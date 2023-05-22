Плоский живот за 5 минут в день! 3 простых упражнения

Нам нужно будет ПОДТЯНУТЬ ЖИВОТ в трех направлениях: вверху, внизу и по бокам. К сожалению, одного упражнения, которое задействовало бы все эти направления сразу, у нас нет. Но есть довольно простые упражнения для каждых групп мышц по-отдельности.
Тема плоского живота - это одна из самых волнующих тем, если мы хотим выглядеть стройными. Не всегда даже худые люди могут похвастаться подтянутым животом. А если вы находитесь в процессе похудения, то подтяжка мышц живота будет просто необходима. Это позволит не только укрепить пресс и подтянуть живот, но и окажет существенную помощь в быстрейшем похудении и избавлении от жира в этих проблемных местах.
Лягте на спину, поднимайте прямые ноги вверх, опускайте их и, не касаясь пола, снова поднимайте. Необходимо сделать 25-30 подъемов.
Это упражнение хорошо прокачает ваш пресс снизу и поможет в избавлении от жировых отложений в нижней части живота.
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Станьте на четвереньки, руки прямые, подтягивайте поочередно колено одной ноги к противоположной руке, как будто вы взбираетесь на гору. Это упражнение так и называется "альпинист". Сделайте по-возможности до 20 повторений для каждой ноги.
Это упражнение одно из самых эффективных для избавления от жира на боках и всей подтяжки пресса.
Нужно лечь на спину, теперь мы будем поднимать не ноги, а туловище, ноги остаются лежать на полу. Вытягиваем руки вперед и встаем. Затем опускаемся на пол, делаем от 20 до 30 таких подъемов.
Это упражнение приведет верхнюю часть вашего живота в порядок, хотя там и меньше всего имеется скопление жира, но подтяжка в этой зоне окажет также существенный вклад в укрепление вашего пресса.
Попробуйте делать эти упражнения каждый день, ведь пять минут вы сможете выкроить для своего здоровья всегда. А результат будет уже заметен через полторы недели. Так что не ленитесь и вперед!
В дополнение к этим упражнениям, хотелось бы добавить еще одно, которое вы можете выполнять везде, где бы вы не находились, - это вакуум живота.
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Это очень просто, если вы не в курсе, то в двух словах: сделайте глубокий вдох, затем полный выдох, на выдохе втяните живот на столько - на сколько сможете и задержитесь в этом положении на несколько секунд, затем расслабьтесь и сделайте вдох. Это упражнение старайтесь делать постоянно, оно очень полезно не только для подтяжки живота, но и для здоровья ваших внутренних органов.
А если вы хотя бы на это время еще попробуете не употреблять вредных продуктов, таких как сахар и мука, то результат будет еще лучше.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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