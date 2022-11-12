Плечевой тендинит: 6 упражнений от боли в плече

Тендинит – это воспалительный процесс, который затрагивает сухожилия, вследствие чего происходит дистрофия его тканей. В основном, им страдают профессиональные спортсмены, но кроме этого, много людей могут сталкиваться с этой патологией и утратить подвижность в руках или ногах. Есть полезные упражнения, которые помогают улучшать самочувствие при тендините плеча.

Воспалительные процессы в сухожилиях чаще всего сопровождаются возникновением микроскопических трещинок в тканях, которые ограничивают двигательную подвижность. Плечевой тендинит затрагивает бицепсы и еще четыре мышцы, составляющие так называемую вращательную манжету плеча.

Чаще заболевание развивается вследствие:

возрастных изменений – большинство людей заболевает после 40 лет, но сейчас чаще диагностируется в более молодом возрасте;

механических факторов – определенная работа или физическая активность провоцирует постоянный подъем плеч, что способствует микротравмам и изнашиваемости сухожилий;

сосудистых заболеваний.

Болевые ощущения чаще возникают при надавливании, при подъемах руки или определенных движениях, при тренировке на растяжку в холодное время, в состоянии покоя или ночного отдыха. Если воспаление затрагивает вращательные мышцы плеча, то проявления будут более определенными. При диагностике больной жалуется на боли в боковых или задних частях плеч, увеличивается отведение плеча до 120 градусов. Часто появляется желание подвигать плечом или поднять руку вверх.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Упражнения при тендините плеча

Болезненные ощущения и дискомфорт, возникающие при тендините, помогают устранять упражнение на растяжку. Их регулярное выполнение поможет обрести утраченную гибкость и подвижность тела. Выполнение комплекса уменьшает болевой синдром и увеличивает подвижность в суставах, повседневная деятельность не будет доставлять дискомфорт и боли.

Перед тем как начать заниматься упражнениями, следует проконсультироваться с медицинскими специалистами – ортопедом и физиотерапевтом, так как могут быть ограничения в подвижности или интенсивности некоторых движений.

Перед началом комплекса следует выполнять разминку, которая помогает разогреванию мышц и подготавливает их для последующей нагрузки. Работать следует в медленном темпе, а по завершению тренировочной программы, необходимы упражнения на растяжку, чтобы усилить циркуляцию крови, и обеспечить приток кислорода к пораженным тканям и клеткам.

1. Растягивание (начало)

И. П. – стоя около стола или стула. Здоровой рукой возьмитесь за край стола, чтобы была крепкая опора, и наклоните корпус вперед до прямого угла. Больную руку просто опустите вниз свободно. В этом положении совершайте движения по небольшому кругу слева направо – 20 раз. Затем продолжите в другую сторону. Амплитуда движений постепенно увеличивается.

2. Растягивание

И. П. – стоя. Держите спину ровно. Приподнимите пораженную руку к противоположному плечу. Например, если болезнь затронула левое плечо, то левой рукой возьмитесь за правое плечо и наоборот. Ладонь здоровой руки лежит на локте больной. Теперь надавите на локоть, направляясь снизу вверх. Плечо при этом должно приподняться, но не до ощущения боли. Зафиксируйте это положение, вернитесь в И. П. и сделайте снова.

3. Растягивание с опорой

И. П. - стоя около опоры (стены, двери, оконного проема). Больной рукой опирайтесь на опору. Наклоняйте корпус вперед так, чтобы растягивались мышцы плеча, а здоровую руку держите в это время за корпусом. Зафиксируйте это положение на 10 секунд, вернитесь в И. П. и повторите.

4. Растягивание с подъемами

И. П. – с опорой. Положите ладонь больной руки на стену, а здоровую руку на противоположное плечо. Пусть ладонь здоровой руки плотно соприкасается с кожей плеча. Затем приподнимите пальцы так, чтобы слегка приподнялся и сустав плеча.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

5. Растягивание с лентой

Вместо ленты можно использовать полотенце или платок. Заводите больную руку за корпус так, чтобы тыльная сторона ладони касалась спины. Здоровой рукой возьмите ленту и приподнимите ее за макушкой головы. Ладонью больной руки возьмитесь за конец ленты. Потяните здоровую руку вверх, чтобы одновременно приподнялась и больная.

6. Укрепляем мышцы

Привяжите ленту (полотенце, веревку) к опоре. Повернитесь боком к опоре так, чтобы лента была в ладони больной руки. Не отрывая трицепс от тела, проделывайте движения влево вправо, чтобы мышцы плеча понемногу растягивались. Все движения должны осуществляться только при помощи бицепса. При выполнении не допускайте болевых ощущений.опубликовано econet.ru

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet