Почему мы поправляемся, когда хотим похудеть?

Что мешает нам похудеть, даже если мы сидим на строгих диетах и изнуряем себя спортивными тренировками? Есть 4 важных момента, которые влияют на метаболизм, образование жира и набор веса. К счастью, они поддаются контролю и коррекции. Вот что полезно знать о своем организме.

Чтобы быть стройными, подтянутыми, некоторые девушки посещают тренажерный зал, пробуют диеты, но упорно набирают вес (в лучшем случае – держат фиксированный). Иногда кажется, что граммы прибавляются даже от бутылочки воды.

Что мешает похудению

Наследственность

Появляясь на свет, мы получаем набор генов, от которых зависят все процессы, протекающие в организме. Сюда относится образование жира и его расход. Генетические особенности позволяют условно разделить людей на жирозапасающих, жиросжигающих и сбалансированных (образование и распад жиров в равновесии).

Как узнать специфику своего жирового обмена? Для этого сдаются генетические тесты.

И еще, активность любых генов определяет общее состояние организма. Если курить, питаться фастфудом, недосыпать, то со временем включаются «плохие» гены, а «хорошие» уже ничем помочь не могут.

Как быть: контролируйте свое состояние, посещайте доктора и сдавайте необходимые анализы.

Резистентность к инсулину

Инсулин нужен для поддержания показателя глюкозы в крови. Он трансформирует сахар в энерго запас - гликоген. Но организму не требуются бесконечные запасы гликогена. И когда предыдущая порция энергии не израсходована, инсулин превращает излишки глюкозы в жир в области талии.

Каждый раз, когда повышается содержание глюкозы в кровотоке, образуется новая «доза» инсулина. В какой-то момент инсулина уже чересчур много, но из-за избытка жира он перестает переносить глюкозу в клетки, и сахар в крови повышается. Возникает резистентность к инсулину. Высокий инсулин вызывает прибавку веса даже при здоровом образе жизни.

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Как быть: для выявления резистентности к инсулину сдается анализ крови на инсулин и глюкозу на голодный желудок.

Нехватка гормонов

Организм все время тратит энергию, даже во время сна. Ее затраты, зависят от целого ряда факторов. И от показателя липолитических гормонов, которые способствуют уменьшению запасов жира. Это гормоны щитовидки, половые (эстрогены и тестостерон), гормоны надпочечников.

При снижении синтеза гормонов щитовидки (гипотиреоз) замедляется метаболизм, идет накопление жидкости в организме. Как следствие - лишний вес, отечность.

Нехватка половых гормонов может сказать о наличии недуга (СПКЯ, дисфункция яичников), обычно она наблюдается в возрасте 40+ у мужчин и у женщин. Причина этому - старение яичников и яичек. У женщин этот процесс завершается менопаузой. После наступления менопаузы показатель эстрогенов критически снижается, что дает прибавку веса. У мужчин снижение показателя половых гормонов больше связано с образом жизни и состоянием здоровья.

Снижение объема жира под действием гормонов надпочечников часто определяется наследственностью. И кто-то в состоянии стресса быстро худеет. Но есть и другая сторона: многие во время стресса начинают много есть, что ведет к набору веса.

Как быть: для контроля дефицита гормонов важно пройти обследование (УЗИ, анализы крови).

Нарушения сна

Те, кто постоянно недосыпает, чаще набирает вес.

Полноценным считается ночной сон (до 24.00), в абсолютной темноте. Восстановление сил организма идет при участии гормона мелатонина, который синтезируется в фазу глубокого сна.

Как быть: чтобы оценить качество сна, применяется сонограмма, которая позволяет дифференцировать фазы сна и их длительность.опубликовано econet

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