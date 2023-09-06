Почечная ГИПЕРТОНИЯ: Кто виноват и ЧТО делать?

Болезни почек – классический пример того, как давление может нарушать работу почек, а те в свою очередь – повышать давление.

Высокое давление редко возникает без причины. В большинстве случаев артериальная гипертензия выступает следствием прогрессирующего поражения органов, ответственных за уровень давления: почек, кровеносных сосудов, головного мозга, щитовидной железы и др. Необходимо определить этот орган и разобраться, почему он перестал правильно работать. Всё сложнее, когда причинно-следственные связи переворачиваются с ног на голову.

Связь между артериальным давлением (АД) и почками

Как только АД падает, головной мозг посылает сигнал к сужению просвета сосудов, в том числе сосудов почек. Те в ответ выбрасывают в кровь ренин – специфическое вещество, которое затем превращается в ангиотензин. Ангиотензин, сужая сосуды, стимулирует секрецию альдестерона – гормона надпочечников, задерживающего в организме натрий и воду. Именно каскад «ренин-ангиотензин-альдостерон» запускает стойкий подъем АД.

Воспалительный процесс в почках – тоже сигнал головному мозгу. Он предупреждает о том, что почки перестают справляться. Защитной реакцией организма также будет сужение сосудов почек и сниженное поступление питательных веществ к ним. Если инфекция надолго поселяется в мочевыводящей системе, головной мозг раз за разом повторяет однотипные действия, что приводит к устойчивому сосудистому спазму.

Возникшее повышение АД ухудшает функцию почек. В итоге гипертензия является и причиной, и следствием болезней почек. В таких случаях определить, что первично, бывает сложно.

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Яркие симптомы почечной гипертонии

Когда повышение АД связано с нарушением эластичности сосудистой стенки, то растет и верхнее (систолическое), и нижнее (диастолическое) давление. При этом скачки АД возникают на стресс, чрезмерную физическую нагрузку, смену погоды.

В случае же почечной гипертонии в первую очередь повышается диастолическое давление (90/100 мм рт. ст. и выше). Систолическое давление при этом либо возрастает (170 мм рт. ст. и выше), либо не изменяется вовсе. Разница между их значениями порой составляет лишь 20-30 мм рт. ст.



На что стоит обратить внимание: единожды поднявшись, цифры АД держатся такими постоянно: днем и ночью, при нагрузках и в спокойном состоянии. Даже яркими эмоциями их не сдвинуть. На мысль о больных почках должны также навести:

боль или ощущение зябкости в области поясницы,

болезненное или учащенное мочеиспускание и жажда (особенно ночью),

кратковременное повышение температуры тела,

плохие анализы мочи (белок, лейкоциты, эритроциты, бактерии в моче).

Кто в группе риска

Повышение АД по вине почек часто возникает в молодом возрасте и составляет от 25 до 50 % всех случаев гипертонии. Основные жертвы – мужчины в возрасте до 40 лет с избыточным весом. Причина – большой объем циркулирующей крови, который перегружает сердце и сосуды, тем самым создавая неблагоприятный фон для работы почек.

Чем опасна почечная гипертония

Регулярное повышение диастолического давления быстро приводит к почечной недостаточности (как результат – уменьшения почек в размерах, их сморщивание), а та в свою очередь, создавая задержку жидкости в организме, запускает сердечную недостаточность.

(как результат – уменьшения почек в размерах, их сморщивание), а та в свою очередь, создавая задержку жидкости в организме, запускает сердечную недостаточность. Не поддающееся лечению высокое АД чревато кровоизлияниями в сетчатку глаза – вплоть до ее отслоения.

– вплоть до ее отслоения. В суженных сосудах кровь становится более вязкой, на стенках артерий, потерявших былую эластичность, быстрее оседают бляшки, закупоривают просвет. Это повышает в разы вероятность развития инфаркта/инсульта в молодом возрасте.

Что спасать: сосуды или почки?

Думаю, спасать следует и сосуды, и почки. В первую очередь надо определиться, что привело к повышению давления. В течение недели проводим ежедневный двукратный (утром и вечером) замер давления, аккуратно вносим данные в дневник самоконтроля.

Дневник самоконтроля артериального давления

Дата Время Артериальное давление Лекарства Примечания Утро, 07:30 Вечер, 21:00

Тем временем прислушиваемся к ощущениям: нет ли дискомфорта или болей в пояснице, болезненного или частого мочеиспускания и т.п., о чем уже говорили выше. С дневником самоконтроля и перечнем жалоб обращаемся к терапевту.

Чтобы уточнить диагноз по почкам, можно сделать в поликлинике общий анализ мочи (берется обычная моча в течение дня), анализ мочи по Нечипоренко (средняя порция утренней мочи), анализ мочи на микроальбуминурию (обнаруживает белок на ранней стадии поражения почек) и УЗИ почек. Такое обследование лучше проводить ежегодно, чтобы держать артериальную гипертензию под контролем и не пропустить поражение почек, даже если его не обнаружили первично.

В случае если вина почек в повышении АД доказана, их нужно лечить, одновременно принимая лекарства от давления. Часто бывает: воспалительный процесс в мочевыводящей системе остановили (в начальной стадии болезни), и давление значительно снижается, даже приходит в норму.

Если изменения в почках хронические, препараты принимают постоянно – даже при нормализации давления. Их прием направлен на то, чтобы сберечь сосуды от чрезмерной нагрузки и вернуть им былую эластичность.

Думаю, не лишним будет напомнить: таблетки назначает врач. Именно он подбирает группы препаратов, которые учитывают работу почек и связанные с ними механизмы повышения АД.

Снижение веса в такой ситуации архиважно, это снижает нагрузку на почки и сосуды. И обязательно ограничьте потребление соли как причину задержки жидкости в организме и повышения тонуса сосудистой стенки, а с ними и повышения АД.опубликовано econet

Автор Ирина Лутик

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