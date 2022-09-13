Плоский живот и осиная талия: активируем поперечную мышцу живота

Можно долго и упорно качать пресс, но так и не получить подтянутый живот. Зато есть риск перегрузить поясничный отдел и создавать повышенное внутрибрюшное давление.

Все дело в поперечной мышце живота: если вы не можете ее активировать, ваши попытки сделать красивый живот — пустая трата времени.

Поперечная мышца живота

Для предупреждения лишней перегрузки при выполнении движений, следует грамотно отнестись к подбору работы на поперечную мышцу живота. Она является самой глубоко расположенной мышцей пресса, опоясывающей зону от ребер до тазовой области, начинаясь от позвоночного столба до белой линии. Были проведены многочисленные исследования, которые подтвердили теорию, что двигательная активность туловища и конечностей, заставляет сокращаться поперечную мышцу живота еще до того, как активизируется мускулатура, производящая необходимое движение.

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Правильная работа поперечной мышцы служит для обеспечения безопасности при выполнении упражнений, избавляет от болей в пояснице и последствий тяжелых нагрузок, которые провоцируют появление межпозвонковых грыж и зажатие нервных окончаний, а также делает наш живот плоским и подтянутым.

Движения, обеспечивающие стабилизацию мышц живота

Волокна ткани поперечной мышцы расположены горизонтально, поэтому при напряжении, образуется тугое кольцо вокруг талии. При активной работе, талия становится более подтянутой. При правильных тренировках, происходит уменьшение объема обвисающего живота. Недостаточность работы мышцы, в основном, связывается с недостатком движения, «сидячей» работой. По этой причине даже у худых людей бывает выпирающий живот. Кроме этого, в послеродовый период у женщин часто бывает нестабильность центра и провисание мышц живота.

Чтобы улучшить способность пользоваться поперечной мышцей, необходимо научиться сознательно включать ее, с помощью дыхания, восстановления совместной работы диафрагмы, мышц живота и тазового дна. Этому помогут комплексы упражнений пилатес или реабилитационный фитнес.

Корсет и поперечная мышца

Следует знать, что частое ношение корсетов и поддерживающих поясов не способствует уменьшению талии и укреплению мышц брюшной полости. Поперечная мышца физиологически располагается так, чтобы сжиматься и укрепляться под воздействием нагрузки. Любой корсет или утягивающий пояс будет наоборот, способствовать привычке живота опираться на него, и тем самым раздуваться еще больше. То есть в конечном итоге мышцы не укрепятся, а еще больше ослабнут, от этого пострадает позвоночный столб и мускулатура брюшной полости и спины.

Упражнение на активацию поперечной мышцы живота

1.И.П. – лежа на спине. Сначала постарайтесь почувствовать эту мышцу. Для это нужно полностью расслабить живот – «вывалить» его, и обеими ладонями нащупать подвздошные кости. Пальцами постарайтесь проникнуть под них – эта зона будет мягкой. Но, при выполнении упражнений, эти мышцы должны напрячься и стать твердыми. Для этого необходимо так напрячь все мышцы, чтобы они сами выталкивали пальцы во время выполнения. Делайте глубокий вдох, а на выдохе с силой напрягайте низ живота, и пальцы поднимаются вверх. Делайте движения несколько раз.

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Если у вас не получается сделать первое упражнение, попробуйте облегченынй вариант. И.П. – лежа на боку. Одна рука выпрямлена, голова лежит на плече. Пальцами другой (верхней) руки проникните под подвздошные кости, здесь будет ощущаться мягкая зона, затем приподнимите ногу вверх, затем приставляйте к ней другую (нижнюю) ногу и почувствуйте сильное напряжение под пальцами. Именно это движение мышц должно ощущаться при закачке пресса.

Когда мышца активирована, качаем пресс. И.П. – лежа на спине. Ноги согнуты в коленях, руки за головой. Напрягите и подтяните все интимные мышцы. Голова лежит на сложенных кистях рук, шея не напрягается, подбородок смотрит вверх. Медленно поднимайте голову и плечевой пояс, следя за мышцами пресса. Плечи надо поднимать так, чтобы живот оставался плоским. Если при подъеме происходит выпячивание живота, то следует уменьшить высоту подъема.опубликовано econet.ru

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