Почему чрезмерные физические нагрузки мешают похудеть

Вы думаете, что если будете доводить себя до изнеможения в тренажерном зале, вам будет проще избавиться от лишнего веса? Это распространенная ошибка. Сочетание стресса с чрезмерными физическими нагрузками может вызвать гормональный сбой и воспаление в организме. Это станет серьезным препятствием к потере веса.

Борьба с лишним весом – дело индивидуальное. Она предполагает целеустремленность, тренировки, серьезные усилия. Хорошим подспорьем в данном начинании будет составление рациона и персонального плана по фитнесу с помощью тренера или доктора. Это важно для уточнения эффективной диеты, режима тренировок и интенсивности упражнений. Если, конечно, вы хотите иметь долгосрочные результаты.

Сколько упражнений слишком много для потери веса?

Для достижения желаемого уровня потери веса важное значение имеет качество, а не количество. Если у вас избыточный вес, ожирение, это отражается на здоровье и качестве жизни. И тогда появляется желание похудеть побыстрее. И нам кажется, что, чем больше тренироваться, тем лучше, - это ускорит процесс похудения.

Еще перетренированность может быть вызвана страхом снова набрать прежний вес после достижения результата. На самом деле больше упражнений не всегда помогают поддерживать вес, это может даже иметь обратный эффект. Например, возникновение синдрома перетренированности.

Когда тело достигло или превысило свой физиологический предел, важно давать ему разумный отдых и восстановление (выходные в спортзале, принятие солевых ванн Эпсома).

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Что такое синдром перетренированности

Синдром перетренированности - условная точка, при которой организм достигает чрезмерного уровня физической нагрузки, вызывая в организме стресс и разрушение. Симптомы синдрома перетренированности проявляются в иммунитете, эндокринной системе, мускулатуре и нервной системе. Вот эти симптомы:

перепады настроения

проблемы со сном

Усталость

недоедание

потеря/увеличение веса

воспаление суставов

тревожное состояние

расстройство пищевого поведения

боль, скованность в мышцах

затуманенность сознания

ослабленный иммунный ответ

Стойкое стрессовое воздействие на организм из-за усиленных физических нагрузок также может вызвать гормональный сбой. Надпочечники помогают регулировать обмен веществ, иммунитет, стрессовую реакцию и прочие функции в организме. Когда тело пребывает в стрессе, усталость надпочечников может спровоцировать бессонницу, боли в теле, тягу к сладкому, депрессивные состояния, проблемы пищеварительного тракта.

Чрезмерная физическая нагрузка и реакция на стресс

Тело реагирует на стресс по-разному. При хроническом стрессе синтезируются 3 гормона: кортикотропин, адренокортикотропный гормон, кортизол. Кортизол - ключевой гормон стресса в организме, который стоит на страже при опасности, контролирует настроение и сон, угнетает воспаление, усиливает энергию. Избыток кортизола может вызвать состояние под названием синдром Кушинга. Синдром Кушинга чреват увеличением веса, мышечной недостаточностью, диабетом и прочими осложнениями.

Комбинация стресса с продолжительной излишней физической нагрузкой может вызвать гормональный сбой и воспаление в организме. Это станет серьезным препятствием к потере веса или поддержке постоянного веса.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Чтобы похудеть или поддерживать стабильный вес, важно придерживаться сбалансированной диеты и следовать персональному фитнес-плану.

Рекомендации для тех, кто борется с лишним весом

8-9 часов полноценного ночного сна.

Пить 8-10 стаканов чистой воды ежедневно.

Исключить/ограничить употребление спиртных напитков, сахара, переработанных продуктов и насыщенных жиров.

Делать выходные дни для тренировок.

Включать в рацион белки, полезные жиры, сложные углеводы, клетчатку.

Учиться контролировать стресс (йога, медитация и прочие психологические техники).

Уменьшить воспаление и мышечные боли посредством солевых ванн Эпсома, иглоукалывания, массажа.

Включить в пищевой рацион продукты с высоким содержанием витаминов С , В и D .

Контролировать сердечный ритм (интенсивность тренировки).

Каждый год проходить комплексный медицинский осмотр.

Не забывайте, что выходные дни для вас так же продуктивны, как и непосредственно тренировки. Чем эффективнее проходит восстановление организма, тем лучше будут ваши результаты. А чем лучше результаты, тем более долговременными они окажутся.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet