стимулируете локальное кровообращение.

2. Теперь осуществить 9 вращений по часовой стрелке и 9 — против, не причиняя при этом болевых ощущений.

3. Длительность точечного массажа в каждой точке не должна быть более 3-4 мин.опубликовано econet

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