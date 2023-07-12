ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 8 СИМПТОМОВ

Почечной недостаточностью называется острое или хроническое нарушение функционирования почек, приводящее к масштабному смещению водно-солевого, электролитного и азотистого баланса в организме.

Опасность заболевания связана не только с масштабным ухудшением состояния здоровья: первые его признаки часто путают с другими патологиями. В результате больной не получает адекватного лечения, что усугубляет процесс, а иногда делает его необратимым. Острая патология может возникать из-за тяжелого токсического поражения (например, отравления грибами, ртутью или лекарственными препаратами), инфекционного заболевания, травматического или ожогового шока. Хроническая недостаточность, как правило, развивается вследствие длительного воспалительного процесса в органах мочевыводящей системы (пиелонефрита, гломерулонефрита, мочекаменной болезни и т. д.), проблем с сердцем или сосудами, сахарного диабета или других эндокринных расстройств.

Почечная недостаточность – состояние, опасное для жизни (особенно если интенсивность симптомов нарастает)

Боль в пояснице

В области поясницы с одной или с обеих сторон часто появляется колющая боль. Неприятные ощущения усиливаются к концу дня либо после длительной нагрузки на ноги.

Важно не перепутать такую боль с мышечной болью, возникающей у здорового человека после чрезмерных физических нагрузок. Этот признак необходимо рассматривать в сочетании с другими нарушениями.

Озноб

Одна из функций почечной ткани – выработка эритропоэтина, без которого невозможен синтез красных клеток крови.

При почечной недостаточности количество эритроцитов уменьшается, нарушается кровоснабжение органов и тканей. У больного развиваются признаки железодефицитной анемии.

Люди, страдающие почечной недостаточностью, часто мерзнут (особенно их ступни и ладони). Знобить может даже в самый жаркий день.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Усталость

Снижение количества эритроцитов приводит к ухудшению снабжения тканей кислородом, вредно это и для головного мозга.

При почечной недостаточности человек испытывает постоянное чувство усталости.

Он становится вялым, сонливым, в значительной степени утрачивает способность концентрироваться и быстро реагировать на проблемы.

В отсутствие лечения могут появиться мышечные боли, а также спазмы и судороги.

Изменения характера мочеиспускания

Нарушения мочеиспускания сложно не заметить, поэтому именно они будут основным признаком проблем с выделительной системой.

При почечной недостаточности наблюдаются:

увеличение или уменьшение количества мочи, образующейся за сутки;

частые позывы к мочеиспусканию, особенно в ночное время;

ощущение тяжести или давления в мочевом пузыре;

появление следов крови в моче; потемнение мочи;

появление у мочи резкого неприятного запаха;

недержание мочи;

ощущение жжения во время или сразу после мочеиспускания;

появление пены в моче;

выведение мочи очень мелкими порциями.

Опасный признак – резкое уменьшение количества мочи. Если в сутки организм выводит менее 400 мл жидкости, больному требуется срочная госпитализация.

Отечность

Нарушения работы почек проявляются задержками жидкости в организме.

Отекают чаще всего ноги в области щиколоток и верхней части стоп и лицо (особенно область вокруг глаз). Возможны также отеки кистей рук и живота.

Отеки, возникающие на фоне почечной недостаточности, легко отличить от других. Для почечной отечности характерно:

распространение сверху вниз (сначала появляются отеки на лице, потом на руках и на ногах);

быстрое появление и исчезновение;

бледность кожи над отеками;

отеки имеют подвижную и мягкую структуру;

след от надавливания пальцем на отек быстро исчезает.

Сыпь

С мочой из тела выводятся токсичные продукты метаболизма. При почечной недостаточности значительное количество вредных веществ остается в организме, что плохо отражается на состоянии кожных покровов.

У больного могут появляться мелкие кровоизлияния или высыпания. Характерная особенность – навязчивый кожный зуд.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Привкус во рту

Увеличение концентрации токсичных веществ в крови приводит к потере аппетита.

Больные почечной недостаточностью часто жалуются на металлический привкус или неприятный запах изо рта, которые появляются после приема пищи.

Кроме того, у таких пациентов нередко изменяются вкусовые пристрастия: многие продукты кажутся им безвкусными, обладающими резкими посторонними запахами.

Тошнота и рвота

Нарастающая интоксикация организма, развивающаяся при почечной недостаточности, приводит к постоянной тошноте и периодическим рвотным позывам.

Иногда больных мучает навязчивая икота.

Почечная недостаточность – состояние, опасное для жизни (особенно если интенсивность симптомов нарастает).

Следует помнить о том, что почки имеют огромный запас прочности: недомогание, связанное с нарушением их работы, нередко проявляется только при повреждении более 80% почечной ткани.

Поэтому при одновременном возникновении хотя бы двух из описанных признаков надо немедленно обратиться к врачу.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet