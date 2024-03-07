Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Почему мы поправляемся, когда хотим похудеть?

Почему мы поправляемся, когда хотим похудеть?

Автор: Econet 07 марта 2024 7224
  • Рейтинг: 2.0 из 5
  • 2.0
  • 2.0
  • 2.0
  • 2.0
  • 2.0
Сохранить публикацию

Что мешает нам похудеть, даже если мы сидим на строгих диетах и изнуряем себя спортивными тренировками? Есть 4 важных момента, которые влияют на метаболизм, образование жира и набор веса. К счастью, они поддаются контролю и коррекции. Вот что полезно знать о своем организме.

Почему мы поправляемся, когда хотим похудеть?

Чтобы быть стройными, подтянутыми, некоторые девушки посещают тренажерный зал, пробуют диеты, но упорно набирают вес (в лучшем случае – держат фиксированный). Иногда кажется, что граммы прибавляются даже от бутылочки воды.

Что мешает похудению

Наследственность

Появляясь на свет, мы получаем набор генов, от которых зависят все процессы, протекающие в организме. Сюда относится образование жира и его расход. Генетические особенности позволяют условно разделить людей на жирозапасающих, жиросжигающих и сбалансированных (образование и распад жиров в равновесии). 

Как узнать специфику своего жирового обмена? Для этого сдаются генетические тесты.

И еще, активность любых генов определяет общее состояние организма. Если курить, питаться фастфудом, недосыпать, то со временем включаются «плохие» гены, а «хорошие» уже ничем помочь не могут.  

Как быть: контролируйте свое состояние, посещайте доктора и сдавайте необходимые анализы.

Резистентность к инсулину

Инсулин нужен для поддержания показателя глюкозы в крови. Он трансформирует сахар в энерго запас - гликоген. Но организму не требуются бесконечные запасы гликогена. И когда предыдущая порция энергии не израсходована, инсулин превращает излишки глюкозы в жир в области талии.    

Каждый раз, когда повышается содержание глюкозы в кровотоке, образуется новая «доза» инсулина. В какой-то момент инсулина уже чересчур много, но из-за избытка жира он перестает переносить глюкозу в клетки, и сахар в крови повышается. Возникает резистентность к инсулину. Высокий инсулин вызывает прибавку веса даже при здоровом образе жизни.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Почему мы поправляемся, когда хотим похудеть?

Как быть: для выявления резистентности к инсулину сдается анализ крови на инсулин и глюкозу на голодный желудок. 

Нехватка гормонов

Организм все время тратит энергию, даже во время сна. Ее затраты, зависят от целого ряда факторов. И от показателя липолитических гормонов, которые способствуют уменьшению запасов жира. Это гормоны щитовидки, половые (эстрогены и тестостерон), гормоны надпочечников.

  • При снижении синтеза гормонов щитовидки (гипотиреоз) замедляется метаболизм, идет накопление жидкости в организме. Как следствие - лишний вес, отечность.
  • Нехватка половых гормонов может сказать о наличии недуга (СПКЯ, дисфункция яичников), обычно она наблюдается в возрасте 40+ у мужчин и у женщин. Причина этому - старение яичников и яичек. У женщин этот процесс завершается менопаузой. После наступления менопаузы показатель эстрогенов критически снижается, что дает прибавку веса. У мужчин снижение показателя половых гормонов больше связано с образом жизни и состоянием здоровья.  
  • Снижение объема жира под действием гормонов надпочечников часто определяется наследственностью. И кто-то в состоянии стресса быстро худеет. Но есть и другая сторона: многие во время стресса начинают много есть, что ведет к набору веса.

Как быть: для контроля дефицита гормонов важно пройти обследование (УЗИ, анализы крови). 

Нарушения сна

Те, кто постоянно недосыпает, чаще набирает вес.

Полноценным считается ночной сон (до 24.00), в абсолютной темноте. Восстановление сил организма идет при участии гормона мелатонина, который синтезируется в фазу глубокого сна.  

Как быть: чтобы оценить качество сна, применяется сонограмма, которая позволяет дифференцировать фазы сна и их длительность.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье резистентность инсулин похудение гормон щитовидка эстроген тестостерон надпочечники глюкоза мелатонин жир

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Если не знаешь, что будет дальше, хорошенько присмотрись к тому, что уже было. Чак Паланик
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.