Почему морской коллаген может стать вашим спасением

Морской коллаген содержит минокислоты и поддерживает многие структуры и системы организма. Он полезен для слизистой кишечника, волос, ногтей, костей, мышц. Коллаген необходим для связок и сухожилий. С возрастом увеличивается риск остеоартрита, так как снижается синтез коллагена, поэтому добавка с морским коллагеном поможет поддержать здоровье.

Морской коллаген полезен для сердца и костей, мышц и сухожилий, возвращает молодость коже, улучшает состояние слизистой кишечника, облегчает боль в суставах. Многие целебные свойства коллагена обусловлены тем, что он является наиболее распространенным белком в организме. Коллаген содержится в сухожилиях, связках, костях, органах, кровеносных сосудах, мышцах, коже и кишечнике.

Свойства морского коллагена

Коллаген крайне важен для самых разных процессов в организме. Он является вторым по распространенности (после воды) веществом в организме.‌‌Чем отличается морской коллаген?

Это более устойчивый продукт

Морской коллаген получают из кожи и чешуи рыбы, благодаря чему он является более устойчивым продуктом, чем коллаген из многих других источников.

Он подходит для пескатарианцев

Как правило, добавки из коллагена изготавливают из сырья, полученного от коров (крупного рогатого скота), кур или свиней. Морской коллаген получают из рыбы, благодаря чему он отлично подходит для тех, кто придерживается пескатарианской диеты.

Это хороший источник белка

Морской коллаген содержит 18 разных аминокислот и является отличным источником белка. Он включает восемь из девяти незаменимых аминокислот и поэтому не является полноценным источником белка. Отсутствующей в морском коллагене незаменимой аминокислотой является триптофан. Несмотря на это, морской коллаген представляет собой хороший источник структурных компонентов белка и соединительных тканей организма.

‌‌Как получают морской коллаген?

После выделения коллагена из рыбьей кожи и чешуи его гидролизуют для расщепления коллагенового белка на небольшие составляющие — пептиды коллагена. Пептиды лучше усваиваются организмом и поэтому более полезны. Гидролиз также ослабляет рыбий запах и вкус морского коллагена.

Малые пептиды лучше растворяются и поэтому равномернее размешиваются в смузи, кофе, соке или любом любимом напитке. В пищеварительном тракте пептиды коллагена расщепляются на аминокислоты, которые затем направляются организмам в ткани и органы, нуждающиеся в коллагене.

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‌‌Восемь полезных свойств морского коллагена

Коллаген является одним из основных структурных соединений органов и тканей, поэтому прием добавок с морским коллагеном может благотворно сказаться на многих аспектах работы организма. С учетом того, что начиная примерно с 25 лет выработка коллагена организмом снижается, его дополнительный прием может помочь облегчить некоторые распространенные проблемы со здоровьем, связанные с возрастным ослаблением синтеза коллагена.

Морской коллаген может улучшить состояние суставов

Уменьшение уровня коллагена с возрастом влияет на хрящевую ткань. Коллаген является ее важнейшим компонентом и поддерживает ее структуру и целостность. Риск развития заболеваний суставов (например, остеоартрита) увеличивается с возрастом из-за ослабления выработки коллагена.

Исследования показывают, что прием добавок с морским коллагеном может помочь ослабить боли в суставах и симптомы остеоартрита. Авторы исследования связывают этот эффект с тем, что прием коллагена может стимулировать его выработку в хрящевой ткани после накопления его достаточного количества, так как коллаген стимулирует организм к синтезу фибробластов — клеток, участвующих в выработке коллагена.

Морской коллаген полезен для кишечника

Морской коллаген богат пролином, глутамином и глицином и поэтому полезен для желудка и кишечника. Эти аминокислоты необходимы для здоровья слизистой кишечника.

Повреждение слизистой кишечника может привести к синдрому негерметичности кишечника. При этом заболевании частицы пищи и отходов попадают из кишечника в кровоток. Симптомы негерметичности кишечника включают газообразование, вздутия, непереносимость определенных продуктов и могут привести к синдрому раздраженного кишечника.

Прием морского коллагена может помочь восстановить слизистую кишечника и ослабить симптомы синдрома негерметичности кишечника и других воспалительных заболеваний кишечника, например, болезни Крона и глютеновой болезни.

Морской коллаген поддерживают стареющую кожу

Увлажнение, целостность и эластичность кожи зависят от уровня коллагена. Ослабление синтеза коллагена с возрастом ведет к появлению мелких и глубоких морщин и сухости кожи.

Исследования показывают, что у женщин, принимающих добавки с коллагеном, повышается эластичность и уменьшается сухость кожи по сравнению с женщинами, не принимающими коллаген. В другом исследовании отмечается значительное уменьшение количества морщин у женщин, принимающих добавки с коллагеном, по сравнению с теми, кто их не принимал.

Польза коллагена для кожи обусловлена его способностью стимулировать синтез фибробластов и тем самым усиливать выработку коллагена в организме. Коллаген также может стимулировать повышение уровня эластина и фибриллина — еще одних важных белков, содержащихся в коже.

Морской коллаген может способствовать набору мышечной массы

В морском коллагене содержится аминокислота глицин, которая может способствовать увеличению уровня креатина — важнейшего белка для роста мышц. До 10% мышечной массы приходятся на коллаген. Он помогает сохранить силу и функциональность мышц.

В одном исследовании мужчины, принимавшие добавки с коллагеном и занимающиеся упражнениями, значительно увеличили силу и объем мышечной массы по сравнению с мужчинами, не принимавшими коллаген. Другое исследование показало, что люди, потерявшие мышечную массу из-за возраста или саркопении, смогли нарастить ее при приеме добавок с коллагеном.

Морской коллаген также помогает сохранить мышечную массу за счет уменьшения расщепления мышечных тканей. Кроме того, коллаген содержит аминокислоту пролин, которая обладает антиоксидантными свойствами и может помочь ослабить боль и повреждения клеток, связанные с тренировками, ускоряя тем самым восстановление после физической нагрузки.

Морской коллаген может поддерживать сухожилия и связки

Сухожилия и связки в первую очередь состоят из волокон коллагена. Исследования показывают, что прием добавок с коллагеном может быть полезен при травмах сухожилий. При повреждении связок или сухожилий организм вырабатывает больше коллагена для их восстановления.

Добавки с коллагеном могут помочь усилить выработку коллагена и ускорить восстановление после травмы.

Морской коллаген может поддерживать здоровье костей

Как и связки и сухожилия, кости в основном состоят из коллагена. Коллаген придает костям их структуру и важен для прочности и плотности костей.

По данным исследований, прием добавок с коллагеном может помочь замедлить потерю костной ткани, которая может привести к остеопорозу. Дальнейшие работы показывают, что у женщин, принимающих добавки с коллагеном, минеральная плотность костей выше, чем у тех, кто не принимал добавки. Низкая минеральная плотность костей ведет к развитию остеопороза.

Морской коллаген поддерживает здоровье волос и ногтей

Одно исследование показало, что пероральный прием пептидов коллагена уменьшает хрупкость ногтей и ускоряет их рост. В этой работе также отмечено, что прием коллагена способствует росту волос и ногтей.

Морской коллаген поддерживает здоровье сердца

Коллаген необходим для целостности стенок артерий и поддержания их структуры. Артерии — кровеносные сосуды, переносящие насыщенную кислородом кровь от сердца в различные ткани организма, чтобы снабдить их кислородом и питательными веществами.

Снижение уровня коллагена с возрастом может привести к ослаблению стенок артерий и развитию атеросклероза (сужения артерий). Атеросклероз повышает вероятность инфаркта и инсульта.

В одном исследовании отмечается, что ежедневный прием коллагена привел к значительному снижению ригидности артерий по сравнению с ситуацией до начала приема. У участников исследования также увеличился уровень холестерина высокой плотности («хорошего» холестерина), который уменьшает риск развития атеросклероза.

Побочное действие

Морской коллаген безопасен для большинства людей и имеет минимум побочных эффектов. Изредка отмечаются слабые побочные эффекты, например, ощущение перенасыщения, изжога и неприятное послевкусие. При аллергии на рыбу или яйца следует избегать добавок с коллагеном, изготовленных из этих ингредиентов.опубликовано econet

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